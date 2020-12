Darbojas radoši. Mazais Ansis Brinkmanis no dažādiem materiāliem, kurus parasti izmet atkritumos, izveidojis lielisku kuģi. Par dēla izdomu gandarīta mamma Ieva Brinkmane. Foto: ekrānšāviņš Mazais Ansis Brinkmanis no dažādiem materiāliem, kurus parasti izmet atkritumos, izveidojis lielisku kuģi. Par dēla izdomu gandarīta mamma Ieva Brinkmane.

Lai motivētu ģimenes kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar bērniem, radītu prieku, Valmierā rīkots konkurss “Ģimenes rada”. Mēneša garumā ģimenes bija aicinātas no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, vai izmantojot modernās tehnoloģijas, kopīgi veidot darbu, nofotografēt vai nofilmēt to un atsūtīt Valmieras kopradesdarbnīcai “DARE”.

Par idejas rašanos stāsta Valmieras Attīstības aģentūras pārstāve Līga Vecā: “Viens no koprades darbnīcas “DARE” mērķiem ir vairot radošumu un iepazīstināt ar jaunajām tehnoloģijām pēc iespējas vairāk valmieriešu un apkārtnes iedzīvotāju, tai skaitā ģimenes ar bērniem. Vēlējāmies veidot tādu piedāvājumu, lai bērni darbojas kopā ar vecākiem un rada jaunas lietas, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, reizē rosinot domāt, kā radoši izmantot lietas, ko parasti izmetam ārā. Piesaistot papildu finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda, organizējām ģimenēm radošas darbnīcas, izmantojot dažādas tehnoloģijas un otrreiz pārstrādājamus materiālus, tika veidoti gaismas objekti, rotaļlietas, apdrukāti T-krekli un cits. Lai rastu plašāku iespēju vecākiem darboties kopā ar bērniem, jo valstī noteikto ierobežojumu dēļ radošajās darbnīcās varējām uzņemt ierobežotu ģimeņu skaitu un nebūt ne visus, kuri vēlējās, organizējām konkursu. ”

Konkursam atsaucās gandrīz 30 ģimenes, bērni kopā ar vecākiem bija paskatījušies uz ikdienā patērētām lietām un to materi­āliem un radījuši ko jaunu. Rezultātā tika izveidoti mūzikas instrumenti, rotaļlietas, izjaukti un salikti motori, radīts periskops, olu spēle un citi noderīgi priekš­meti.

Iesūtītos darbus vērtēja konkursa žūrija, kurā bija pārstāvēti SIA “Wunder”, SIA “EchoTech”, SIA “ZAAO”, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola un Valmieras pilsētas pašvaldība. Laureāti tika noskaidroti piecās kategorijās: Ģimeniskākais (laureāti Možvillo ģimene) – no skābbarības ruļļu kodoliem bija izveidojuši mūzikas instrumentu; Radošākais (balvu saņēma Brinkmaņu ģimene) – no kartona kastīšu pārpalikumiem, iesaiņojumiem, salmiņiem un mājās neizmantotām dāvanu kastītēm izveidoja kuģi; Ilgtspē­jīgākais (Barviķu ģimene) – no vecajām avīzēm, reklāmas bukletiem radīja dāvanu maisiņus ar bērnu zīmējumiem; Inova­tīvākais (Bāliņu ģimene) – no čipsu iepakojumiem un mammas kabatas spogulīšiem darinājuši periskopu; Noderīgākais (Brikmaņu ģimene) – no lietotiem dēļiem ar savām rokām izveidota piekabe.

Iedvesmai turpmākajiem darbiem laureāti saņēma īpaši šim konkursam radītas dizaina balvas un veselīgus kārumus.

“No ģimenēm saņēmām pozitīvas atsauksmes, dalībnieki novērtēja iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku un vērtēt, ko no tā, kas parasti ticis izmests, var izmantot otrreiz. Darbi bija pārsteidzoši. Žūrijai nebija viegli. Apbalvot varējām tikai piecas kategorijas, bet ļoti daudzi ir pelnījuši uzslavas. Saņem­­­tie darbi liecināja, ka bērnu domas ņemtas vērā un galarezultāts ir visiem radījis prieku,” atzīst L.Vecā.

Valmieras Attīstības aģentūras pārstāve Baiba Zvejniece stāsta: “Konkursa mērķis bija pievērst lielāku ģimeņu skaitu un sabiedrības uzmanību kopā darīšanas un kopā radīšanas idejai. Parādīt plašākai sabiedrībai, ka ģimenes, kopā darbojoties, spēj darināt daudz interesantu, noderīgu un inovatīvu lietu.”

Konkurss tika rīkots “Valmieras Attīstības aģentūras” un Val­mieras pilsētas pašvaldības sadarbības projekta “KOPĀ DARĪT – KOPĀ RADĪT” ietvaros. Pro­jekts tiek finansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros, ko administrē Sabie­drības integrācijas fonds.