Farmaceiti saņem novērtējumu

GADA FARMACEITE. “Benu aptiekas” Priekuļu filiāles Liepā vadītāja un farmaceite Ligita Alksne fotografēšanās mirklī noņem masku, lai tūlīt turpinātu strādāt ar to, darot savu sirds darbu, – palīdzētu cilvēkiem. Foto: Iveta Rozentāle “Benu aptiekas” Priekuļu filiāles Liepā vadītāja un farmaceite Ligita Alksne fotografēšanās mirklī noņem masku, lai tūlīt turpinātu strādāt ar to, darot savu sirds darbu, – palīdzētu cilvēkiem.

“Benu aptiekas” Priekuļu filiāles Liepā vadītāja un farmaceite Ligita Alksne saņēmusi Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) titulu “Gada farmaceits”, ar ko šogad pagodināti 12 nozares darbinieki.

L.Alksnei “Gada farmaceites” nosaukums piešķirts par ieguldījumu profesijas prestiža celšanā, par aptiekas kā viena no pagasta sabiedrības dzīves centra nostiprināšanu un par izcilu darbu iedzīvotāju farmaceitiskajā aprūpē. “Druvai” Ligita Alksne atzīst, ka būtiskākais, ka novērtēts tieši farmaceita darbs: “Mēs strādājam vienā komandā ar ārstiem, esam kā dispečeri, jo farmaceiti ir pirmie, kas šajā saspringtajā laikā tiekas ar iedzīvotājiem, kuriem ir kādas neskaidrības par veselību, radušās veselības problēmas. Bieži vien aicinām cilvēku vērsties pie ārsta, pēc tam cilvēks nāk un saka paldies, jo atklājušās nopietnas veselības problēmas. Ja vaina ir vienkāršāka, varam konsultēt uz vietas aptiekā. Kopš 1. aprīlī stājās spēkā grozījumi kompensējamo medikamentu izsniegšanas kārtībā, cilvēki saspringtāki, vairāk neapmierinātības, jo pieraduši saņemt sev ierastās zāles ierastā iepakojumā. Pa šo laiku ar situāciju nedaudz aprasts, cilvēki sapratuši, ka farmaceiti šo kārtību ietekmēt nevar. Mēs arvien cenšamies mierīgi un pacietīgi izskaidrot neatkarīgi no tā, cik saspringta ir situācija. Tāpēc mēdzam būt arī kā psihologi, kas uzklausa, nomierina, izskaidro.”

Latvijas Farmaceitu biedrība šo apbalvojumu piešķir ar pārtraukumiem jau kopš 2000.gada, un tas ir profesionāls apbalvojums, nominantus izvirza kolēģi, darba devēji, nozares pārstāvji. Šoreiz balva tika pasniegta LFB tiešsaistē rīkotās gada konferences laikā. Biedrības prezidente Dace Ķikute pastāstīja, ka šogad ar balvu “Gada farmaceits 2020” lēma izcelt kolēģus, kuri “Co­vid-19” pandēmijas apstākļos un laikā, kad tika ieviestas izmaiņas zāļu kompensācijas sistēmā, vadot aptieku, farmaceitiskās aprūpes jomā spējuši veiksmīgi ieviest valdības lēmumus.

“Druvai” D.Ķikute teic: “Farmaceiti tāpat kā ārsti atrodas “uz frontes līnijas” un ir nepieciešami nepārtraukti. Aptiekas arvien ir atvērtas, un farmaceiti aptiekās “Covid-19” pandēmijas laikā ir vispieejamākie veselības aprūpes speciālisti.” LFB arī izsaka pateicību farmaceitiem par profesionalitāti, izturību un paš­aizliedzību. Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem biedrība ne tikai vērtēja titulam “Gada farmaceits” nominētos, bet arī pasniedza īpašus atzinības rakstus “Par veiksmīgu un nesavtīgu farmaceita profesionālās misijas realizēšanu krīzes apstākļos “Covid-19” pandēmijas laikā’’. Tos saņēma arī Cēsu Centra aptiekas farmaceite Daina Štāla un “Benu” aptiekas Cēsīs farmaceite Baiba Prindule.

L.Alksne atzīst, ka ir pagodinājums un gandarījums saņemt nozares apbalvojumu, bet tikpat liels prieks bijis, kad pērn pēc Priekuļu novada iedzīvotāju ieteikumiem viņa saņēmusi vietējās pašvaldības apbalvojumu – Gada cilvēks medicīnā: “Mēs pazīstam pagasta, novada ļaudis, zinām viņu vainas, varam palīdzēt ar ieteikumiem. Reizēm cilvēki saskatās reklāmas, bet mēs varam atturēt no lieka pirkuma, zinot, ka tas viņiem nebūs noderīgs. Strādājam šo darbu, jo ir aicinājums palīdzēt cilvēkiem, un darām to no visas sirds.”

Arī LFB atgādina, ka farmaceiti “Covid-19” krīzes apstākļos turpina pašaizliedzīgi strādāt sabiedrības interesēs, lai iedzīvotājus iespēju robežās nodrošinātu ar zālēm un citām profilaksei un ārstniecībai nepieciešamām precēm, nodrošinātu pacientu konsultācijas, zāļu piegādi.

Latvijā ir vairāk nekā 750 aptieku, kopumā tajās strādā ap 3000 farmācijas speciālistu.