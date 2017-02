“Farm Dumperi.lv Club” nosargā titulu

Nosargāja. Komandas "Einšteins" vārtsargs Ginters Smilkte glābj savu komandu no vārtu zaudējumu, saglabājot cerību uz panākumu spēlē. Foto: Māris Buholcs Komandas "Einšteins" vārtsargs Ginters Smilkte glābj savu komandu no vārtu zaudējumu, saglabājot cerību uz panākumu spēlē.

Cēsu novada florbola čempionāta sezona beidzās svētdien ar septiņām aizraujošām spēlēm, kurās tika noskaidrots galīgais vietu sadalījums. Čempionātu jau otro gadu organizē biedrība florbola klubs “Lekrings” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. Šajā sezonā čempionātā piedalījās 13 komandas un kopš septembra beigām kopumā turnīrā izspēlētas 170 spēles. Komandas savā starpā izspēlēja viena apļa turnīru, pēc kura sešas labākās turpināja sacensības A grupā, savukārt 7.-13. vietas ieguvējas spēlēja B apakšgrupā. A apakšgrupas komandas sacentās par uzvaru regulārajā sezonā un labākām izejas pozīcijām play-off izcīņā, savukārt B grupas komandas cīnījās par atlikušajām divām vietām izslēgšanas cīņās. Par regulārās sezonas uzvarētājiem kļuva čempioni “Farm Dumperi.lv Club”, bet vietas izslēgšanas turnīrā izcīnīja “FYA Shots” un “Maribu”.

Labākās astoņas komandas turpināja cīņas par čempionu titulu un ceļojošo kausu, bet pārējās izspēlēja gandarījuma turnīru, noskaidrojot galīgo vietu sadali. Šajā sezonā turnīra tabulu noslēdza komanda “Olimpic”, par tās vērtīgāko spēlētāju atzīts Nurkens Takanbekovs.

“Vecpiebalga” pēdējā spēļu dienā ar 8:2 pārspēja komandu “Napalm”, ieņemot 11.vietu, bet pretiniekiem šoreiz 12. vieta. Par Vecpiebalgas komandas vērtīgāko spēlētāju atzīts Jānis Kvante, bet komandā “Napalm” – Artūrs Ozols.

Pēdējā spēļu dienā divas uzvaras pār komandu “Smiltene ’09” guva “FRK Raccoons” (4:2 un 8:3), kas viņiem ļāva sezonu noslēgt 9.vietā, bet smiltenieši bija desmitie. Rezultatīvākie spēlētāji: “FRK Raccoons” – Ritvars Poikāns; “Smiltene`09” – Jānis Lauris, juniors.

Spēlē par 7.vietu “Auciems” arī otrajā spēlē pārspēja “Lekrings Sr”, šoreiz ar 7:4. Vērtīgākais spēlētājs uzvarētāju rindās – Gatis Grāvelis, bet komandā “Lekrings Sr” – Edgars Eglītis.

Aizraujošas spēles par 5.vietu risinājās starp “Maribu” un “FYA Shots”. Pirmajā ar 4:3 uzvarēja “Maribu”, otrajā ar 3:2 pārāki bija “FYA Shots”. Atbilstoši nolikumam, ja komandas uzvaras dala uz pusēm, sērijas uzvarētāju noskaidro papildlaikā vai pēcspēles metienos. Papildlaikā veiksmīgāki bija “FYA Shots”, gūstot uzvaru un ieņemot 5.vietu čempionātā. Šajā komandā vērtīgākā spēlētāja balvu saņēma Mārtiņš Šķesteris, bet komandā “Maribu” – Rolands Osma.

Spēlē par 3.vietu intriga neizdevās, un “SK Fono” arī otrajā spēlē itin pārliecinoši uzvarēja komandu “Amata” 8:3. “Amatas” treneris Ēriks Bauers, atzīstot pretinieku pārākumu, norādīja, ka ceturtā vieta ir labs sasniegums komandai un galvenais uzdevums bijis pārvarēt izslēgšanas spēļu pirmo kārtu, kurā pretī nāca “Auciems”. Šajā kārtā pirmā spēle beidzās 4:4, bet otrajā “Amata” uzvarēja 6:3, nonākot nākamajā kārtā.

Komandā “Amata” par vērtīgāko spēlētāju atzīts Emīls Grīnbergs, bet “SK Fono” sastāvā – Rihards Kamarūts.

“SK Fono” kapteinis Lauris Skrastiņš pauda, ka sportā vienmēr gribas pirmo vietu, bet ne vienmēr to izdodas sasniegt: “Sezonas mērķis bija tikt pusfinālā un cīnīties par pirmo vietu. Pusfinālā ļoti sīvā cīņā “Einšteins” mūs tomēr uzvarēja, tad atlika sasniegt šo mērķi – izcīnīt trešo vietu. Var teikt, ka pēc sezonas ir gan neliels gandarījums, gan neliels rūgtums.”

Pērn “SK Fomo” ieguva sudraba medaļas, finālā zaudējot čempioniem “Farm Dumperi.lv Club”. L. Skrastiņš atzīst, ka komandu līmenis katru gadu palielinās, parādās jauni, spēcīgi spēlētāji ar Latvijas čempionāta dažādu līgu pieredzi: “Pirmās sešas septiņas komandas spēkos ļoti līdzvērtīgas, tur vieglu spēļu nav. Ar pārējām relatīvi vieglāk, bet brīnumi notika visādi, bija jānoskaņojas katrai spēlei. Komandu līmenis liek pilnveidoties arī pašiem.”

Čempioni “Farm Dumperi.lv Club” no Valmieras aizvadīja veiksmīgu sezonu, uzvarot regulārajā čempionātā, kā arī sasniedzot finālu, kur pretī stājās komanda “Einšteins”. Finālsērijas pirmajā spēlē valmierieši svinēja pārliecinošu uzvaru ar 9:2, un likās, titula nosargāšana nebūs grūta. Taču tā nedomāja komandas “Einšteins” spēlētāji. Viņi ātri panāca 2:0. Pretiniekiem izdevās atspēlēties, taču “Einšteins” atkal izvirzījās vadībā. Uz to valmierieši atbildēja ar diviem precīziem metieniem, panākot jau 4:3 savā labā. Lai domātu par titulu, “Farm Dumperi.lv Club” pietika ar neizšķirtu, bet “Einšteinam” derēja tikai uzvara. Viņi sāka noslēdzošo ofensīvu, minūti pirms spēles beigām panākot 4:4, un pēdējās spēles sekundes bija ļoti aizraujošas. Taču Cēsu komandas cerība sabruka dažas sekundes pirms beigām, kad valmierieši raidīja bumbiņu tukšos vārtos, izcīnot uzvaru spēlē 6:4 un saglabājot čempionu titulu.

Par vērtīgāko komandā “Einšteins” atzīts Mārtiņš Konstantīnovs, bet čempionu sastāvā – Roberts Pūpols.

“Farm Dumperi.lv Club” kapteinis Roberts Mačulāns atzina, ka pretinieki šajā spēlē viņus pārsteiguši: “Viņi bija pamatīgi motivēti, mēs uzvaru gandrīz izlaidām no rokām. Taču spējām savākties un gūt tik svarīgo panākumu, bet varēja būt arī citādi. Varbūt uzvara ar 9:2 pirmajā spēlē deva maldīgu pārliecību, iespējams, grūti motivēt komandu pēc tik pārliecinošas uzvaras.

Jāatzīst, ka komandu līmenis palielinās nemitīgi un ir liela atšķirība, kāds tas bija sezonas sākumā un kāds ir tagad. Tas ir tikai apsveicami! Komandas līdzvērtīgas, iznākums nav paredzams, visu izšķir nianses. Domāju, ka nākamgad nosargāt titulu būs vēl grūtāk.”

Viens no turnīra rīkotājiem Artis Malkavs atzinīgi novērtēja aizvadīto sezonu, bet tas liek rīkotājiem īpaši domāt par nākamo, lai līmenis būtu vēl augstāks. To var panākt divējādi. Pirmām kārtām, ja piedalās spēcīgas komandas, kas liek arī pārējām domāt par izaugsmi. “Tiesa, ne visām komandām tas izdodas, tāpēc domāsim, kāds varētu būt nākamais čempionāts. Ļoti svarīgs aspekts ir spēļu tiesāšana. Līdz šim balstījāmies uz “Lekrings” spēlētājiem, centāmies iesaistīt arī pašus čempionāta komandu spēlētājus, lai būtu pašpietiekami un spētu nodrošināt arī tiesāšanu. Tas vēl pilnībā neizdevās, vajadzīga palīdzība no malas, jo kvalitatīva spēļu tiesāšana ir visa pamats. Ja tiesāšanas kvalitāte būs zema, samazināsies spēļu līmenis un spēlētajiem zudīs interese.

Tagad izanalizēsim aizvadīto, lai saprastu, kas maināms, kas uzlabojams. Droši var teikt, ka nākamgad čempionātā redzēsim vēl labāku florbolu, jo zālēs būs sintētiskais segums, kas palīdzēs celt spēļu kvalitāti.”

Čempionāta noslēgumā tika nosaukta arī simboliskā izlase: Dāvis Juris Martini (SK Fono), Roberts Krūmiņš (Einšteins), Matīss Pilibaitis (Amata), Linards Ščegoļevs (Farm Dumperi.lv Club), Gustavs Gaismiņš (Maribu), Kaspars Malojlo (Farm Dumperi.lv Club).