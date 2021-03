Florbola aktualitātes Latvijā un pasaulē

Laukumā. Regulārā čempionāta spēlēs Jānis Driļevskis no SK “Pārgauja” (32.numurs) un Jorens Malkavs no “Lekrings” ir konkurenti, bet Latvijas izlasē – partneri. Foto: no albuma Regulārā čempionāta spēlēs Jānis Driļevskis no SK “Pārgauja” (32.numurs) un Jorens Malkavs no “Lekrings” ir konkurenti, bet Latvijas izlasē – partneri.

Latvijā florbola komandas joprojām dzīvo neziņā par šo sezonu, kas pagaidām nav atcelta, lai gan treniņi telpās joprojām notikt nevar.

Vienīgie, kuriem ir iespēja trenēties telpās, ir valsts izlašu dalībnieki, kuri turpina gatavoties pasaules nozīmīgākajām sacensībām, lai gan arī to norise joprojām ir uz jautājuma zīmes. Izlašu treniņi notiek, stingri ievērojot īpaši izstrādātas “Latvijas naci­onālo florbola izlašu nometņu “Covid-19” protokola vadlīnijas”, nometnes rīko pēc “burbuļa” principa, gan uzsākot, gan pabeidzot to, visiem dalībniekiem tiek veikti “Covid-19” testi. Taču spēļu trūkums Latvijas spēlētājus nostāda sliktākā situācijā, salīdzinot ar to valstu florbolistiem, kur vietējie čempionāti turpinās.

Gatavošanās turpinās

Kopīgu treniņnometni Kocēnos aizvadījušas Latvijas sieviešu un sieviešu U19 izlašu kandidātes, turpinot gatavoties ieplānotajiem pasaules čempionātiem. Junio­rēm tas paredzēts no 5. līdz 9. maijam Zviedrijas pilsētā Upsalā, bet pieaugušo izlasei vispirms starts kvalifikācijas turnīrā, kas kalendārā ierakstīts no 15. līdz 19. jūnijam Valmierā.

Uz kopīgo treniņnometni bija izsauktas 36 florbolistes, viņu vidū arī četras Cēsu komandas “Lekrings” spēlētājas – Liliāna Jakovicka, Kate Meldere, Betija Raseiceva un Luīze Raseiceva -, kā arī viena spēlētāja no komandas “Līgatne” – Elīza Bērziņa. Tā bija jau otrā kopīgā U19 un sieviešu izlases nometne. Ņemot vērā, ka komandu treniņi zālēs nenotiek, sieviešu izlases trenere Linda Līce atzīst, ka ir jūtamas atšķirības izlašu kandidāšu sagatavotības līmenī, treneri izlašu sagatavošanā izvēlējušies pieeju “soli pa solim”.

“Katrai nometnei tiek izvirzīti konkrēti mērķi,” skaidro Linda Līce. “Ja iepriekšējā nometnē neapzināti sanāca vairāk strādāt pie spēlētāju azarta un cīņasspara atmodināšanas, šajā jau apzināti darbojāmies, lai atsvaidzinātu pašus pamatus fiziskajā, tehniskajā un taktiskajā sagatavotībā. Tāpat kopīgi ar spēlētājām pārrunājām Latvijas izlases vērtības un to, kas katram no komandas dalībniekiem būtu jādara, lai tās izdotos īstenot. Līdz nākamajai nometnei spēlētājām atbilstoši plānam jāturpina uzlabot fizisko formu. Tāpat izmantojam iespēju organizēt kopīgus zāles treniņus izlases dalībniecēm, ar ko cenšamies kaut nedaudz kompensēt spēļu prakses trūkumu, kas ir lielākais mīnuss.”

Savukārt Liepājā treniņnometni aizvadīja vīriešu U19 izlases kandidāti, kuriem šis bija kārtējais sagatavošanās posms pasaules junioru čempionātam, kura norise no 28. aprīļa līdz 2. maijam plānota Čehijas pilsētā Brno. Valstsvienības galvenais treneris Ainārs Juškēvičs uz nometni bija uzaicinājis četrus vārtsargus un 23 laukuma spēlētājus. Viņu vidū arī Jānis Driļevskis, Tomass Birstiņš, Emīls Zīverts no SK “Pārgauja”, kā arī Jorens Malkavs un Krišjānis Tiltiņš no komandas “Lekrings”.

A. Juškēvičs norāda, ka gatavošanās posmā, kas ilgst jau vairāk par mēnesi, izdevies uzlabot spēlētāju fizisko kondīciju, viņi spēj darboties augstā tempā, tomēr izteikti jūtams spēļu prakses trūkums, tāpēc visi ļoti gaida vietējā čempionāta atsākšanos.

Skandināvijā sākas cīņas par medaļām

Tikmēr Somijā noslēgušies vietējo čempionātu regulārie turnīri, labus panākumus rāda komandas, kur spēlē cēsnieki. Vadošajā līgā ceturtajā vietā regulāro turnīru noslēdza Morica Krūmiņa pārstāvētā “Nokian KrP”. M. Krūmiņš , kurš regulāri spēlēja komandas pirmajā pieciniekā, šajā sezonā guva sešus vārtus, izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, viņa +/- koeficients (+38) ir dalīts astotais labākais rādītājs čempionātā.

Pētera Trekšes pārstāvētā “Koovee Salibandy” 1.līgas regulārajā čempionātā ierindojās trešajā vietā un izslēgšanas turnīrā cīnīsies par iespēju iekļūt elites līgā. P. Trekše regulārajā sezonā izcēlās ar 42 (14+28) rezultativitātes punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs komandā un devītais visā līgā.