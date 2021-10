Gatavojas festivālam “Baltica” Latvijā

Programmas ieraksts gatavs. Drabešu folkloras kopas “Ore” dalībnieki kopā ar improvizēto žūriju - lellēm. Foto: No albuma Drabešu folkloras kopas “Ore” dalībnieki kopā ar improvizēto žūriju - lellēm.

Nākamvasar jūlijā Latvijā jānotiek kārtējam Starptautiskajam folkloras festivālam “Baltica 2022”. Folkloras kopām tas ir notikums, kad ik pa trim gadiem ir iespēja satikties, sadziedāt un sadancot Latvijā kopā ar igauņiem un lietuviešiem. Aktīvākās kopas piedalās arī folkloras svētkos kaimiņzemēs.

Šīgada festivāla tēma “Spē­le”. Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras un tautas mūzikas eksperte Inese Mičule stāsta, ka kolektīvi jau pusotru gadu gatavojas festivāla skatei.

“Pirmoreiz festivāla vēsturē kolektīvi sagatavo astoņu līdz desmit minūšu programmu, to nofilmē un atsūta žūrijai. Programmai jāatspoguļo vietējās tradīcijas, saturam jābūt balstītam konkrētā lokālā tradīcijā, kurā atklāj savu izpratni par spēli vai vienkāršāk – mēģina apspēlēt spēli,” pastāsta I.Mičule un uzsver, ka folkloras kolektīvu interese ir liela. Ņemot vērā situāciju valstī, skates laiks ir pagarināts. Iesūtītos video vērtēs žūrija, kurā strādās folkloriste un filozofe Māra Mellēna, nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere, tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, folkloras un tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs un horeogrāfe Dace Circene. Kolektīvu vadītāji saņems vērtējumu.

Skates video žūrijai nosūtījusi Drabešu folkloras kopa “Ore”. “Tāda skate, tas bija interesanti. It kā uztraukuma nebija, bet visu laiku jādomā, vai esi kadrā, kāda ierakstās skaņa,” pastāsta “Ores” vadītāja Inese Roze un atklāj, ka ieraksts tapis, izmantojot telefonu.

Programmā “Ore” iekļāvusi Voldemāra Stelberga Skujenes un Amatas pusē pierakstītās dziesmas. “Tēma it kā viegla. Spēle ir rotaļa, spēle ir riču raču. Mēs izvēlējāmies dzīves spēli. Stāstām par to, kā no puikas izaug vīrs,” atklāj I.Roze un piebilst, ka programmā neuzdrošinājušies iekļaut nesen iemācītas dziesmas, bet gan dalībniekiem jau zināmas, jo mēģināt nav bijis daudz laika.

“Domāju, žūrijai būs interesanti. Zinu, ka ir kolektīvi, kuriem skatei bijis savs budžets, kur uzaicināts filmētājs, režisors,” pastāsta “Ores” vadītāja un piebilst, ka vislielākais prieks tomēr ir satikt citas kopas, dzirdēt un redzēt, kā tās strādā.

“Baltica” skatei programmu ir sagatavojusi arī Cēsu tautas vērtes kopa “Dzieti”. “Kad varēsim ierakstīt, tagad jau nezinu. Sekosim situācijai,” saka vadītāja Dace Balode.

Kāda būs “Baltica 2022”, pat­laban pateikt nevar neviens. “Tas notiks piecas dienas jūlijā Rīgā, Siguldā, Turaidā, Kuldīgā, Tal­sos un Ventspilī. Talsi būs “Bal­tica” galvaspilsēta,” svētku norisi atklāj I.Mičule un uzreiz uzsver, ka tas ir ideālais scenārijs, bet, protams, top arī plāns A un B.

Pagājušajā gadā festivālam bija jānotiek Lietuvā, bet pandēmijas dēļ to atcēla. 2021. gadā “Baltica” ieguva jaunu ietvaru un norisinājās tiešsaistē. Trīs dienu garumā bija iespēja dzirdēt pētnieku, profesoru, kolektīvu vadītāju un citu praktiķu lekcijas, kā arī redzēt Baltijas valstu folkloras kopu koncertu un izdejot Lietuvas, Latvijas un Igau­nijas dančus. “Tās bija trīs ļoti vērtīgas dienas,” saka I.Roze un atgādina, ka katra “Baltica” ir citāda un arī tāpēc gribas piedalīties, satikt domubiedrus. “Ore” piedalījusies arī festivālā Lietuvā un Igaunijā.