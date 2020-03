Florbols Latvijā un Cēsīs

Izšķirošās spēles sākušās gan Latvijas florbola čempionātā, gan Cēsu novada atklātajā čempionātā.

Pagaidām 1:1

Tas, ka izslēgšanas turnīra spēlēs valda pavisam cits florbols nekā regulārajā turnīrā, pierādījās virslīgas ceturtdaļfināla pirmajās spēlēs. Tikai vienai no četrām komandām izdevās pilnībā izmantot sava laukuma priekšrocības, uzvarot abās spēlēs.

“Latvijas Hipotēka/ Oxdog Ulbroka” uzvarēja komandu “Kurši/ Ekovalis” 8:6 un 6:4, sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā 2:0. Pārējos dueļos neizšķirts 1:1.

Regulārā turnīra uzvarētāji “Lekrings” savā laukumā uzņēma FBK“Valmiera”, kas tikai pēdējā spēlē iekļuva labāko astoņu komandu vidū. Jāteic, ka arī regulārajā čempionātā cēsniekiem ar Valmieras komandu viegli neklājās, un valmierieši bija vieni no retajiem, kas spēja uzvarēt “Lekringu”.

Ceturtdaļfināla pirmā spēle parādīja, ka viegla pastaiga nebūs, jau no pirmās sekundes laukumā valdīja līdzvērtīga cīņa par katru bumbiņu, katru laukuma metru. Lai arī sākums mājniekiem veiksmīgs, viņi izvirzījās vadībā 2:0 (vārtus guva Krišjānis Tiltiņš un Emīls Dzalbs), attīstīt to neizdevās, un pēc pirmās trešdaļas 2:2.

Otrā perioda sākumā Andris Rajeckis izvirzīja vadībā mājniekus, taču, otrajā pārtraukumā ejot, “Lekrings” jau iedzinējos 3:4. Pēdējai trešdaļai sākoties, Jorens Malkavs panāca 4:4, tad piecarpus minūšu laikā FBK “Valmiera” guva trīs vārtus, un cēsnieki nonāca zaudētājos 4:7. Lai arī Artūrs Ozols vienus vārtus atguva, glābt spēli neizdevās un piedzīvots zaudējums 5:7, sērijā nonākot iedzinējos 0:1.

Emīls Dzalbs kluba mājas lapā atzina, ka šajā spēlē dažiem no komandas biedriem nācies saprast, kas ir izslēgšanas turnīra spēles: “Tas saprotami, jo vairākiem spēlētājiem komandā šī ir pirmā reize, kad tiek spēlēts izslēgšanas kārtā. Tomēr ceru, ka pēc šīs spēles visi sapratīs, ka neviens neko tāpat nedos un katra epizode jāspēlē ar neizsīkstošu cīņas sparu. Devām pretiniekam daudz iespēju pretuzbrukumiem, ko viņu līderi ļoti labi realizēja. Tam jāpievērš uzmanība turpmākajās spēlēs – jābūt precīziem, spēlējot laukuma vidusdaļā, lai neradītu iespējas ātriem pretuzbrukumiem. Šai kārtai esam rūpīgi gatavojušies, veidojot iestrādnes gan uzbrukuma veidošanā, gan aizsardzībā. Šodien tas vietām piekliboja, taču esam gatavi turpmākajai cīņai.”

Tiesa, arī otrā spēle neritēja mājniekiem labvēlīgi, un pēdējās trešdaļas piektajā minūtē tablo rādīja 0:4. Taču “Lekrings” spēlētāji nepadevās. Perioda devītajā minūtē Kevinam Šmitam beidzot izdevās pārspēt Valmieras komandas vārtsargu, kas deva tik vajadzīgo stimulu cīņai. Pēc div­arpus minūtēm Toms Rīsmanis panāca jau 2:4, vēl pēc pāris minūtēm Jorens Malkavs samazināja rezultāta starpību līdz minimumam 3:4. Cēsnieki turpināja uzbrukt, un dažas minūtes pirms spēles beigām E. Dzalbs panāca 4:4, tā arī noslēdzās pamatlaiks. Pagarinājumā uzvarētāju noskaidrot neizdevās, to noteica pēcspēles metienu sērijā. Tajā teicamu sniegumu demonstrēja abu komandu vārtsargi, un tikai viens izgājiens bija veiksmīgs, kas arī izrādījās uzvaru nesošais. Savu iespēju izmantoja Cēsu komandas spēlētājs Krišjānis Tiltiņš, atnesot komandai tik vajadzīgo uzvaru 5:4.

Rezultāts sērijā 1:1, divas nākamās spēlēs Valmierā, un skaidrs, ka vēl vismaz viena ceturtdaļfināla spēle būs Cēsīs, tā notiks 13.martā.

Neizšķirts sērijā arī SK “Pār­gauja” un “Rubene” duelī. Pirmajā spēlē Kocēnos uzvarēja mājnieki 8:5. “Pārgaujas” labā pa diviem vārtiem guva Artūrs Jurševskis un Olafs Zvīnis, vienreiz “Rubenes” vārtsargu pārspēja Gvido Lauga.

Taču SK“Pārgauja” spēlētāji iepriekšējās sezonās pierādījuši, ka izslēgšanas spēlēs spēj parādīt raksturu, un to viņi labi nodemonstrēja nākamajā spēlē. Trešās trešdaļas sākumā viņi vadībā 4:1, trīs vārtus guva O. Zvīnis, vienus – Mārtiņš Muižnieks. Vairāk nekā pēdējās piecas minūtes “Rubene” spēlēja sešu vīru sastāvā, taču spēli glābt neizdevās, un “Pārgauja” uzvarēja 5:3. Piektos vārtus guva Jānis Driļevskis.

Divas nākamās mājas spēles SK“Pārgauja” aizvadīs Cēsīs, tās notiks šīs nedēļas nogalē 7.un 8.martā.

Sērijā neizšķirts arī ceturtajā pārī “Lielvārde/ Fatpipe” pret “Talsu NSS/ Krauzers”.

Citos turnīros

Regulārais turnīrs noslēdzies arī Latvijas čempionāta sieviešu 1.līgā, un Cēsu “Lekrings” finišēja trešajā vietā, 19 spēlēs izcīnot 10 uzvaras.

Izslēgšanas turnīrā cēsniecēm pretī stāsies otrās vietas ieguvējas “NND Rīga” florbolistes. 1.līgas sieviešu čempionātā sērija ilgst līdz trim uzvarām, pirmā spēle cēsniecēm izbraukumā jau šajā sestdienā.

Cēsu novada atklātajā florbola čempionātā noskaidroti ceturtdaļfināla pāri. Jau rakstīts, ka pirmo četru vietu ieguvējas – “ Sigulda”, SK “Fono”, “Brenguļi” un “OSR” – uzreiz iekļuva ceturtdaļfinālā, bet pārējām astoņām komandām bija jānoskaidro, kuras četras stāsies pretī līdervienībām.

Spēles aizritēja bez pārsteigumiem, un komandas, kas turnīra tabulā atradās augstāk, iekļuva nākamajā kārtā. Sērijas ilga līdz divām uzvarām, un tikai vienā pārī, kurā tikās “Amata” un “Smiltene ‘09”, bija nepieciešamas trīs spēles. Pirmajā spēlē ar 5:1 pārāki bija “Amata” florbolisti, otrajā ar 6:4 uzvarēja smiltenieši, bet izšķirošajā ar 5:2 pārāka bija komanda “Amata”, iegūstot ceļazīmi uz otro kārtu.

Pārējās trīs ceļazīmes ieguva “Einšteins”, kas ar 6:2 un 8:1 pārspēja “Vecpiebalgu”, kā arī “HARTI”, kas sīvā cīņā ar 2:1 un 4:3 pārspēja “ZS 27.KB”. Cīņu par titulu turpina arī čempioni “Auciems”, kas pārliecinoši pārspēja “FYA Shots” 9:0 un 13:2.

Izslēgšanas turnīra otrās kārtas pirmās spēles jau 7.martā, un tajās tiksies: “Sigulda” – “Harti”; “SK Fono” – “Einšteins”; “Brenguļi” – “Auciems”; “OSR” – “Amata”.