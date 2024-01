Granulas – arvien pieprasītāks kurināmā veids

Foto: publicitātes

Šī rudens un ziemas sezona, ja neskaita pēcsvētku nedēļu ar lielo salu, ir bijusi samērā silta. Tāpēc vajadzība pēc kurināmā arī svārstīgāka nekā citkārt. Par to, kā veicas ar granulu tirgu šajā sezonā, “Druva” vaicāja vietējiem granulu ražotājiem.

“Mūsu uzņēmumam pagājušais gads bijis pilns ar dažādiem negaidītiem izaicinājumiem. Vasaras un pavasara periodā saskārāmies ar milzīgu pieprasījumu, par kādiem 50% lielāku nekā parasti šajā periodā. Diem­žēl zemais moduļu māju pieprasījums kā arī vispārējais būvniecības apjoms Norvēģijā un citās skandināvu valstīs nozīmēja, ka samazinājās pieprasījums pēc kokmateriāliem, tāpēc sāka trūkt izejmateriāla gan granulām, gan briketēm un to cenas sāka kāpt,” situāciju komentē SIA “Eccal” eksporta un pārdošanas speci­ālists Maksimilians Biezais. “Vēl vienu pārsteigumu sagādāja septembris, vēsturiski tas ir laiks, kad pieprasījums ir vislielākais, taču gan mums, gan konkurentiem šis laiks bija ar zemāko pieprasījumu, kāds redzēts pēdējos gados. Nav gan īsti skaidrs, kāpēc tā,” turpina M.Biezais. Viņš piebilst, ka ziema patlaban ir pietiekami auksta, tāpēc granulu noiets ir samērā augsts. “Lai nodrošinātu siltumu, daudziem granulu vajag tik daudz, ka to pat nevar atļauties. Redzama cenu krišanās tendence, un ceram, ka šī cena sasniegs punktu, kur iedzīvotājiem nebūs jāizvēlas starp siltumu vai kādu citu rēķinu,” piebilst M.Biezais.

Uzņēmuma SIA “Baltic Wood Trade” pārstāve Anete Selga, runājot par šo sezonu, komentē: “Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kokskaidu granulu pārdošanas apjomi mūsu uzņēmumam vietējā tirgū ir palielinājušies. No 2022. gada esam atvēruši internetveikalu un piedāvājam piegādes klientiem uz mājām, kas būtiski ir palielinājis interesi par mūsu produktiem.” Viņa teic, ka sezonas sākumā vēl bija silts, rudens bija ilgs, turklāt daļa klientu vēl nebija izlietojuši iepriekšējās sezonās iegādāto, tāpēc interese par kurināmo bija mazāka nekā citus gadus. “Iestājoties aukstajam laikam, pieprasījums ir strauji palielinājies. Granulas kā kurināmais ir pirmās nepieciešamības prece, tām ir pieprasījums neatkarīgi no cenas. Protams, palielinoties granulu apkures katlu popularitātei, patērētāji kļūst arvien izglītotāki, seko tendencēm tirgū un izvēlas produktu, balstoties uz zemāko cenu ar iespējami labāko kvalitāti. Salīdzinot situāciju ar 2022. gada sezonu, kad cenu un pieejamību būtiski ietekmēja ģeopolitiskā situācija, šobrīd cenas tirgū ir izlīdzinājušās un nonākušas iepriekšējā līmenī,” pastāsta uzņēmuma “Baltic Wood Trade” pārstāve.

Kokapstrādes uzņēmums SIA “Bitus Latvia”, kas līdz pagājušā gada septembrim bija pazīstams kā SIA “Byko-Lat”, Cēsu ražotnē granulas ražo jau vairāk nekā 20 gadus. “Apkures granulas ražojam no kokapstrādes procesā radušās tīras egles vai priedes kokskaidas, kas tiek iegūtas gan Cēsu, gan Valmieras ražotnē. SIA “Bitus Latvia” ražo tikai augstākās kvalitātes kokskaidu granulas. Jau vairākus gadus testa rezultāti parāda, ka mūsu ražotajām apkures granulām ir augstāka siltumietilpība un zemāks pelnu saturu procents, kā to paredz kvalitātes sertifikāts “ENplus A1”,” pastāsta uzņēmuma Cēsu struktūrvienības plānošanas speciāliste Viandra Herbsta. “Mūsu uzņēmuma granulu pircēji ir granulu katlu īpašnieki, kas novērtē kvalitatīvas preces priekšrocības gan ikdienas apkures katla apkopē, gan patēriņa daudzumā. Mūsu prioritāte ir Vidzemes mājsaimniecības. To pierādījām 2022. gada pirmajā pusē, kad pieprasījums pēc kokskaidu granulām palielinājās tik strauji, ka ražošanas jaudas to nevarēja nosegt. Mūsu realizācija primāri bija vērsta, lai nodrošinātu uzticīgo, lokālo klientu, nevis uz peļņas gūšanu eksportā. Tajā brīdī pārdošanas cenu noteica izejmateriālu un energoresursu cenu neprognozējami augstās svārstības, kā arī deficīta aspekts.”

V.Herbsta pastāsta, ka 2023.gadā realizācijas apjomi, salīdzinot ar 2022.gadu, izlīdzinājās, gadu iepriekš pārdošanas apjoms bija sarucis par 24 %. “Pērn nostabilizējās gan izejmateriālu, gan energoresursu cenas, kas attiecīgi nomierināja arī granulu realizācijas cenas, bet diez vai tās jebkad atgriezīsies 2021.gada līmenī. Granulu piedāvājums Latvijas tirgū ir plašs. Tas ļauj klientiem brīvi izvēlēties sev tīkamo pārdevēju.

Kā kokapstrādes uzņēmumam aizvadītais gads arī mums bija izaicinājums. Nestabilā tirgus situācija būtiski iespaidoja apstrādes jaudas, kas attiecīgi samazināja granulu ražošanas galveno izejmateriālu – ēveļu skaidas, bet tas neietekmēja mūsu granulu ražošanu. Globālie notikumi un kopējā situācija kokapstrādes nozarē gan iespaidoja SIA “Bitus Latvia” 2023. gada peļņas rādītājus, bet šo gadu esam sākuši optimistiski, izvirzot jaunus mērķus, tai skaitā arī granulu ražošanā un tirdzniecībā,” tā V.Herbsta.

UZZIŅAI

Kas jāņem vērā, iegādājoties apkures granulas

• Garums – atšķirīgs garums var traucēt optimālai degļa un padeves sistēmas darbībai.

• Mitrums – augstāks mitrums samazina degšanas efektivitāti, jo tiek tērēta enerģija kurināmā žāvēšanai, kā arī iztvaikojušais ūdens absorbē siltumu kurtuvē, to dzesējot.

• Pelnu saturs – lielāks pelnu saturs palielina tīrīšanas nepieciešamības biežumu, kā arī var veidot nevēlamu nosēdumu veidošanos katlā.

• Mehāniskā izturība – granulas ar nepietiekamu mehānisko stiprību var sadalīties un sabirzt, radot pārāk lielu putekļu un sīko daļiņu koncentrāciju.

• Putekļu un smalko daļiņu saturs – pārāk liels sīko daļiņu daudzums var likt aizsērēt padeves mehānismiem, kā arī katlā radīt nekontrolētu gruzdēšanu ārpus degļa zonas.

• Siltumspēja – augstāka granulu siltumspēja nodrošina, ka vienāda siltuma daudzuma iegūšanai nepieciešams mazāk granulu.

• Tilpuma blīvums – optimāls tilpuma blīvums nodrošina vienmērīgu degšanu un augstu mehānisko izturību.

• Pelnu kušanas temperatūra – pelnu kušanas temperatūrai jābūt augstākai par kurtuves temperatūru, lai neveidotos sakusumi un sakusušu minerālu saneses.

Avots: grandeg.lv