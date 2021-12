Florbols Latvijā un pasaulē

Rezultatīva. Komandas “Līgatne” spēlētāja Elīza Bērziņa Latvijas izlases sastāvā spēlē pret Poliju guva divus vārtus, tas gan neglāba latvietes no zaudējuma 4:6. Foto: no floorball.lv Komandas “Līgatne” spēlētāja Elīza Bērziņa Latvijas izlases sastāvā spēlē pret Poliju guva divus vārtus, tas gan neglāba latvietes no zaudējuma 4:6.

Cēsu “Lekrings” kārtējās spēlēs valsts čempionātā florbolā pagājušās nedēļas nogalē savā laukumā uzņēma Irlavas komandu un izcīnīja trešo pārliecinošo uzvaru pēc kārtas. Savukārt sieviešu turnīrā sācies starptautiskais pārtraukums, jo notiek Pasaules čempionāts. Tur gan pagaidām neveicas.

Pasaules čempionātā arī mūsu florbolistes

Pasaules čempionātā sievietēm, kas notiek Zviedrijas pilsētā Upsalā, Latvijas izlases sastāvā iekļauta arī Liliāna Jakovicka un Luīze Raseiceva no komandas “Lekrings”, Elīza Bērziņa no komandas “Līgatne”, kā arī Klinta Mārtiņjēkaba, kura sportiskās gaitas sāka Cēsīs, bet tagad spēlē Somijas komandā “Kalannin Pallo-65”.

Pirmajā spēlē Latvijas izlase tikās ar Poliju, piedzīvojot sāpīgu zaudējumu. Spēles sākumā Lat­vijas izlase deviņās sekundēs zaudēja divus vārtus, spēlējot vairākumā, un, lai kā mūsējās centās, atspēlēties vairs neizdevās un finālā zaudējums 4:6. Divi vārti Elīzas Bērziņas kontā.

Komentējot zaudējumu, izlases galvenais treneris Jānis Inģists bija skarbs: “Šī bija drausmīga spēle, nospēlējām ļoti slikti. Vairāk gaidījām no līderēm, kuru sniegums bija vājš. Sākumā spēlētājas mēģināja individuāli vienas pašas uztaisīt spēli – pārāk daudz ņēma uz sevi un nepildīja plānu. Pirmie divi vārti, kas tika zaudēti vairākumā, bija diezgan liels lūzuma punkts. Atkārtošos, nospēlējam vienkārši drausmīgu spēli. Ceru, ka šajā čempionātā tāda bija pēdējā un tas vairs neatkārtosies. No šīs spēles varam paņemt to, kā noteikti nedrīkst spēlēt. Katrā spēlē mēs mācāmies un kaut ko iegūstam. Domāju, ka šī ir spēle, pēc kuras meitenes paskatīsies uz sevi mazliet citādāk, mēģinās pieturēties pie spēles plāna, un viss ies tikai uz augšu.”

Te gan jāteic, ka apakšgrupā, kurā spēlē Latvija, pasaules rangā Polija atrodas zemāk nekā abas pārējās izlases, tāpēc šī bija iespēja tikt pie kāda punkta. Vakar vakarā mūsējās spēlēja pret Šveices izlasi, kas rangā ir otrajā vietā, bet šodien tiekas ar Čehiju, kas ieņem ceturto vietu.

Vīrieši turpināja valsts čempionāta spēles

Tikmēr Latvijā virslīgas čempionātā Cēsu “Lekrings” savā laukumā uzņēma Irlavas komandu un izcīnīja trešo pārliecinošo uzvaru pēc kārtas, jau trešajā spēlē gūstot vairāk par desmit vārtiem. Pēdējās trīs spēlēs cēsnieki guvuši 46 vārtus, zaudējot desmit.

Pret Irlavas komandu “Lek­rings” jau kopš pirmajām minūtēm kontrolēja spēles gaitu, nedodot viesiem ne mazāko cerību kaut ko mainīt ritējumā. Pēc pirmās trešdaļas 4:0, pēc otrās 11:2, un mača liktenis bija izšķirts. Pēdējās 20 minūtēs cēsnieki guva trīs vārtus, zaudēja divus, un, fināla sirēnai skanot, 14:4 “Lekrings” labā. Tā bija komandas astotā uzvara deviņās spēlēs.

Pa četriem vārtiem guva Edgars Puriņš un Jorens Malkavs, trīs vārtus guva Olafs Zvīnis, pa reizei precīzi bija Bruno Beķeris, Andris Rajeckis un Kaspars Lisovskis. Par labāko Cēsu komandā atzīts Miķelis Roops.

Turnīra tabulā cēsnieki ar 24 punktiem ieņem otro vietu. Līderi ir “Talsu NSS/ Krauzers”, kam 29 punkti, bet Talsu komanda aizvadījusi par trim spēlēm vairāk.

1.līgas spēlē “Lekrings/ CPSS” Cēsīs uzņēma FBK “Val­miera/ BJSS”, piedzīvojot zaudējumu 5:9. Vārtus guva Rūdolfs Horns, Rūdolfs Maklers, Edgars Skrastiņš, Ralfs Rutkov­skis un Bruno Beķeris.

Tikmēr 2.līgā kārtējo uzvaru svinēja komanda “Līgatne”, savā laukumā ar 10:4 pārspējot “Pēdu nav/ Valmieras novads”. Līgat­nieši savu panākumu nodrošināja spēles pēdējā trešdaļā. Pašā tās sākumā valmierieši samazināja rezultāta starpību līdz minimumam 4:3, tad līgatnieši guva divus vārtus, panākot 6:3. Viesi gan vienus vārtus ātri atguva, bet vairāk gan neko neiespēja. Līgatnes komanda spēles izskaņā guva vēl četrus vārtus, svinot pārliecinošu uzvaru. Tā komandai bija piektā uzvara aizvadītajās sešās spēlēs.

Pa diviem vārtiem guva Ed­munds Zandersons, Jānis Prei­manis, Kaspars Malojlo, pa reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Gatis Dzērve, Raivis Girgensons, Reinis Girgensons un Mārcis Malkausis.

Turnīra tabulā ar 15 punktiem Līgatnes komanda ieņem pirmo vietu, par diviem mazāk SK “Coyote” florbolistiem.

Piektdien sākas Pasaules čempionāts vīriešiem

Starptautiskais pārtraukums šonedēļ sākas arī vīriešu virslīgas čempionātā, jo piektdien Somijas galvaspilsētā Helsinkos startē Pasaules čempionāts vīriešu izlasēm. Jau rakstīts, ka Latvijas izlases rindās ir pieci Cēsu “Lek­rings” spēlētāji: vārtsargs Mar­kuss Plūdums, aizsargs Artūrs Jurševskis, uzbrucēji Andris Rajeckis, Krišjānis Tiltiņš, Edgars Puriņš. Izlasē arī trīs cēsnieki, kuri spēlē ārzemju klubos: Somijā spēlējošie Morics Krūmiņš (“No­kian KrP”) un Pēteris Trekše (“Koovee”), kā arī Kevins Šmits, kurš šajā sezonā pārstāv Šveices klubu “Kloten-Dietlikon Jets”. Izlases treneru korpusā darbojas arī Ingus Laiviņš.

Pasaules čempionāta finālturnīrā Latvijas izlase cīnīsies A apakšgrupā – ar Somijas, Zvied­rijas un Dānijas izlasēm.