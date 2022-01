Godināti labākie biznesa inkubatora uzņēmumi

Novērtēts. LIAA Valmieras biznesa inkubators gada izskaņas pasākumā “Gada balva”, kurā sveic uzņēmumus, kas aizvadītajā gadā būtiski uzlabojuši izaugsmes rādītājus un pierādījuši spēju attīstīties, nominācijā “Gada darījums” balvu saņēma Harijs Ābele (“Beloved Boards”) no Cēsīm. Foto: no albuma LIAA Valmieras biznesa inkubators gada izskaņas pasākumā “Gada balva”, kurā sveic uzņēmumus, kas aizvadītajā gadā būtiski uzlabojuši izaugsmes rādītājus un pierādījuši spēju attīstīties, nominācijā “Gada darījums” balvu saņēma Harijs Ābele (“Beloved Boards”) no Cēsīm.

LIAA Valmieras biznesa inkubators gada izskaņā jau tradicionāli godina labākos uzņēmumus, kas darbojas inkubācijas programmā.

Šogad pasākumu izdevās sarīkot “dzīvajā”, tiesa, tajā piedalīties varēja vien ierobežots dalībnieku skaits.

Inkubatora vecākā projektu vadītāja Alise Razminoviča norāda, ka pasākumā “Gada balva” tiek izcelti uzņēmumi, kas aizvadītajā gadā būtiski uzlabojuši izaugsmes rādītājus un pierādījuši spēju attīstīties.

LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Juris Čeičs uzsver, ka uzņēmējs nevar gaidīt, kad pircējs beidzot pamanīs viņa produktu vai investors pats atnesīs naudu, vai kad beigsies krīze vai pandēmija: “Uzņēmējam nepārtraukti pašam jādomā un jārīkojas, lai pieprasījums turpinātu pieaugt. Jūtos lepns, ka Valmieras biznesa inkubatora uzņēmumi izmanto visas iespējas, kuras tiek dotas, un turpina attīstīties, tādējādi sniedzot pienesumu gan reģiona, gan valsts līmenī.’’

Šogad kopumā apbalvoti deviņi uzņēmumi dažādās nominācijās, viņu vidū vairāki, kas darbojas Cēsu novadā. Nominācijā “Gada eksports” balvu saņēma Māris Irklis un Dina Irkle (SIA“Maridii”); nominācijā “Gada izaugsme” – Laura Cīrule – Vorkale (“Green Vibe”) no Straupes pagasta; nominācijā “Gada darījums” – Harijs Ābele (“Beloved Boards”) no Cēsīm, nominācijā “Gada izrāviens” – Edgars Hofmanis (“Nordic Wood­eco”), arī no Cēsīm.

Citās nominācijās apbalvoti: “Gada celmlauži” – Jānis Ozoliņš un Anta Ozoliņa (“MAC Stu­dija”) no Siguldas; “Gada cīnītājs” – Jānis Pirsko (“Pesto.lv”) no Rūjienas. Vēl trijās nominācijas balvas saņēma Valmieras uzņēmumi: “Gada prototips” – Normunds Stepāns (“Strops Technologies”), “Dabas draugs” – Arturs Kažmers un Liāna Kažmere (“Nordspring”) un “Ga­da plānotājs” – Raivis Tauriņš (SIA “Rūtiņdupsis”).

Inkubatorā arī norāda, ka aizejošais gads īpašs ar to, ka noslēguma pasākumā pirmo reizi tika godināti uzņēmumi, kuri absolvējuši inkubācijas programmu LIAA Valmieras biznesa inkubatorā. Tie ir pirmie, kuri kopš projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” sākuma ir darbojušies četrus inkubācijas gadus. Absolventu vidū arī tādi Cēsu uzņēmumi kā “Duck Woodworks’’ un “Ewart Woods’”.

Kopumā inkubācijas programmā Valmierā patlaban aktīvi darbojas 31 uzņēmums no dažādiem novadiem.