“Esam par sugu pārvaldību ar neletālām metodēm,” saka Astrīda Notte

Dzīvnieku aizsardzības tēma parasti izraisa asas diskusijas. Ir vieni, kas kaismīgi iestājas gan par savvaļas, gan pieradināto labklājību, un otri, kas nebeidz uzstāt par cilvēka īpašo statusu pasaulē un citu dzīvo radību sekundāro eksistenci­ālo lomu, kura visbiežāk jāpakļauj šī paša “homo sapiens” iegribām. Šoreiz sarunājos ar pirmās grupas pārstāvi Astrīdu Notti, biedrības “Latvijas ainavas” valdes locekli.

– Pastāstiet par savu darbošanās lauku. Saprotu, ka pārstāvat biedrību “Latvijas ainavas”.

– Jā, biedrību dibinājām 2018.gadā. Patinot vēsturi atpakaļ, iemesls, kāpēc to izveidojām, bija lūši. Lūšu tēma, kā zināms, pēdējos gados bijusi aktuāla. Lielo plēsēju aizsardzība ir aktuāla jau krietni sen, tomēr tieši saistībā ar lūšu medībām tā saasinājās, konkrēti, ar lūšu mātes nošaušanu Alūksnes pusē 2016.gada Ziemas­svētku laikā. Šis notikums piesaistīja arī manu interesi – fakts, ka Latvijā to drīkst darīt, šķita neiedomājams. Likumīgi atļauts nošaut lūšu mātīti, kurai paliek mazuļi. Izskanēja maldinošas versijas, ka mazuļi var izdzīvot, bet vēlāk tās tomēr mainīja. Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš atzina, ka “neesot tomēr īsti labi tā darīt” un aicināja medniekus tā nerīkoties. Protams, labi zinām, ko sabiedrībai nozīmē miermīlīgs, uz labu sirdsapziņu balstīts “aicinājums”. Šīm lietām uzraudzību neviens būtībā neveic. Šis ir ārkārtīgi kritisks punkts mūsu aizsargājamo savvaļas sugu pārraudzības sistēmā.

– Kā ir ar valsts institūcijām, Dabas aizsardzības pārvaldi, piemēram? Vai tā nepalīdz šo jautājumu risināt?

– Latvijā medījamās dzīvnieku sugas faktiski ir Zemkopības ministrijas pārvaldībā, bet Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām tomēr būtu jābūt Dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā, līdzīgi kā tas ir citās ES dalībvalstīs. Pamatproblēma – Latvijā ir nepilnīgs, t.i., neatbilstošs institucionālais un tiesiskais regulējums ES nozīmes sugu un dzīvotņu aizsardzībai. Tāpat pastāv normatīvo aktu kvalitātes un juridisko kontroles mehānismu problēmas. Būtiskas neatbilstības ministriju pārraudzītajās jomās Valsts kontrole konstatējusi vairākkārt, tomēr kroplais mehānisms netiek mainīts.

– Tad iznāk, ka visa Eiropa ir ieinteresēta saudzēt plēsēju sugas, kamēr pie mums atrod jaunus ieganstus, lai tos pašus vilkus izšautu? Mums taču vilku nemaz nav tik daudz.

– Tieši tā. Ar skaitļiem, ko demonstrē, lai atļautu medīt vairāk vilku, kā uzrāda Valsts kontroles revīzijas ziņojums, tiek manipulēts. Es teiktu – tie ir safabricēti. Reālā situācija ir pavisam cita. “Silava” skaidro, ka viņi pēta vilku un lūšu populācijas pēc ģenētiskā materiāla, nosaka dzimuma-vecuma struktūru, sugas izplatību, populācijas lieluma izmaiņu tendences u.c., bet Valsts meža dienests populācijas lielumu lēš pēc iepriekšējā sezonā nomedīto dzīvnieku skaita (praktiski medību sekmēm) un novērojumiem, turklāt, kā apliecina Valsts kontroles revīzijas ziņojums, virsmežniecībās tiek piemērota atšķirīga pieeja. Pārs­teidz, ka abiem uzskaites veidiem rezultāti krasi atšķiras. Rezultātā pie ikgadējā aizsargājamas sugas nomedīšanas limita apspriešanas sanāk divas mednieku organizācijas, par rekreāciju un medībām atbildīgais Latvijas valsts mežu pārstāvis, dažreiz arī kāds no lielo lauksaimnieku lobija organizācijām, kuri, saprotams, ir ieinteresēti medījamo dzīvnieku skaita palielināšanā. Arī “Silava” tur piedalās, bet, kā jau minēju, vairāk uzstājoties ieteikumu un aicinājumu formā.

Reālie skaitļi rāda, ka Zemko­pības ministrijas noteiktajā kārtībā medību limita procentuālais ierobežojums netiek ievērots, kā to norādījusi Valsts kontrole, limiti katru gadu nepamatoti kāpināti. Suga Latvijā tiek ārkārtīgi intensīvi un nežēlīgi ekspluatēta, un to jau nāktos pieskaitīt pie apdraudētajām. Praktiski vienīgais atskaites punkts lēmējiem ir iepriekšējā gadā nomedīto vilku skaits. Tas nozīmē, ja mednieki raiti medī, piemēram, vilku (pirms aizlieguma arī lūsi), tad limits skaitās izpildīts un nākamajā gadā pilnīgi droši dabū to pašu vai pat vēl vairāk. Ja aitaudzētājs sūdzas, ka saplēstas aitas, tad šie paši “prātnieki” sanāk kopā un tas ir iegansts medību limitu palielināt. Ir vairāki zinātniskie dati, kas pierāda, ka tā tiek izjaukta vilku bara struktūra. Par sugas apdraudējuma riskiem ilgtermiņā vispār nav pētījumu, un par to netiek runāts.