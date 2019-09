Ergonomiskās gultas pacientu labsajūtai

Jaunā gulta. Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Ginta Poriņa stāsta un demonstrē, ko spēj ergonomiskā gulta. Foto: Dace Valnere Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Ginta Poriņa stāsta un demonstrē, ko spēj ergonomiskā gulta.

Lai vairotu pacientu ērtības un personālam atvieglotu aprūpes darbu, Cēsu klīnikas staci­onārā nomainītas gultas, iegādātas 110 ergonomiskās gultas ar pretizgulējumu matračiem, jaunais aprīkojums pieejams visiem stacionāra pacientiem – kā bērniem, tā pieaugušajiem. Pilnībā atjaunota gultasveļa, segas un spilveni. Visās palātās nomainīti arī funkcionālie skapīši.

Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Ginta Poriņa pastāstīja, ka līdz šim pacientiem bija pieejamas vairāku veidu koka vai metāla gultas, kuru funkcionalitāte bija daudz zemāka, līdz ar to pacientu aprūpe grūtāka. Piemēram, koka gultas sajūtu ziņā bija patīkamas, bet grūti kopjamas, savukārt metāla gultas bija viegli kopt, taču tās bija aukstas un ne tik ērtas. Un vēl būtiskāk – gulošos pacientus vecajās gultās bija daudz sarežģītāk novietot sēdus vai pussēdus stāvoklī, kā arī pārvietot vai veikt medicīniskās manipulācijas. Turklāt gultas bija dažādas, tāpēc, pienākot pie katra pacienta, bija jādomā, ko ar šo gultu var vai nevar izdarīt. “Turklāt, nepārzinot katras gultas nianses, negribot varēja pacientam pat nodarīt pāri,” atzina G.Poriņa.

Izrādot un skaidrojot jauno ergonomisko gultu sniegtās priekšrocības, G. Poriņa atzīst: “Esam ļoti priecīgi par šiem vides uzlabojumiem. Tagad visā klīnikā ir vienādas gultas, atbildīgais personāls jau izgājis apmācību, apgūstot to funkcionalitāti. Jaunā sistēma atvieglo arī gultu klāšanu, jo ir standartizēta gultasveļa, kuru nomainīt būs daudz vienkāršāk. Pateicoties tam, ka gultas ir aprīkotas ar elektronisku vadības sistēmu, varam mainīt augstumu un pozīcijas atkarībā no pacienta vajadzībām un nepieciešamības veikt kādas procedūras. Gultas ir četrdaļīgas, tas nozīmē, ka ir iespējams nodrošināt ērtu sēdus vai pussēdus pozīciju kardioloģiskajiem pacientiem un pacientiem pēc insulta tā, lai samazinātu izgulējumu riskus. To nodrošina arī speciālie pretizgulējumu matrači. Veicot iepirkumu, klīnika aprēķināja, cik nepieciešams pirmā, otrā un trešā līmeņa matraču. Trešā līmeņa matrači paredzēti smagi slimiem pacientiem. Matrači ir viegli kopjami, no gaisu caurlaidīga materiāla, ilgāk kalpo un ir īpaši ar pildījumu, kas pielāgojas cilvēka ķermenim.

Piemēram, hronisku plaušu slimību pacientiem ir vēlams vairāk atrasties sēdus pozīcijās, ko tagad viegli varam īstenot. Gultām ir modelējamas drošības malas, kuras var pacelt gan visas gultas garumā, gan līdz pusei. Tas vairo pacientu drošību. Var mainīt pat gultas garumu. Jāpiebilst, ka gultām izmantots materiāls, kas ir ne tikai patīkams sajūtām, bet arī viegli kopjams, turklāt gultu var regulēt gan personāls, gan arī pats pacients.”

Ķirurģijas nodaļas virsmāsa “Druvai” parādīja, kā jaunā gulta atvieglo mediķu darbu. Viņa ar pults palīdzību pacēla gultu sev atbilstošā augstumā un paskaidroja: “Lūk! Tagad ērti un parocīgi no pacienta vēnas var paņemt asins paraugu. Tādējādi medmāsas saudzē arī savu veselību un muguru.” G. Poriņa uzskata, ka jaunās gultas, pateicoties to ergonomiskajām īpašībām, samazina pacienta ārstēšanās laiku.

“Tas ir liels un nozīmīgs solis mūsdienīgas pacientu medicīniskās aprūpes virzienā,” ar gandarījumu stāsta Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa un uzsver, ka pēdējos gados klīnika mērķtiecīgi investē līdzekļus iekšējās infrastruktūras, medicīnisko tehnoloģiju atjaunošanā, telpu lab­iekārtošanā, kā arī jaunu pakalpojumu izveidē un speciālistu piesaistē.