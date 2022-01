Gada brīvprātīgais – Gints Berneckis

NOVĒRTĒTS. Goda zīmes “Gada brīvprātīgais” saņēmējs Gints Berneckis. Foto: Iveta Rozentāle Goda zīmes “Gada brīvprātīgais” saņēmējs Gints Berneckis.

Godinot brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, Nodarbinātības valsts aģentūra paziņojusi “Gada brīvprātīgais 2021” saņēmējus. Viens no viņiem ir cēsnieks, labdarības biedrības “Be the light” valdes priekšsēdētājs Gints Berneckis.

Godināšanai tika pieteikti 60 brīvprātīgie, sešas nevalstiskās organizācijas un viena pašvaldība. Izvērtējot pieteikumus, No­darbinātības valsts aģentūras izveidota ekspertu žūrija nolēma godināt piecus brīvprātīgos un divas nevalstiskās organizācijas.

Raksturojot brīvprātīgo Gintu Bernecki, pieteikumā sacīts: “Viņš ir iedvesmojošs, sirsnīgs un sabiedriski aktīvs cilvēks, uz kuru var paļauties, kurš līdztekus ikdienas darbiem otro gadu rūpējas par mazāk aizsargātajām grupām – trūcīgākajiem un krīzē nonākušajiem Cēsu, Smiltenes un Gul­benes novada iedzīvotājiem, nodrošina pārtiku un apģērbu, kā arī organizē izglītojošas aktivitātes. Ir apbrīnojama arī viņa apņēmība, māka un dzīves pieredze, piesaistot atbalstītājus, ar kuru palīdzību krīzes brīžos var palīdzēt daudziem. Ginta pārliecība ir, ka tieši kopā var palīdzēt.”

Arī šajās pirmssvētku un svētku dienās Gintam Berneckim biedrībā bija darba pilnas rokas. Tika sarūpētas un izdalītas pārtikas pakas un dāvanas ap 130 ģimenēm ar bērniem – kopumā vairāk nekā 350 bērniem, kā arī ap 150 senioriem. Gulbenes pusē biedrības sagādātais vēl tiks vests šajās dienās. G.Berneckis teic: “Apkopojot datus par sarūpēto, pats esmu pārsteigts. Decembrī par ziedojumos saņemto naudu iepirkta pārtika, saimniecības preces, degviela, lai visu varētu piegādāt, un dāvanas bērniem par kopējo summu 2779 eiro. Skaitot klāt saziedoto pārtiku, saimniecības preces, kosmētiku un citas lietas, summa pārsniedz 10 tūkstošus eiro. Kopā ar apakšveļas ražotāju “Lauma Lingerie” un “Mīkstumiņa gultasveļa” atbalstu sarūpēta palīdzība par vairāk nekā 16 tūkstošiem eiro.”

Brīvprātīgais darbinieks piebilst, ka ļoti daudzi atbalstīja privāti, tāpat lielu atbalstu sniedza biedrība “Labāka rītdiena”, ziedes “Evija” ražotāji, PKS “Strau­pe”, biedrība “Tuvu”, “Lauma Lingerie”, “Vedam.lv”, NBS, NBS Kapelānu biedrība, Zemes­sardze, Aizsardzības ministrija. “Saņēmām ļoti daudz dažādu atbalstu ne tikai no Latvijas, bet arī Lielbritānijas, Luksemburgas, Somijas, Īrijas un citurienes.” Dāvanas sagādātas gan Cēsīs, gan ar koordinatoru palīdzību Smil­tenē, Gulbenē, Gulbenes novada Druvienā, Valmieras novada Trikātā.

Gints Berneckis ir pateicīgs par augsto novērtējumu: “Ne­nolie­dzami ir patīkami pateicību saņemt, bet zinu, ka bez citiem nekas no tā visa nebūtu. Ļoti liels paldies jāsaka brīvprātīgo palīgiem, bez viņiem un mūsu atbalstītājiem šī apbalvojuma nebūtu. Kaut apbalvojumā rakstīts mans vārds, katrs palīgs droši var rakstīt savējo. Jo tikai kopā mēs varam palīdzēt! Es esmu tikai noslēdzošais posms. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums aizvadītajā gadā! Tas ir tas, ko mēs panācām kopā. Paldies arī Cēsu sociālajam dienestam par sadarbību un uzticību!” Sociālajos tīklos cilvēki augsti novērtējuši paveikto, ne viens vien norādījis, ka atzinība ir godam pelnīta, daudziem sasildītas sirdis. Komentētāji vēlēja, lai G.Berneckim šis gads ir vēl jaudīgāks.

Viena no nevalstiskajām organizācijām, kas saņēma goda zīmi, ir biedrība “Bērnu un jauniešu centrs DARI VARI”, tā ir partneris pašvaldībām un jauniešu centriem Rīgā un Vidzemē, kur rīko regulāras aktivitātes sociālā riska bērniem un jauniešiem. Biedrība sadarbojas arī ar Liepas Jauniešu centru “Apelsīns”. Kopš vasaras kopā ar biedrību īstenots projekts “200 km apkārt Liepai”, kurā jaunieši izpētīja un izmērīja 200 maršrutus apkārt Liepai, piecos maršrutos pievienojot spēļu elementus. Viena no spēlēm “Velniņi” tika digitalizēta, to var spēlēt Liepā, izmantojot telefonus un internetu. Spēles laikā apmēram trīs kilometru garā pārgājiena laikā jānoķer 12 velniņi.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikties tiem iedzīvotājiem, organizācijām un pašvaldībām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Latvijā godināšana notiek jau astoto gadu.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizatoru godināšanu “Gada brīvprātīgais 2021” organizē Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Valmieras novada fondu.