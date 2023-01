Festivāla iela un satiksmes drošība

Kārtējais. Cēsīs, Festivāla un Dzintara ielas krustojumā, regulāri notiek ceļu satiksmes negadījumi. Pa Festivāla ielu braucošie “piemirst”, ka priekšā galvenā iela un ir jādod ceļš. Līdzīga situācija arī Festivāla un Akmens ielas krustojumā. Foto: Jānis Gabrāns Cēsīs, Festivāla un Dzintara ielas krustojumā, regulāri notiek ceļu satiksmes negadījumi. Pa Festivāla ielu braucošie “piemirst”, ka priekšā galvenā iela un ir jādod ceļš. Līdzīga situācija arī Festivāla un Akmens ielas krustojumā.

Pašvaldības rosinātas izmaiņas satiksmes organizācijā ir tēma, kas vienmēr izraisa lielu aktivitāti sociālajos medijos.

To apliecināja arī Sa­tiksmes drošības komisijas decembrī pieņemtais lēmums Festivāla ielai Cēsīs mainīt statusu, par galveno ielu nosakot arī posmu no Birzes līdz Lenču ielai. Turklāt tika lemts, ka ziemā Festivāla ielas malās nedrīkst novietot automašīnas stāvēšanai, jo, uznākot lielam sniegam, kas jāšķūrē, brauktuves daļa sašaurinās, pretējo plūsmu transportlīdzekļiem grūti izmainīties, traucēta arī ielas attīrīšana no sniega.

Pēc lēmuma publiskošanas pašvaldība saņēma vairāku iedzīvotāju atsauksmes, tajā skaitā arī negatīvas, tāpēc paziņots, ka pagaidām lēmums nestāsies spēkā, situācija vēlreiz tiks rūpīgi izdiskutēta 12.janvāra komisijas sēdē, kurā piedalīsies arī iedzīvotāju pārstāvji.

Atsauksmes, kas saistītas ar apstāšanās aizliegumu, bijušas diametrāli pretējas, vieni atbalstījuši, citi bijuši kategoriski pret, stāsta Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs Vla­di­mirs Kalandārovs. “Tā­pēc jautājums tiks izdiskutēts atkārtoti, uzklausot arī iedzīvotāju viedokļus, un tad pieņemts galīgais lēmums par ielas statusa maiņu vai līdzšinējās kārtības saglabāšanu,” saka V.Ka­landārovs.

Dana Narvaiša atzinīgi novērtē pašvaldības lēmumu pagaidām atcelt izmaiņas, lai vēlreiz tās izvērtētu. Viņa atzīmē, ka pašvaldība sadzirdējusi iedzīvotājus, tas rādot, ka vietvara nebaidās komunicēt: “Mēs, vairāku Festivāla ielas māju iedzīvotāji, sagatavojām kopīgu iesniegumu, lūdzot vēlreiz izskatīt risinājumus ielas drošības uzlabošanai. Arī mūs interesē drošība un ērtums, tāpēc apzināmies, ka kopējam labumam rastie risinājumi var nebūt pilnībā ērti ielas iedzīvotājiem. Tomēr nav pieņemami, ka risinājumu meklēšanā netiek iesaistīta iedzīvotāju daļa, kuru ikdienā šis lēmums tiešā veidā ietekmē.”

Vairāki ielā dzīvojošie norāda arī uz to, ka, Festivāla ielas noteikšana par galveno visā tās garumā to pārvērtīs par ātrgaitas maģistrāli.

“Atradīsies daudzi, kuri vienā galā nospiedīs gāzes pedāli līdz galam un otrā galā atlaidīs. Tagad divi krustojumi ar Dzintara un Akmens ielu kaut nedaudz disciplinē,” norāda Aigars Vīlips.

Savukārt “Druva” saņēma vairāku iedzīvotāju telefonzvanus, kas atbalstīja stāvēšanas aizliegumu, jo tas atvieglotu satiksmes kustību.

Gan lēmuma atbalstītāji, gan noliedzēji atsaucas uz satiksmes drošību, bet Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja Ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) karte, kurā fiksēti ceļu satiksmes negadījumi, rāda, ka Festivāla ielā pēdējos gados to bijis itin daudz. Tieši posmā no krustojama ar Dzintara ielu līdz krustojumam ar Lenču ielu pārsvarā noformēti saskaņotie protokoli. Tas liek secināt, ka negadījumi nav smagi, bet apskādētas ielas malā stāvošās automašīnas. Lielākā negadījumu koncentrācija bijusi Festivāla ielas krustojumos ar Dzintara un Akmens ielu, kur tās kā galvenās krustojas ar Festivāla ielu.

Arī cēsnieks Valters Ka­minskis vērš uzmanību uz šo statisku, norādot, ka satiksmes organizācija jālabo. Viņaprāt, svarīgi padarīt Festivāla ielu par ērti izbraucamu, atslogojot pilsētas centru no tranzītā braucošajiem auto. Arī no pilsētas viesiem dzirdēts, ka nav saprotams, kāpēc no Birzes ielas puses, braucot pa Festivāla ielu, divreiz jāapstājas, jo no kreisās puses ir krustojumi ar divām galvenajām ielām. Daudzi to nepamana, tāpēc abos minētajos krustojumos regulāri notiek satiksmes negadījumi.

V. Kalandārovs saka, ka situācija izveidojusies vēsturiski, jautājums nekad nav pārskatīts, diskutēts, taču tagadējā Satiksmes drošības komisija gatava to mainīt.

Taču, vai ziemā, no Val­mieras ielas braucot uz Festi­vāla ielu pa Akmens vai Dzin­tara ielu, krustojumos nebūs problēmu ar apstāšanos? “Var­­būt Akmens un Dzintara ielas jāpārveido par vienvirziena ielām,” saka V. Kalan­dā­rovs. “Ja arguments ir slidenas brauktuves, ielu uzturētāju pārziņā ir gādāt, lai bīstamās vietas vienmēr nokaisītu. Viss jaunais vienmēr mūs izsit no ierastā ritma, bet pie tā jāpierod. Ceļazīmes taču ir tāpēc, lai tās pamanītu un ievērotu. Nevar attaisnoties ar to, ka es jau zinu, kā te jābrauc.”

Atbildot uz norādījumu, ka Festivāla iela kā galvenā iela kļūs par ātrumposmu, V.Kalen­dārovs saka: “Tad jājautā, ar ko citādi ir Piebalgas ielas, Jāņa Poruka vai Gaujas ielas iedzīvotāji? Tiklīdz pašvaldība kādā ielā atjauno segumu, nākamajā dienā tiek saņemts iedzīvotāju iesniegums, ka jāliek ātrumvaļņi un tamlīdzīgi, jo vidējais braukšanas ātrums palielinās.”