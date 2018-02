Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka kokus ietērps latvisku noskaņu “tērpos”

No 30.aprīļa līdz 4.maijam notiks Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka koku ietērpšana sarkanbaltsarkanā, atzīmējot Latvijas simtgadi, informēja Vidzemes Olimpiskā centra pārstāve Lelde Bukovska.

Akcijā var piedalīties ikviens – skola, uzņēmums, iestāde vai domubiedru grupa.

Koks jāizvēlas līdz 16.martam. Materiāli apdarei jāsagatavo līdz 27.aprīlim. To augstumam jābūt no trim līdz četriem metriem, bet apkārtmērs atkarīgs no izvēlētā koka. Pieļaujamās krāsas ir Latvijas karoga krāsās – karmīnsarkana un balta, bet izejmateriāli jāizvēlas tādi, lai tie būtu videi draudzīgi un nekaitētu kokiem, piemēram, dzija vai audums.

Pati izrotāšana notiks no 30.aprīļa līdz 4.maijam, un tam būs pieejams pacēlājs.

2013.gadā Vidzemes Olimpiskā centra rīkotajā akcijā “Sasildi kokus” Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka koki ar Valmieras un tuvāko novadu skolu un bērnudārzu, dažādu uzņēmumu un organizāciju, kā arī pansionātu iemītnieku palīdzību tika ietērpti košos, videi draudzīgos tērpos. Latvijas valsts simtgadei par godu akcija tiks turpināta un Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka koki tiks ietērpti sarkanbaltsarkanos, latvisku noskaņu “tērpos”.