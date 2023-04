Gandarījums piedāvāt cilvēkiem unikālu dabas produktu

Anete Anna Cūberga. Foto: no albuma

“Nāku no Raunas puses, bet tagad dzīvoju Cēsīs, kur arī darbojos,” stāsta Anete Anna Cūberga. Viņas aizraušanās nu jau vairākus gadus ir zāļu tēju ievākšana un sagatavošana tirgum.

“Viss sākās kā hobijs. Tai brīdī dzīvoju vietā, kura lika saprast, ka no dabas var ļoti daudz iegūt. Mūsu mājām apkārt ir tīrās pļavas – ar sarkano āboliņu, pelašķi, vīgriezi, raspodiņu,” saka Anete un pastāsta, ka piparmētras tējai gan audzē pati.

Darbs ar augu tējām sācies ar liepziediem. “Pie mājām ir arī divas liepu alejas, kur vākt ziedus, tieši to tēja ir viena no visvairāk iecienītākajām. Tad sapratu, ka šī nodarbošanās var būt “ejoša”, ka varu ar to arī nopelnīt.”

Sākumā Anete vākusi, kaltējusi un pakojusi tirdzniecībai tikai, kā pati teic, “mono tējas” jeb viena auga tējas. “Piparmētru, liepziedu, āboliņa un pelašķu tējas bez piejaukuma. Tomēr sapratu, ka vēlos paeksperimentēt un pamēģināt ko jaunu, sortimentu papildināt, jo ir skaidrs, ka cilvēkiem par zāļu tējām izpratne ir,” stāsta Anete. “Tad sāku veidot tēju maisījumus. Viens no populārajiem, ko cilvēki patiešām iecienījuši un kuru noteikti nākamajā sezonā vajadzēs gatavot vēl vairāk, ir maisījums “Pļavas ziedu tēja”. Tās sastāvā ir sarkanais āboliņš, raudene, pelašķis. Otra ļoti iecienīta ir “Brokastu tēja”, tajā ir piparmētru lapas, rožlapiņas, gaiļbiksītes. Vēl pirktāko tēju augšgalā ierindojas “Vitamīnu tēja”, kuras sastāvā ir arī mežrozīšu augļi un žāvēti āboli. Šobrīd veiksmīgi esam izveidojuši septiņus tēju maisījumus un 13 dažādas mono tējas.”

Anete savu produkciju pagaidām tirgo bez starpniekiem, izmantojot tiešo saziņu ar pircējiem sociālajos tīklos, kā arī piedaloties tirdziņos. Pagaidām viņai vēl nav sava uzņēmuma, bet, pirms sākusi darboties ar tējām, piedalījusies konkursā “Laukiem būt!”, kas atbalsta gados jaunus cilvēkus uzņēmējdarbības uzsākšanai, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas “Tās bija ļoti iedvesmojošas mācības. Tā radās doma par tēju ražošanu, kaut pagaidām esmu tāds mazais mājas ražotājs, ja tā var teikt,” saka Anete.

Darbā ar tējām Anete gan nav viena, lai visu paveiktu, nepieciešama uzticama komanda. Liels palīgs ir Anetes mamma Baiba, kura līdzdarbojas ārstniecības augu vākšanā, un draugs Maksims. Bez viņa atbalsta un radošās pieejas pie produkta vizuālās identitātes izstrādes diez vai kaut kas būtu izdevies.

“Patlaban diezgan aktīvi strādāju, lai nākamajā sezonā varētu piedāvāt vairāk tēju. Šajā sezonā esam piedalījušies daudzos tirdziņos, arī ziemā, un visas vasarā sagatavotās tējas jau gandrīz ir iztirgotas,” tā Anete, piebilstot, ka cilvēku lielā interese par viņas produkciju dod azartu strādāt vēl vairāk un papildināt sortimentu, radot jaunas garšu kombinācijas. “Šajā sezonā ceram radīt vismaz četrus jaunus garšas maisījumus,” saka Anete.

Veidojot tēju salikumus, tiek ņemtas vērā katra auga ārstnieciskās īpašības. “Katrai mūsu tējai uz iepakojuma ir apraksts, kāds tieši šim maisījumam pielietojums un ieguvumi veselībai: kam derīgs raspodiņš, asinszāle vai pelašķis. Drēgnajā un ziemīgajā pavasara sākumā cilvēkiem ir liela interese par pelašķi, kas, kā zināms, palīdz pret klepu, iesnām. Medikamentu vietā arvien vairāk cilvēku labprātāk lieto zāļu tējiņas,” piebilst Anete.

Tēju vākšana gan esot gana laika ietilpīga, tomēr darbs ir vērtīgs ar to, ka ļoti daudz laika jāpavada svaigā gaisā, dabā. “Katru augu jāpaspēj ievākt pareizajā brīdī – gan augšanas, gan laikapstākļu ziņā. Gadījies, ka vasarā, aktīvākajā tēju vākšanas posmā, neko citu arī neredz, neiznāk ne atpūta pie jūras, ne kādi pasākumi,” pieredzē dalās Anete un piebilst, ka būtībā jau augu vākšana notiek visu vasaru – no maija līdz pat augusta beigām.

Arī augu kaltēšana ir specifisks un niansēts process. “Rudzu­puķes kaltējot, ir svarīgi, lai nezūd zilā krāsa. Tāpat rūpīgi jādarbojas ar mārpuķītes un rožu ziedlapiņām, lai saglabātos raksturīgais aro­māts un krāsa. Ir svarīgi, lai temperatūra būtu vienmērīga, lai nebūtu ne par augstu, ne par zemu,” ar novērojumiem dalās Anete, atzīstot, ka darbs ir laikietilpīgs un gana sarežģīts, tomēr gandarījums, ka ir iespēja radīt unikālu produktu un cilvēki to novērtē, ir neatsverams.

Anete pastāsta, ka pašai zāļu tējas neesot nemaz tik ļoti garšojušas. “Vienīgā, kas tiešām garšoja, bija piparmētru tēja. Varētu teikt, ka piparmētras arī kolekcionēju. Šķirņu pagaidām gan nav ļoti daudz, tomēr katra ir ar savu garšas īpatnību: ir piparmētra ar apelsīna aromātu, piparmētru tēja ar šokolādes aromātu un citas.

Otrs Anetes bizness un aizraušanās ir stādu audzēšana.“Šajā pavasarī piedāvāšu piecu veidu pap­rikas un vairāku šķirņu tomātu dēstus, arī gurķu, kabaču, kāpostu un ķirbju stādus. Sociālajos tīklos cilvēki jau rezervē vēlamo,” pastāsta Anete un piebilst, ka patlaban ir aktīva piķēšanas sezona, kas ir laikietilpīgs un piņķerīgs darbiņš.