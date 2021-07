Florbola izlases sāk gatavošanos

Liepājā šajā nedēļā uz treniņometnēm pulcējas gan Latvijas pieaugušo izlases, gan U19 izlases florbolisti, lai sāktu

gatavošanos pasaules čempionātiem.

Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Arto Rīhimeki uz šo sagatavošanās posmu uzaicinājis 33 florbolistus – piecus vārtsargus un 28 laukuma spēlētājus. Vislielākā pārstāvniecība ir no Cēsu “Lekrings” un “Lielvārde/FatPipe”, no katras pa pieciem spēlētājiem. Cēsu komandu pārstāv: Toms Rīsmanis, Emīls Dzalbs, Markuss Plūdums, Kevins Šmits, Andris Rajeckis. Vēl nometnē aicināti Arvis Kalniņš, Edgars Puriņš, Artūrs Jurševskis no SK “Pārgauja”, kā arī Somijā spēlējošie cēsnieki Morics Krūmiņš no “Nokian KrP” un Pēteris Trekše no “Koovee”. Starp treneriem ir arī SK “Pārgauja” treneris Ingus Laiviņš.

13. pasaules čempionāta vīriešiem norise sākotnēji bija plānota 2020. gada decembrī, taču pandēmijas radīto ceļošanas un drošības ierobežojumu dēļ Starptautiskā florbola federācija (IFF) to pārcēla gadu uz priekšu. Šobrīd finālturnīra norise Helsinkos plānota no 3. līdz 11. decembrim. Finālturnīrā Latvijas izlase spēlēs A apakšgrupā – kopā ar pasaules čempioniem somiem, vicečempioniem zviedriem un dāņiem, kuri pasaules rangā ir 7.vietā. Atgādināsim, ka iepriekšējā čempionātā Latvijas izlase izcīnīja 5. vietu.

Gatavošos turpina arī vīriešu U19 izlase, kam pasaules čempionāts jau pavisam drīz – no 25. līdz 29. augustam Čehijas pilsētā Brno. Izlases galvenais treneris Ainārs Juškēvičs uz nometni uzaicinājis trīs vārtsargus un 23 laukuma spēlētājus, viņu vidū arī Jorens Malkavs un Krišjānis Tiltiņš no “Lekrings” un Tomass Birstiņš no SK “Pārgauja”.

Arī šis čempionāts ir pārcelts, jo sākotnēji bija plānots to aizvadīt šī gada pavasarī. Tad ierobežojumu dēļ nolēma to pārcelt, bet, kā vēsta portāls floorball.lv, jūnija izskaņā IFF deva zaļo gaismu turnīra norisei augustā. Tiesa, Norvēģijas, Austrālijas, Kanādas, Japānas un Jaunzēlandes komandas paziņojušas, ka nodrošināt ierašanos Čehijā nespēs un no dalības ir atteikušās, bet tās aizstās citas valstsvienības pēc IFF pasaules ranga rādītājiem. Latvijas izlases startu šīs izmaiņas neskars, A apakšgrupā tās pretinieki būs pašreizējie pasaules čempioni čehi, bronzas medaļnieki somi un slovāki (6. vieta). Latvijas juniori iepriekšējā čempionātā izcīnīja 5. vietu.