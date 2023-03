Ģimnāzistiem pagaidu mītne pilsētas centrā patīk

iejutušies. Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. klases audzēkņiem rit vācu valodas stunda, kuru vada skolotāja Ārija Vilkaste. Tikai divi zēni pozē “Druvai”. Foto: Anna Kola Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. klases audzēkņiem rit vācu valodas stunda, kuru vada skolotāja Ārija Vilkaste. Tikai divi zēni pozē “Druvai”.

Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) kopš mācību gada otrā semestra darbojas pagaidu telpās, bijušajā “Lattelecom” ēkā Cēsīs, Raunas ielā 13. Te aizvadīti jau divi mēneši. “Druva” devās apraudzīt, kā izdevies tur iedzīvoties.

“Kopumā esam ļoti priecīgi, mums ir izdevies iegūt telpas visai skolai vienuviet. Klases iekārtotas labi, ir pietiekami plašas un gaišas. Manuprāt, te ir skaisti. Skolēniem ir savi atpūtas stūrīši,” tā skolas direktore Ina Gaiķe. Ieskatoties gandrīz visās pagaidu mītnes klašu telpas, tiešām jāatzīst, ka tās ir gana patīkamas, daudzas kā tikko pēc kosmētiskā remonta. “Daļā telpu nebija vajadzīgi nekādi uzlabojumi. Ar ēkas īpašnieka atļauju varam izmantot visas te esošās mēbeles: skapjus, galdus, kas saglabājušās no “Lat­telecom” laika. Audzēkņiem patīk skaistie galdi datorklasēs, bet skolotāji gan teic, ka to izvietojums apļveida formā neļauj labi pārskatīt, ko katrs skolēns dara,” ekskursijas gaitā pa skolas telpām atklāj direktore un pastāsta, ka ģimnāzijai mēbeles dāvinājusi arī AS “Latvijas Pasts”.

Skolēniem šīs telpas var iepatikties tiktāl, ka nemaz negribēsies atgriezties renovētajā ēkā Leona Paegles ielā, ar smaidu saka I.Gai­ķe. Redzot plašās klases ar lie­lajiem logiem, kas paver skatu uz pāri ielai esošo Vidzemes koncertzāli, jauniešus nudien var saprast. Turklāt vilina arī iespēja starpbrīdī aiziet uz kādu no tuvumā esošajiem veikaliņiem. “Pus­dienas skolēni dodas ēst uz Pas­tariņa skolu, arī ar to esam ļoti apmierināti,” stāsta direktore. “Viss ir pārdomāts – garderobe atrodas pagrabstāvā, kur iepriekš bija “Lattelecom” noliktavas telpa, un esam ieviesuši jaunu pieeju skolā ar maiņas apaviem, tādējādi telpas ir tīras. Tieši blakus garderobei ir izejas durvis uz sētas pusi, pa tām jaunieši ērti var doties pusdienot uz tuvējo Pastariņa skolas ēku.”

Lai audzēkņiem viegli orientēties jaunajā vietā, ēka sadalīta divos korpusos, klases numurētas. Sportot jaunieši arvien dodas uz ierasto sporta halli, nedēļas trīs sporta mācību stundas tagad notiek pēc kārtas, lai skolēniem būtu laiks saģērbties, aiziet līdz sporta hallei, kārtīgi pavingrot un atnākt atpakaļ bez liekas steigšanās.

Ģimnāzijas direktore I.Gaiķe atzīst, ka pārcelšanās bijusi veiksmīga un visi ir iedzīvojušies patiešām labi.

“Druva” jau rakstīja, ka gadu mijā sākās vēsturiskās Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves un labiekārtošanas projekta īstenošana. Cēsu novada pašvaldība pagājušā gada jūnijā parakstījusi līgumu ar būvdarbu veicēju SIA “RERE Meistari” par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autor­uzraudzību – par kopējo līgumcenu 3 152 418 eiro. Finansēju­mam piesaistīti Eiropas Reģionā­lā attīstības fonda projekta “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” līdzekļi.

Paredzēts ēkas Leona Paegles ielā 1 cokolstāvā izveidot četras dabaszinātņu mācību telpas, otrajā stāvā plānots multifunkcionāls metodiskais centrs ar bīdāmu star­psienu. Pie ēkas kā piebūve tiks izbūvēta multifunkcionāla bibliotēka un lasītava metodiskajam darbam. Paredzēts izbūvēt liftu vides pieejamības nodrošināšanai.

Tiks sakārtota siltumapgāde, ven­tilācija, elektroapgāde, izbūvēti vadi un kabeļi datortīklu sistēmas sakārtošanai, labiekārtota teritorija un veikti citi darbi.

Būvdarbus plānots veikt gada laikā.