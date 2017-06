Fotomednieka guvums

Foto: Aivars Ošiņš

Vecpiebaldzēns Aivars Ošiņš sociālajā tīklā Facebook ik dienu savus sekotājus iepriecina ar pārsteidzošām fotogrāfijām no savvaļas dzīves un dabas krāšņuma. Šopavasar, lapu plaukšanas laikā, neatlaidīgajam fotogrāfam izdevies iemūžināt aļņu pāri. Pats fotomākslinieks pastāsta: “Tā nebija nejaušība, ka izdevās nofotografēt šos karaliskos dzīvniekus. Speciāli meklēju, divus gadus braucu un pētīju izcirtumus, jo aļņi visa cita starpā barojas no krūmu galotnēm. Fotogrāfijas uzņēmu aptuveni no 150 metru attāluma, ejot tuvāk, dzīvnieki aizbēga mežā.”

Vairākas lieliskas fotogrāfijas ar aļņiem Aivaram Ošiņam aptuveni pirms mēneša izdevies uzņemt pie Ogres upes, netālu no “Alitēnu” mājām. Jāpiebilst, ka vecpiebaldzēns teju katru rītu brauc uz Vējavas pusi, lai fotogrāfijās notvertu arī briežus. “Rīta agrumā braucu savu izstrādāto maršrutu un ar fotoaparātu “medīju” visu, kas kustas – lapsas, zaķus, vanagus, briežus! Alni nofotografēt – tas ir liels retums,” portālam eDruva atklāj A.Ošiņš.