Gādāt par skatuvi sportistu uznācienam

Jānis Bērziņš. Foto: no albuma

Pasaules biatlona sezona noslēgusies, tāpēc “Druva” uz sarunu aicināja Jāni Bērziņu, Starptautiskās biatlona federācijas (IBU) tehnisko delegātu, kura pārziņā ir materiālu (ekipējuma) kontrole starptautiskajās sacensībās.

Biatlona sezona viņam paiet, braucot no vienām sacensībām uz nākamajām, tie ir Pasaules kausa (PK) posmi, Pasaules čempionāti, Olimpiskās spēles. Kā viņš pats saka, sezonas laikā apmēram 60 sacensībās jāgādā, lai viss noritētu atbilstoši prasībām.

Kovida ietekme

Šogad atkal sezona bija kā pirms kovida – ar skatītājiem visos posmos. Tomēr J. Bērziņš norāda, ka tik liels līdzjutēju pieplūdums kā agrāk tomēr nav bijis: “Tam vairāki faktori, iespējams, joprojām nedaudz traucē kovids, kas nav pazudis, bet, pieļauju, ka vairāk izvēli ietekmē energokrīze, kas likusi visā Eiropā skatīties maciņos. Daudz kas ir dārgāks – degviela, viesnīcas, biļešu ce- nas -, un līdzjutēji sāk rēķināt, vai braukt uz trim četriem Pasaules kausa posmiem, vai tikai uz Pasaules čempionātu.”

Jautāts, vai arī tie, kuri gādā par norisi, sajūt skatītāju atgriešanos, viņš norāda, ka to redz caur dalībnieku prizmu, kuri citādi uzvedas, gatavojas. Protams, līdz ar skatītāju atgriešanos stadionā ir pavisam cita aura, atkal ir biatlona svētki, ne tikai sacensības. Tiesa, lielajam skatītāju atbalstam stadionā esot arī kāds mīnuss, jo brīdī, kad skatītāju tūkstoši uzgavilē savējiem, tehniskie darbinieki, tiesneši neko nedzird rācijās.

Iepriekšējās sezonās sportistiem, komandu pārstāvjiem, visiem iesaistītajiem bija stingrs kovida protokols, kā šogad? “Pilnīgi nekas,” saka J. Bērziņš. “Šajā sakarā bija nelieli skandāliņi, kad, piemēram, priekšpēdējā Pasaules kausa posmā Norvēģijas biatlonisti brāļi Bo, zinot, ka tests pozitīvs, tomēr devās uz startu. Nebija nekāda protokola, nekādu sankciju, katra sportista brīva izvēle un atbildība.”

Taču kopumā sezona pagājusi mierīgi, daži kovida uzliesmojumi fiksēti Pasaules kausa noslēdzošajos posmos. Pieredze rādot, ka tradicionāli biežāk saslimst, ne tikai ar “Covid-19”, posmos pēc Pasaules čempionāta, jo tad sportistiem atbildības līmenis un uzmanība jūtami krītas. Sezonas sākumā visi ļoti koncentrēti, visi grib piedalīties Pasaules čempionātā, ir liela spriedze komandās, bet līdz ar Eiropas un Pasaules čempionātu iestājas atslābums.

Karsta duša un silta sega

Stāstot par savu darba dienu, Jānis neslēpj, ka tā ir ļoti gara un sacensību arēnā nākas pavadīt krietni vairāk laika nekā sportistiem. Jāierodas jau dienu pirms pirmā starta, lai pārbaudītu, vai viss sagatavots. Sacensību dienā tehniskie delegāti ir pirmie stadionā, jau ap septiņiem astoņiem rītā, bet atpakaļ uz viesnīcu dodas tikai ap vakariņu laiku – septiņiem astoņiem. Visa diena paiet stadionā, neraugoties uz laika apstākļiem, pārsvarā uz kājām, nemitīgi sekojot līdzi notiekošajam, cenšoties pamanīt kļūdas, kādus centienus apiet noteikumus.

“Kad vakarā aizbrauc uz viesnīcu, neko vairs negribas, dažkārt pat vakariņas,” saka J. Bērziņš. “Pēc aukstās dienas ir vēlme pēc karstas dušas un zem segas! Protams, arī socializēšanās daž­kārt ir nepieciešama, jo tiesneši mainās gandrīz katru nedēļu, viņi vēlas parunāties, tas ir jārespektē.”

Aizvadītajā sezonā visi PK posmi un Pasaules čempionāts bija Eiropā, vietās, kur biatlons notiek tradicionāli. Vieglāk vadīt sacensības, ja cilvēki zinoši?

J. Bērziņš norāda, ka patiesībā tā ir lielākā problēma: “Šajās arē­nās viena no devīzēm – mēs to darām jau 30 gadus! Tieši tā ir problēma, jau 30 gadus kaut kas tiek darīts nepareizi, katru gadu mainās noteikumi, bet vietējie darbinieki turpina visu darīt pa vecam. Viņiem liekas, ka visu zina, jo darījuši to visu dzīvi, tad nu nākas viņiem ieskaidrot, kā darīt pareizi.

Pilnīgs pretstats bija Olimpiskās spēles Ķīnā, kur tiesneši bija cilvēki, kuri ar to saskārās pirmo reizi. Viņiem sākumā pat nebija nojausmas, kur nonākuši, kas vispār ir biatlons. Kopā lēnām gājām cauri visam procesam, kas jāpārbauda, kā tas jādara, bet dienas laikā visi bija visu sapratuši, un sacensībās aizritēja tādā līmenī, ka viņu darbību var filmēt un rādīt tiesnešiem Eiropā kā pamācību. Tas kārtējo reizi parāda, ka dažkārt kaut ko iemācīt no nulles ir daudz vieglāk, nekā pārmācīt.”

Jau rakstījām, ka Latvijas biatlonā šajā sezonā bija kāds lielisks brīdis – 3.vieta 1+1 stafetē, kur to izcīnīja Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs. Vai piepildītajā dienā, gādājot par sacensību norisi, sanāk laiks arī pasekot notikumiem trasē?

“Ļoti minimāli,” atzīst J. Bērziņš. “Tiesa, es vienmēr uzzinu, kuri būs seši pirmie, jo palīdzu organizēt puķu ceremoniju, kad sveic pirmo sešnieku. Bija ļoti patīkami uz pjedestāla redzēt mūsu duetu, tas bija liels notikums. Latviešiem kaut kā ierasts, ka sākums stafetēm ir veiksmīgs, esam līderos, un tad kaut kas līdz galam nenostrādā, rezultāta nav.”

Sagatavot skatuvi jaunajai sezonai

Sezona noslēgusies, bet tas nenozīmē, ka tehniskajiem delegātiem pauze līdz nākamajai sezonai. Jau tūlīt sāksies stadionu inspicēšana nākamajai sezonai, visas vasaras garumā iepazīstoties ar pārmaiņām, kas iecerētas stadionos, izvērtēt, kā tās darbosies. Sportisti jaunajai sezonai gatavojas, īstenojot noteiktu treniņu programmu, tikmēr IBU pārstāji, kā zina teikt J. Bērziņš, sagatavo skatuvi sportistu nākamajiem uznācieniem: “Tad ir liels darbs, prasa daudz laika, bet vēl sarežģītāk ir salikt kalendāru, starta laikus, un jau sezonas sākumā jāsniedz informācija par nākamo sezonu, jo, kā zināms, lielajā sportā viss ir pakārtots televīzijai. Cīņa par raidlaikiem ir milzīga, televīzijas seko līdzi statistikai. Tiem sporta veidiem, kuriem skatītāju vairāk, “Eurosport” kanālā ir priekšroka. Ir jau vēl nezināmais, ja kādas sacensības kādu apstākļu dēļ nākas pārcelt par stundu vai atcelt pavisam kā šosezon pēdējā PK posmā, kad miglas dēļ nācās atcelt sprintu sievietēm. Televīzijas programma pilnībā rezervēta jau gadu uz priekšu, tā nosaka visu, bet bez tās nekādi nevaram.”

J. Bērziņš atzīst, ka sezonas noslēgumā vienmēr esot dalītas jūtas: “Nedaudz žēl, ka sezona beigusies, ka paskrējusi tik ātri, bet ir prieks, ka viss izdevies labi! Un nav noslēpums, ka arī vasara paskries ātri, drīz varēs secināt, ka klāt jau pirmais Pasaules kausa posms!”