Gatavi pacelt Latvijas biatlonu

Gatavi darbam. Jaunievēlētā Latvijas Biatlona federācijas valde gatava darīt visu, lai šis sporta veids atkal atgūtu savu spožumu. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktora vietnieks Raimonds Bluķis (no kreisās), treneris Intars Berkulis, Cēsu novada domes deputāte Elīna Stapulone, federācijas prezidents Kaspars Sakniņš, juriste Baiba Broka, Starptautiskās Biatlona savienības tehniskais delegāts un tiesnesis Jānis Bērziņš. Vēl valdē darbosies arī Madonas novada paš­valdības priekšsēdētājs Agris Lungevičs. Foto: no albuma Jaunievēlētā Latvijas Biatlona federācijas valde gatava darīt visu, lai šis sporta veids atkal atgūtu savu spožumu. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktora vietnieks Raimonds Bluķis (no kreisās), treneris Intars Berkulis, Cēsu novada domes deputāte Elīna Stapulone, federācijas prezidents Kaspars Sakniņš, juriste Baiba Broka, Starptautiskās Biatlona savienības tehniskais delegāts un tiesnesis Jānis Bērziņš. Vēl valdē darbosies arī Madonas novada paš­valdības priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Latvijas Biatlona federācijas kongresā ievēlēts jauns organizācijas prezidents un valde. Par prezidentu kļuva Talsu novada Sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš.

Ar kongresu noslēdzies iepriekšējais darba cikls, kas, redzot rezultātus, nav vērtējams kā pārāk veiksmīgs. Tas īpaši bija redzams šī gada Ziemas olimpiskajās spēlēs, kur šajā sporta veidā no Latvijas piedalījās tikai viens sportists, biatloniste Baiba Bendika. Tik maza pārstāvniecība bija pirmo reizi, kopš Latvija olimpiskajās spēlēs atsāka startēt zem sava karoga.

Divus iepriekšējos ciklus federāciju vadīja Baiba Broka, šoreiz viņa savu kandidatūru neizvirzīja. Bija divi kandidāti, balsojumā Kaspars Sakniņš ieguva 10 balsis, otrs pretendents Ivars Kazāks – četras.

Pārmaiņas notikušas arī valdes sastāvā, uz četriem gadiem par tās locekļiem kļuvuši arī Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) tehniskais delegāts un tiesnesis Jānis Bērziņš un Cēsu novada domes deputāte Elīna Stapulone.

“Druva” sazinājās ar viņiem, lai uzklausītu redzējumu un pienesumu biatlona attīstībā.

Jānis Bērziņš stāsta, ka viņu savā komandā uzaicinājis jaunievēlētais prezidents: “Vienmēr esmu teicis, ja varu dot pienesumu, esmu atvērts sadarbībai.”

Viņš piekrīt, ka Latvijas biatlonā pārmaiņas ir nepieciešamas: “Var teikt, ka bijušas arī neveiksmīgas apstākļu sakritības, kāpēc ir tā, kā ir, bet ir skaidrs, ka pārmaiņām jābūt. Problēmas redz arī jaunais prezidents, un esmu pārliecināts, ka izmaiņas būs jau nākamajā sezonā.

Jāsaprot, ka sportistu mums ir tik, cik ir, un galvenais uzdevums ir saglabāt tos, kā arī saglabāt visas esošās kvotas gan Pasaules kausos, gan IBU kausos, līdztekus skatoties uz jauno paaudzi, lai notiktu veiksmīga paaudžu maiņa. Uzdevumu daudz, tie ir sāpīgi, bet pamazām sāksim risināt!”

Jaunās valdes un prezidenta skatījums nav tikai uz olimpiādi pēc četriem gadiem, bet tālāk nākotnē, lai biatlons Latvijā attīstītos. Ņemot vērā, ka K. Sakniņš ir sporta skolas vadītājs, īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunajai paaudzei.

“Uzskatu, ir liels ieguvums, ka federācijas vadītājs nāk no sporta skolas, viņš redz problemātiku, ar ko saskaras skolas, redz risinājumu, un viņam ir labas, inovatīvas idejas. Jaunais prezidents biatlona dzīvi ļoti labi pārzina, arī valdes sastāvs ir darboties gribošs, domāju, varam kopā strādāt ļoti veiksmīgi.”

Jautāts par savu pienesumu valdes un federācijas darbā, J. Bērziņš saka – varētu būt kā tilts starp Latvijas Biatlona federāciju un IBU: “Es varētu būt kā suflieris, kurš palīdzētu veidot redzējumu gan par to, kā mums vajadzētu izskatīties uz starptautiskā fona, gan to, ko pārņemt no pasaules pieredzes. Ikdienā esmu iekšā lielajā biatlonā gan kā organizators, gan kā sacensību “pieskatītājs”, satieku lielo sacensību rīkotājus, varu no viņiem smelties idejas, priekšlikumus, kas var lieti noderēt arī Latvijas biatlona attīstībai.”

Ieguvums arī tas, ka J. Bērziņš pats bijis biatlonists, izgājis visu ceļu no sporta skolas līdz olimpiskajām spēlēm un pārzina šo sporta veidu no iekšpuses.

Vienmēr ticis runāts, ka akūti trūkst finansējuma. J. Bērziņš norāda, ka jaunais prezidents zina situāciju, viņam zināmas iespējas, kā ne tikai saglabāt esošo finansējumu, bet arī piesaistīt papildu līdzekļus, bet skaidrs, ka to vienmēr var būt vairāk: “Lai cik naudas būtu, tās vienmēr būs par maz, jo sports mainās, mainās arī biatlons, un tas nekļūst lētāks, izmaksas tikai palielinās.”

Elīna Stapulone stāsta, ka arī viņu dalībai valdē uzrunājis K. Sakniņš, un, izvērtējot gan savu noslodzi, gan iespējas dot pienesumu federācijai, pieņēmusi piedāvājumu: “Manuprāt, liels pluss, ka valdes sastāvā ir cilvēki no dažādām nozarēm, tātad katrs var dot savu ieguldījumu biatlona attīstībai. Šobrīd lielākais izaicinājums ir dot sporta veidam jaunu izrāvienu, mums jādara viss, lai jauniešus aizvestu līdz augstajam sportam. Viena no problēmām, ka jau ilgstoši veidojas pārrāvums starp jauniešu līmeni un lielo sportu, jāstrādā, lai tā nebūtu. Ir perspektīvi jaunieši, bet viņi līdz lielajam sportam nenonāk, ir jāatrod risinājums, kā to mainīt. Ir daudz lielu izaicinājumu, bet valde ir gatava intensīvi strādāt.”

Runājot par nākamo olimpi­ādi, jādara viss, lai Itālijā Latvijas izlase varētu startēt ar vīriešu un sieviešu pilnu komandu, saka E.Stapulone. Arī viņa uzskata, ir labi, ka jaunais federācijas prezidents ir sporta skolas direktors, jo ir tiešā saskarē ar jauniešiem, no kuriem nāks biatlonisti, kuri pārstāvēs mūsu valsti starptautiskajās arēnās.

Jaunievēlētais LBF prezidents Kaspars Sakniņš norāda, ka biatlonam Latvijā ir senas tradīcijas un sasniegumi, ar ko varam lepoties, tajā pašā laikā ir jaunatne, kas attīstās un iezīmē nākotni: “Ir būtiski attīstīt savstarpējo sporta skolu un klubu mijiedarbību, paaugstinot bērnu un jauniešu līmeni, kas noved pie panākumiem arī tālākā profesionālajā karjerā. Esmu ļoti gandarīts par man izteikto atbalstu, esmu pārliecināts, ka, strādājot komandā, spēsim sasniegt mērķi – konkurētspējīgu vīriešu un sieviešu komandu dalību 2026. gada olimpiskajās spēlēs un daudzus citus panāku-mus.”