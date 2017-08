Gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutos Alūksnes novadā

Saistībā ar Jaunlaicenes pamatskolas reorganizāciju un Mālupes pamatskolas likvidāciju no 2017.gada 1.septembra tiks veiktas izmaiņas vairākos SIA “Sabiedriskais autobuss” maršrutos Alūksnes novadā, aģentūrai LETA pavēstīja Autotransporta direkcijā (ATD).

Maršruta Alūksne-Beja-Mālupe-Alūksne autobuss turpmāk no Alūksnes autoostas izbrauks 40 minūtes vēlāk – plkst.14.30. Savukārt maršruta Alūksne-Liepna-Bērziņi-Alūksne autobuss no Alūksnes autoostas izbrauks 10 minūtes agrāk un 50 minūtes vēlāk – attiecīgi plkst.6 un plkst.15. Šie trīs reisi tiks izpildīti darbadienās laika periodā no 1.septembra līdz 11.jūnijam.

Izmaiņas būs arī maršruta Alūksne-Māriņkalns-Jaunlaicene reisu izpildes laikā. Autobuss no Alūksnes autoostas turpmāk katru dienu izbrauks plkst.16.50 (pirms tam tas izbrauca plkst.15.05), bet no Jaunlaicenes – plkst.17.30 (pirms tam plkst.15.45). Savukārt maršruta Alūksne-Ziemeri-Māriņkalns-Alūksne autobuss turpmāk no Alūksnes autoostas izbrauks plkst.7.00 (pirms tam tas izbrauca plkst.7.45 un 7.50). Laika periodā no 1.septembra līdz 11.jūnijam tas kursēs katru darbadienu, bet no 12. jūnija līdz 31. augustam – tikai trešdienās.

Maršruts Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne tiks saīsināts – autobuss kursēs līdz Jaunlaicenei un pēc tam brauks pa taisno uz Alūksni, nevis griezīsies apkārt Jaunlaicenē, lai, metot loku, atgrieztos Alūksnē. Turpmāk no Alūksnes autoostas autobuss izbrauks plkst.6.40 un 15.30 (pirms tam tas izbrauca plkst.7.00 un 14.10). Laika periodā no 1.septembra līdz 11.jūnijam abi reisi tiks izpildīti visās darbadienās, bet no 12.jūnija līdz 31.augustam – otrdienās, ceturtdienās un piektdienās.

ATD aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.