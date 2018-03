Grāmatvedības pakalpojumiem pieprasījums

Informācijas tik daudz! SIA "Platinum finance" valdes locekle, grāmatvede Kristīne Zaķe pārliecināta, ka grāmatvedības pakalpojumi uzņēmējiem būs vajadzīgi vienmēr. Foto: Sarmīte Feldmane SIA "Platinum finance" valdes locekle, grāmatvede Kristīne Zaķe pārliecināta, ka grāmatvedības pakalpojumi uzņēmējiem būs vajadzīgi vienmēr.

Grāmatvedības pakalpojumi – uzņēmējdarbības joma, par kuru tiek maz runāts. Firmu, pašnodarbināto, kuri juridiskām un fiziskām personām sniedz grāma­tvedības pakalpojumus, ­ir ļoti daudz. Un darba netrūkst.

SIA “Platinum finance” īpašniece un valdes locekle Kristīne Zaķe pauž pārliecību, ka arī turpmāk grāmatvedības pakalpojumi būs pieprasīti. “Grāmatvedība jākārto visiem, kuri kaut ko dara un grib nopelnīt. Diemžēl nodokļu politika ir tāda, ka mikrouzņēmumi, mazie uzņēmēji nevar atļauties algot grāmatvedi. Lētāk ir pirkt ārpakalpojumu,” stāsta Kris­tīne Zaķe. SIA “Platinum finance” ir ap pussimts klientu, kuri darbojas visdažādākajās nozarēs – kok­apstrādē, mazumtirdzniecībā, dārg­metālu apstrādē, kafejnīcās, pār­t­ikas pārstrādē, informācijas tehnoloģiju jomā, mēbeļu ražošanā un citās. “Kad strādā vienā uzņēmumā, pārzini vienu jomu. Lai gan māca, ka grāmatvedība visiem uzņēmumiem vienāda, tā nav, nozarēm tā ļoti atšķiras. Būv­niecība, tirdzniecība, metāla ap­strā­de – katrā savas nianses. Janvārī bija bezspēcības sajūta, kā klientiem izstāstīt, cik lielas pārmaiņas viņiem kā uzņēmējiem un darbiniekiem,” saka Kristīne.

Vai nodokļi mazāki?

Par nodokļu reformu viņa ir skeptiska, ieguvēji noteikti nav ne uzņēmēji, ne darba ņēmēji. “Uz­ska­tu, ka nebija pareizi celt mi­nimālo algu, pareizāk būtu noteikt stabilu neapliekamo bāzi, kuru neaiztiek. Kāda nozīme celt algu, ja veikalā viss paliek dārgāks, tāpat arī elektrība, degviela. Ar neapliekamo minimumu daudz neskaidrību, kas būs pēc jūlija. Veidosies situācija, ka cilvēki paliks parādā valstij. Katram pašam būs jāzina, vai neesi palicis parādā. Pie algu apreiķina bez nodokļu grāmatiņas 23 % iedzīvotāja ienākumu nodoklis tāds izskatās vārdos, kad parēķina, iznāk vairāk.

Ar jūniju uzņēmumu nodokļa deklarācijas būs jāsagatavo katru mēnesi, bija reizi gadā. Tad vēl nianses aprēķinā – atsevišķos gadījumos ne jau 20 %, kā tiek stāstīts, bet vairāk. To redz grāmatvedis. Tas ir apmāns. Ja uzņēmums peļņu reinvestē, ir citādāk, bet uzņēmējs taču strādā, lai arī nopelnītu.

Ar reprezentatīvajiem jeb dārgajiem auto arī būs interesanti, bez kuriem, braucot pa mūsu lauku ceļiem, neiztikt. Iegādājoties līzingā dārgu auto (džipu) ikdienas lietošanai, jāparedz ne tikai pirmā iemaksa, bet arī nodokļa nomaksa uzreiz nākamajā mēnesī, iesniedzot atskaiti.

Ar būvmateriāliem tik daudz izmaiņu, ka vēl daudz kas par reverso PVN vēl īsti nav skaidrs ne pašiem uzņēmējiem, ne Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvajai daļai, kā katrā konkrētā situācijā rīkoties pareizāk. Galdniecības izstrādājumiem vienā gadījumā parastā kārtība, citā reversā kārtība. Tāpat ar furnitūru un materi­āliem rēķini tiek saņemti ar atšķirīgu PVN piemērošanas kārtību. Uzņēmēji ir neizpratnē, kā katrā situācijā rīkoties. Tā rodas interpretācijas,” saka Kristīne Zaķe.

Grāmatvežiem visu laiku jāmācās

Valsts ieņēmumu dienests, lai grāmatveži un uzņēmēji saprastu izmaiņas nodokļu sistēmā, rīkoja bezmaksas seminārus. “Taču pieprasījums ir tik liels, ka visiem vietas nepietiek. Arī mēs apmeklējām šo semināru, taču Valmierā, jo Cēsīs vairs nevarēja pieteikties. Tas šķiet absurdi, kāpēc netiek rīkoti papildu informatīvie semināri,” bilst SIA “Platinum finance” valdes locekle un uzsver, ka grāmatvežiem un uzņēmējiem ir jāmācās visu laiku.

“Ir jāseko līdzi un likumdošanā ir jāpeld kā zivij ūdenī. Apmācības vai seminārus apmeklējam regulāri un dzirdētais tiek apspriests ar pārējiem grāmatvežiem gan savā kolektīvā, gan citiem šajā nozarē. Aizvien lielāku popularitāti iemantojuši semināri internetā, kas ekonomē gan laiku, gan finanšu līdzekļus,” pastāsta Kristīne.

Kristīne Zaķe atzīst, ka ar katru gadu grāmatvedība kļūst sarežģītāka. Ja nav skaidrības, kā konkrētā situācijā rīkoties un nerastos pretrunas nodokļu aprēķiniem, parasti tiek zvanīts uz VID. “Platinum finance” grāmatvedes ar smaidu pastāsta, ka, trīs reizes zvanot un prasot vienu un to pašu, var saņemt trīs dažādas atbildes. Taču pārbaudē VID darbiniekam var būt vēl savs viedoklis.

“Viss ir uzrakstīts sarežģītā valodā, ka katrs izlasa citādāk. Pro­tams, darām atbilstoši likumu normām, taču cenšamies prasīt rakstisku uzziņu no VID, lai būtu drošības sajūta, ka pēc nedēļas netiek mainīts viedoklis, ka darām pareizi. Strīdus gadījumā būs, uz ko atsaukties,” saka Kristīne.

Uzņēmējus dzen pelēkajā zonā

Grāmatveži, protams, vislabāk redz, kā uzņēmējam klājas. Kris­tīne atzīst, ka patlaban situācija daudziem pašnodarbinātajiem un maziem uzņēmējiem ir ļoti grūta. “Cilvēks kaut ko dara – ražo, sniedz pakalpojumus, cep kūkas, gatavo koka karotes vai ko citu un ar savu darbu uztur ģimeni. Viņi paši arī kārto grāmatvedību. To varēja izdarīt. Tagad tas ir sarežģītāk, par to liecina janvāra mēnesis, pie mums nāca jauni klienti, jo paši vairs nespēj sakārtot grāmatvedību. Arī mazo uzņēmēju grāmatvedībā ir daudz darba, viņi vairs nevarēs atļauties samaksāt par pakalpojumu. Mēs taču redzam, ka mēnesī kontā ienākuši vien pārdesmit eiro. No kā lai cilvēks maksā nodokļus un grāmatvedības pakalpojumu? Daudzi aizies pelēkajā ekonomikā vai kļūs par darba ņēmējiem, jo, patstāvīgi strādājot, nespēj samaksāt nodokļus,” pārdomās dalās grāmatvede. Kris­tīne atzīst, ka negribas ticēt, ka mazajiem uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem radīti tādi apstākļi, lai viņi aizpildītu trūkstošo strādājošo rindas.

“Ja nodoklis būtu draudzīgāks, maksātu vairāk. Šodien ikvienam, lai izdzīvotu, jābūt radošam. No­dokļi ir jāmaksā, bet, ja kaut centu var dabūt atpakaļ, tad tas ir grāmatveža uzdevums to izdarīt. Mēs droši vien atšķirībā no citām grāmatvedības pakalpojumu firmām ne tikai sakārtojam dokumentus, arī cenšamies iedziļināties uzņēmumā. Braucu, skatos, ko varētu darīt citādāk, lai samazinātu izdevumus, dotu padomus,” stāsta grāmatvede. Kristīne Zaķe atzīst, ka bieži vien uzņēmēji pārprot, domā, ka pakalpojuma sniedzējs ir viņa firmas darbinieks – grāmatvedis. Tā gluži nav.

Papīrs uzticamāks

Mūsdienās visa informācija glabājas datorā, bet “Platinum finance” ne viss ir datorā – kabinetā plaukti pilni ar mapēm. “Nekas nav labāk, kā pašķirstīt rēķinus mapē, kad audita gadījumā VID paprasa, kur jums oriģināls? Var jau glabāt digitāli, bet arī uzņēmējiem vajag dokumentus, ko uzrādīt. Akti, atskaites vajadzīgas. EDS tomēr līdz galam neuzticos. Divas reizes bijusi situācija, ka varēja pateikties tam, ka ir izdrukātas EDS iesniegtās atskaites. Tomēr robots ir robots, es uzticos sev,” saka Kristīne Zaķe un atzīst, ka tas, kurš pirmoreiz ierauga EDS, jūtas diezgan samulsis. Bieži vien aicinājumi, brīdinājumi uzrakstīti tik sarežģīti, ka grūti saprast un cilvēki uztraucas.

Datorprogrammas atvieglo darbu, ātrāk var saņemt kādu atskaiti, taču atskaišu kļūst aizvien vairāk. “Mēs visu izdarām, un klientiem nav jāuztraucas,” skaidro grāmatvede.

Galvenais – profesionalitāte

SIA “Platinum finance” īpašniece Kristīne Zaķe uzsver, ka grāmatvedis ir profesija, kur jābūt zināšanām un ieinteresētībai. Šodien ļoti nepieciešamas juridiskās zināšanas, labas datorprasmes. “Sabiedrībā daudziem šķiet – ko tad tas grāmatvedis dara. Grāmatvedim būt nav viegli. Mēs dzīvojam likumu telpās. Reizēm katrs likumu interpretē citādāk. Ir tik daudz pretrunu likumos, tad svarīgi saprast, kurās normās ietērpties šoreiz,” stāsta Kristīne un uzsver, ka grāmatveži bijuši vajadzīgi visos laikos.

Diemžēl arī šajā jomā nākas saskarties ne ar tiem zinošākajiem speciālistiem. Grāmatvedību nedrīkst kārtot pavirši. “Tā ir atbildība. Gan pret to, kam sniedzu pakalpojumu, gan institūcijām, kuras saņem manis sagatavotos dokumentus. Un darba mums netrūkst,” pārliecināta uzņēmēja, SIA “Platinum finance” valdes locekle. Kristīne vien piebilst, ka gribētos, lai arī jaunieši, kuri vēlas būt grāmatveži, pret izvēli izturas nopietni. Diemžēl ne katrs, kurš bijis praksē “Platinum finance”, tāds bijis.

Pēdējā laikā arī firmas no Rīgas meklē grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus Cēsīs, jo te esot lētāk un kvalitāte pat augstāka. “Pirkt ārpakalpojumu izdevīgāk, par to pārliecinājušies arī mūsu klienti, kur dažiem firmas gada apgrozījums mērāms vairākos miljonos. Ikdienā darbu veic uzskaitvede, grāmatvedību kārto pakalpojuma sniedzējs. Ne tikai nodokļu politika, arī tas, ka algot grāmatvedi ir dārgi, uzņēmējiem liek meklēt citu risinājumu,” pārdomās dalās grāmatvede un atgādina, ka arī pakalpojumu sniedzējs, ja viņš ir ieinteresēts, lai klientam biznesā veiktos, var būt labs padomdevējs ikdienā.