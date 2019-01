Gribētos uz Rīgu 60 minūtēs

Cēsis – Rīga. Šobrīd ar ekspresi šo maršrutu var mērot nepilnā pusotrā stundā, bet Cēsu novada pašvaldība turpina sarunas, lai ceļā pavadāmo laiku saīsinātu līdz stundai. Foto: Marta Martinsone - Kaša Šobrīd ar ekspresi šo maršrutu var mērot nepilnā pusotrā stundā, bet Cēsu novada pašvaldība turpina sarunas, lai ceļā pavadāmo laiku saīsinātu līdz stundai.

Gandrīz pusotrs tūkstotis cilvēku aizpildījuši anketas Cēsu novada pašvaldības veiktajā aptaujā, kurā jautāts, ja ceļš ar vilcienu līdz Rīgai aizņemtu tikai stundu, vai ar vilcienu brauktu biežāk? Lielais vairākums – 95,5 procenti – anketu aizpildītāju norādīja, ka šādā gadījumā vilciena pakalpojumus izmantotu biežāk.

Jau vairākus gadus Cēsis tiek pozicionētas kā laba vieta dzīvošanai. To sekmē vairāki faktori, tostarp samērā tuvu esošā galvaspilsēta un ērtā nokļūšana uz to.

Var braukt ar savu auto, bieži kursē satiksmes autobusi, turp – atpakaļ iespējams nokļūt ar vilcienu. Tieši šim pārvietošanās veidam novada pašvaldība pievērš arvien lielāku uzmanību, lai no Cēsīm uz Rīgu un atpakaļ varētu nokļūt ērti un, galvenais, ātri.

2016.gada vidū sāka kursēt ekspresis, kas ceļu Cēsis – Rīga mēroja nepilnā pusotrā stundā iepriekšējo divu stundu vietā. Tagad pašvaldība izvirzījusi jaunu mērķi – turpināt sarunas ar “Pasažieru vilcienu”, lai panāktu, ka no Cēsīm līdz Rīgai var aizbraukt stundas laikā.

Janvārī aptaujā, kas notika Cēsu novada feisbuka lapā, interesenti ne tikai aizpildīja anketu, arī publiskie komentāri pie aptaujas liecina, ka brauciena laiks ar vilcienu no Cēsīm uz Rīgu un atpakaļ ir svarīgs ne tikai cēsniekiem, bet arī Rīgā dzīvojošajiem, īpaši tiem, kuri apsver iespēju pārcelties uz dzīvi Cēsīs. Piemēram, Evita Zagorska raksta: “Ja vilciena brauciens aizņemtu tikai vienu stundu, tā būtu iespēja ne tikai biežāk braukt ar vilcienu, bet pārcelties atpakaļ uz dzīvi Cēsīs.”

Citi norāda, ka šī būtu iespēja biežāk atbraukt uz Cēsīm. Kārlis Lūsis raksta, ka tas būtu lieliski, jo brīvdienās rīdzinieki varētu doties slēpot uz Cēsīm: “Pat es kopā ar bērniem izvēlētos vilcienu – pašam nav jāstūrē, super!”

Taču vairums komentāru skar vēl kādu būtisku niansi, proti, atiešanas laikus un reisu biežumu. Rakstītāji norāda, ka šobrīd vilciens kursē pārāk reti, tāpēc nav izdevīgs. “Ja vilciens ietu 60 min un vairākas reizes dienā, tad izmantotu. Tagad izdevīgāk ar automašīnu braukt,” norāda Kaspars Kurcens.

Protams, grūti prognozēt, vai ātrāks vilciens izkonkurēs tik populāro kopā braukšanu, bet, kā saka studenti, braucienam ar vilcienu ir savas priekšrocības. Tajā ērtāk mācīties, gatavoties lekcijām, eksāmeniem, vilcienos pieejams bezvadu internets, taču reisu grafiks gan nav apmierinošs.

Melisa Kaškura raksta: “Izmantotu biežāk arī tad, ja tie nebūtu tikai četri maršruti dienā un vēl ar tik tuviem atiešanas laikiem (piemēram, 18.10 un 18.49, bet neviena ap plkst.15/16). Atliek autobusi. Zinu, ka neesmu vienīgā, kuru mulsina retā iespēja dienā pārvietoties ar vilcienu maršrutā Cēsis-Rīga-Cēsis.”

Tam piekrīt Laura Matusēviča, norādot, ka šādos ziemīgos apstākļos braukt ar vilcienu drošāk un labāk nekā ar auto, tomēr vajadzētu vairāk reisu no Rīgas uz Cēsīm dienas otrajā pusē, piemēram, 16.30 vai 17.10: “Zinu daudz ikdienas braucēju, kas nīkst stundu Rīgā, lai sagaidītu vilcienu 18.10. Ja būtu papildu reisi, iespējams, ar vilcienu vizinātos biežāk.”

Arī Mairis Čeksters atzīst, ka situācija ir nesaprotama: “Ņemot vērā attālumu starp pilsētām un šo pilsētu reģionālo nozīmi, četri reisi dienā ir pilnībā neadekvāts skaits. Papildus tam reisu atiešanas / ierašanās laiki nav elastīgi – darba dienās, izmantojot vilcienu, lielākā daļa cilvēku fiziski nespēj doties uz Rīgu galvenokārt darba laiku dēļ. Jāizkārto vilciena reisi vienmērīgi visas dienas garumā un vismaz jādivkāršo to skaits. Tas ļautu vilcienam konkurēt ar autobusu. Šobrīd cilvēki izvēlas autobusu galvenokārt tāpēc, ka eksistē vairāk reisu ērtākos laikos. Ja vilcienu reisus varētu pielīdzināt autobusu reisiem un samazināt distances mērošanas laiku, pastāv augsta iespēja, ka vilciens daudziem kļūtu par galveno / vienīgo transportu maršrutā Cēsis – Rīga.”

Cēsu pašvaldība apkopos anketās pausto, lai tad turpinātu sarunas ar pārvadātājiem. Var prognozēt, ka tas nenotiks tik ātri, jo jau savulaik “Pasažieru vilciena” pārstāvis atzinis, ka līdz zināmai robežai braukšanas laiku var samazināt samērā viegli, bet tālāk tas kļūst arvien grūtāk. Pirmkārt, Rīgas teritorijā paātrināt braucienu gandrīz nereāli, tad nu atliek izņemt kādu pieturu ceļā Cēsis – Jugla. Sava teikšana arī infrastruktūras uzturētājiem “Latvijas dzelzceļam”, tāpēc var prognozēt, ka gaidāmas ilgas un smagas sarunas. Taču pārvadātāji nav teikuši striktu nē.

Šobrīd ārpus Rīgas ekspresis pietur tikai Inčukalnā, Siguldā un Līgatnē, nāktos upurēt kādu no šīm pieturām, bet, pēc pārvadītāju teiktā, arī tur daudz pasažieru. Kopumā pērn pārvadāto pasažieru skaits maršrutā Rīga – Lugaži palielinājies par 4,1 procentu. Grūti prognozēt, kā tas mainīsies, izveidojot ekspresi stundas braucienam, un vai iespējamais pieaugums varētu segt kādas pieturas izņemšanu no maršruta.