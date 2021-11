Florbola aktualitātes

Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Jānis Inģists nosaucis tās 20 spēlētājas, kuras mūsu valsti pārstāvēs 13. Pasaules čempionātā florbolā, kas no 27. novembra līdz 5. decembrim norisināsies Zviedrijas pilsētā Upsalā. Šo spēlētāju vidū ir arī Liliāna Jakovicka un Luīze Raseiceva no komandas “Lekrings”, Elīza Bērziņa no komandas “Līgatne”, kā arī Klinta Mārtiņjēkaba, kura sportiskās gaitas sāka Cēsīs, bet tagad spēlē Somijas komandā “Kalannin Pallo-65”.

Pasaules čempionātu Zviedrijā Latvijas izlase sāks A apakšgrupā, kur tās sāncenses būs Šveices, Čehijas un Polijas valstsvienības.

Pasaules rangā Latvijas sieviešu izlase šobrīd ieņem septīto pozīciju, bet iepriekšējā Pasaules čempionātā, kas pirms diviem gadiem notika Šveices pilsētā Neišatelē, izcīnīja astoto vietu.

Ja Latvijā florbola sezona ir apturēta, citviet nacionālie čempionāti turpinās. Cēsnieks Pēteris Trekše atzīts par Somijas 1. līgas oktobra mēneša labāko spēlētāju. Viņš ar 27 punktiem (11vārti +16 piespēles) šobrīd ir līgas rezultatīvākais spēlētājs, bet viņa pārstāvētais “Koovee Salibandy” klubs ar septiņām uzvarām 11 spēlēs atrodas otrajā vietā tabulā.