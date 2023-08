Futbola eksāmens nokārtots teicami

Sudraba puiši. Ar sudraba medaļām un otrās vietas kausu no “Dobrecova CUP”, kas risinājās Liepājā, atgriezusies FK “Cēsis” U12 grupas komanda. Treneris Jurģis Zumbergs kopā ar saviem spēlētājiem: Markuss Miezītis (augšējā rindā no kreisās), Tomass Špacs, Lauris Lācis, Roberts Graudiņš, Artis Aleksandrs Vītiņš, Krišjānis Platacis, Ričards Putāns, Adrians Rutmanis, Renārs Bāliņš; Patriks Jarohovičs (apakšējā rindā no kreisās), Ernests Kosītis, Rūdolfs Šķēle, Alens Rubens, Mikus Rambols. Foto: no albuma Ar sudraba medaļām un otrās vietas kausu no “Dobrecova CUP”, kas risinājās Liepājā, atgriezusies FK “Cēsis” U12 grupas komanda. Treneris Jurģis Zumbergs kopā ar saviem spēlētājiem: Markuss Miezītis (augšējā rindā no kreisās), Tomass Špacs, Lauris Lācis, Roberts Graudiņš, Artis Aleksandrs Vītiņš, Krišjānis Platacis, Ričards Putāns, Adrians Rutmanis, Renārs Bāliņš; Patriks Jarohovičs (apakšējā rindā no kreisās), Ernests Kosītis, Rūdolfs Šķēle, Alens Rubens, Mikus Rambols.

Ar otrās vietas kausu no Baltijas nozīmīgākā futbola turnīra “Dobrecova CUP”, kas risinājās Liepājā, atgriezusies FK “Cēsis” U12 grupas komanda.

Vasaras garumā vairākās nedēļas nogalēs Liepājā norisinās Latvijas un Baltijas mērogā nozīmīgākais un spēcīgākais tradicionālais futbola turnīrs “Dobrecova CUP”, pulcējot jaunos futbolistus no U7 līdz U14 grupām. Augusta vidū uz savu trīs dienu turnīru pulcējās grupu – U10, U11 un U12 – futbolisti no visām trim Baltijas valstīm. Turp devās arī FK “Cēsis” komanda trenera Jurģa Zumberga vadībā.

U12 grupā startēja 28 komandas, vispirms aizvadot spēles četrās apakšgrupās. Slodze spēlētājiem liela, divās dienās jāaizvada sešas apakšgrupas spēles. Pirmajā spēlē FK “Cēsis” puiši pārspēja FK “Ventspils” ar 1:0, tad sekoja divi bezvārtu neizšķirti ar pagājušā gada kausa ieguvējiem FK “Daugavpils” un FK “Babīte”. Otrā diena sākās ar 0:0 ar “RFS White”, kam sekoja divas uzvaras ar 2:0 pret Pērnavas “Kalev”, un “JDFS Alberts – 2” ar rezultātu 2:0. Grupu turnīru jaunie cēsnieki noslēdza ar 12 izcīnītiem punktiem, ieņemot otro vietu, kas ļāva turpināt cīņu par godalgotajām vietām

Ceturtdaļfinālā pretī stājās viena no Latvijas top 5 komandām “JDFS Alberts”. Spēles pamatlaiks noslēdzās bez vārtu guvuma, uzvarētājs noskaidrojās pēcspēles sitienu sērijā, kur cēsnieki realizēja trīs no četriem sitieniem, bet komandas vārtsargs Tomass Špacs kapitulēja tikai vienu reizi. Līdz ar to ceļš uz pusfinālu bija vaļā, tajā spēle ar Igaunijas spēcīgāko klubu šajā vecuma grupā FC “Tallin”. Pirmos vārtus otrā puslaika piektajā minūtē Cēsu komandas labā ar veiksmīgu atsitienu no saviem vārtiem guva vārtsargs T. Špacs, izvirzot savu komandu vadībā 1:0. Rezultātu ar precīzu soda sitienu dubultoja Ernests Kosītis, un cēsniekiem uzvara 2:0.

Finālspēlē bija jātiekas ar trīskārtējiem turnīra uzvarētājiem, spēcīgāko Latvijas komandu “RFS Blue”. Tā kā šī turnīrā jau bija devītā spēle, manāms sagurums bija vērojams abās komandās. Vairāk spēka bija atlicis rīdziniekiem, kuri svinēja uzvaru 2:0, un vērts atzīmēt, ka Cēsu komandai šie bija vienīgie ielaistie vārti no spēles visā turnīrā. Cēsniekiem otrās vietas kauss un sudraba medaļas!

Treneris Jurģis Zumbergs atzīst, ka šis ir nozīmīgs panākums, uz kuru iets vairākus gadus: “Sā­kumā bijām turnīra tabulas lejasgalā, gadu no gada kāpām arvien augstāk, pērn jau astotajā vietā, tagad esam otrie! Tiesa, ņemot vērā šī gada lielo komandu skaitu, spēcīgo konkurenci, nedomāju, ka varēsim cīnīties par godalgotajām vietām, bet to izdarījām!”

Stāstot, kas šoreiz bija panākumu atslēga, treneris norāda, ka uz rezultātu iets no spēles uz spēli: “Pirmā diena varbūt neizdevās, kā gribējām, tad atradām veiksmīgāko izvietojumu sastāvā, katram spēlētājam īsto pozīciju laukumā. Pratām izmantot pretinieku vājākās vietas, izdevās sekmīgi nosegt viņu spēcīgākos spēlētājus, realizējām savas iespējas, un viss kopā arī deva rezultātu.”

Vai jaunie puiši spēj realizēt trenera ieteikumus vai tomēr grib darīt pa savam? “Ir dažādi,” saka J. Zumbergs. “Kaut ko ņem vērā, bet spēles laikā, protams, ir situācijas, kad kāds spēlētājs grib realizēt savu domu. Tomēr kopumā esmu gandarīts, viņi cenšas ņemt vērā manas norādes, veidot labu, saturīgu spēli.

Rezultāts parāda, ka varam paveikt daudz, ja spēlējam kā komanda. Bija arī momenti, kad kāds gribēja spēlēt individuāli, kā to pieraduši pret vājākām komandām, bet pret spēcīgu pretinieku tas var nostrādāt par sliktu. Tas visskaidrāk izpaudās finālspēlē, kad turējāmies godam, bet spēles otrajā pusē sportisti vairāk gribēja individuāli uzņemties līdera lomu, tas arī noveda pie zaudētiem vārtiem un zaudētas spēles. Bet katrs zaudējums dod svarīgu pieredzi, un šis turnīrs kopumā iedeva tik daudz noderīga turpmākajām spēlēm. Ceru, puišiem atkal būs vēlme aktīvi trenēties.”

Šis ir pēdējais gads, kad puiši spēlē 8:8 futbolu uz mazā laukuma, nākamajā gadā jau lielais futbols uz lielā laukuma. Treneris norāda, ka šis turnīrs bija kā noslēguma eksāmens mazajā futbolā,un puiši to godam nokārtoja.

Apbalvošanas ceremonijā par turnīra labāko vārtsargu atzina Tomasu Špacu, kurš aizvadīja teicamu turnīru, neskaitāmas reizes glābjot komandu vissarežģītākajās situācijās. Par komandas vērtīgāko spēlētāju atzīts Ernests Kosītis, kurš guva trīs vārtus un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli.