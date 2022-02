Entuziasms un tālredzība – paša būvēti saules paneļi

Atrod jauno. Agnis Elperis savulaik cēsniekus pārsteidza, sākot cept maizi no Latvijā bioloģiski audzētu plēkšņu kviešu (spelta), griķu, auzu, rudzu un miežu miltiem. Nu, kad gardajai maizei ir stabila vieta pilsētnieku ēdienkartē, A.Elperis nāk ar pavisam citādu jaunu piedāvājumu – saules paneļu sistēmu mājsaimniecībai. Foto: Anna Kola Agnis Elperis savulaik cēsniekus pārsteidza, sākot cept maizi no Latvijā bioloģiski audzētu plēkšņu kviešu (spelta), griķu, auzu, rudzu un miežu miltiem. Nu, kad gardajai maizei ir stabila vieta pilsētnieku ēdienkartē, A.Elperis nāk ar pavisam citādu jaunu piedāvājumu – saules paneļu sistēmu mājsaimniecībai.

Agņa Elpera vārds nu jau septiņus gadus ir pazīstams lielākoties pēc “Cēsu maizes” īpašajiem kukulīšiem, kas top mazajā ceptuvē Cēsu vecpilsētas vidū. Pavisam nesen Agnis uzsācis jaunu nodarbošanos, kas ar maiznieka amatu nav saistīta itin nekādi. Viņš saviem spēkiem no sastāvdaļām komplektē saules paneļu sistēmas.

Lai šādu nodarbošanos uzsāktu, zināšanas gan noteikti ir vajadzīgas. Agnis ir studējis datorzinības Anglijā un Vācijā, un tieši šīs zināšanas palīdzējušas saprast, kā no atsevišķām daļām uzbūvēt saules paneļu sistēmu.

Nodrošināt kaut mazliet neatkarības

Idejas rašanās esot dalāma divās daļās, atzīst Agnis. Pirmkārt, zināmu ģeopolitisku draudu dēļ, ņemot vērā citu valstu pieredzi, kur nedēļām nebija elektrības, šķita, ir nepieciešams par to padomāt un nodrošināt sevi vismaz ar kaut kādu minimumu, kas sagādātu mājsaimniecībai elektroenerģiju. Otr­kārt, doma par nelielu saules paneļu izgatavošanu Agnim bijusi sen, viņš sācis katru mēnesi atlicināt līdzekļus, lai varētu ķerties pie šīs ieceres ar mērķi, ka laika gaitā no nelielajiem paneļiem varētu sanākt pienācīga izmēra sau­les paneļu stacija, kas varētu pilnībā nodrošināt Agņa uzņēmumu un mājsaimniecību ar nepieciešamo elektroenerģiju. Uzņēmējs stāsta, lai varētu tapt šāds saules panelis, vajadzīgas četras galvenās sastāvdaļas, ja kaut viena ir nepareiza, no ieceres nekas nevar sanākt.

Pirmo reizi sarūpēt vajadzīgo bijis sava veida izaicinājums. Četras komponentes sarūpētas no divpadsmit piegādātājiem. Tas gan darīts ar mērķi – drošs paliek drošs – visas pārbaudīt dzīvē un vēlāk saprast, kuras tad ir vislabākās. No trijiem piegādātājiem Agnis iegādājies saules paneļus, no četriem – kontrolierus, no diviem akumulatorus, no četriem konvertorus. Sastāvdaļas nāk no dažādām valstīm: Čehijas, Ķīnas, Francijas. Detaļas iegādājamas gan “Ebay” vietnē, gan tieši no ražotāja, kopskaitā no vismaz septiņām interneta vietnēm. Taču viņš izsaka nožēlu, ka ne vienmēr interneta tirgošanas platformās pieejamie piedāvājumi atbilst patiesībai.

Pirmie trīs saules paneļu komplekti, ko Agnis uzbūvējis, jau veiksmīgi darbojas un ražo enerģiju. Agnis nenoliedz, ka sākumā ir jāiegulda diezgan daudz naudas, lai saprastu, ka tā prece, kas saņemta, ir tā pati, kas pasūtīta. Respektīvi, visām detaļām ir jāiekļaujas kopējā projektā, un tā ir savā ziņā neliela laimes spēle. Līdz šim gan Agnim esot paveicies – viss pasūtītais veiksmīgi strādājot.

Saules paneļi arī dzīvoklī

Tomēr neliela saules paneļu sistēmas izveide neprasa daudzus tūkstošus eiro, kā nezinātājs varētu domāt, bet atdeve tai ir. Ar vienu pašu šo sākuma mini komplektiņu jau kaut kas būs. Katru dienu kādas sešas līdz astoņas stundas būs pietiekami daudz enerģijas, ar ko darbināt absolūti nepieciešamās elektroierīces. Tad atkal, protams, jāgaida, lai ierīce uzlādējas, un atkal sešas līdz astoņas stundas būs elektroenerģija, par ko nav jāmaksā,” saka Agnis.

Mērķis nav vienkārši uzstādīt saules paneļus savām vajadzībām, Agnis uzskata, ka ir svarīgi ar savu pieredzi un zināšanām dalīties, un laipni piedāvājas palīdzēt izskaidrot un pat sākt būvēt līdzīgas saules paneļu sistēmas. “Piedā­vāju cilvēkiem atnākt pie manis un apskatīties, kā tas viss strādā. Labprāt palīdzu ar padomu, zināšanām, neatsaku arī palīdzību uz vietas visu salikt kopā, parādīt, kā tas darbojas. Cilvēks pēc tam aiznes savu paneli uz dzīvokli, ieliek logā, un tiek ražota enerģija,” tā Agnis.

Enerģiju saražo arī pelēkā dienā

Pirmais izgatavotais saules panelis tapis vien pirms divām nedēļām. Par spīti tam, ka ar saules gaismu mūsu platuma grādos ziemas mēnešos ir visai pieticīgi, Agņa radītais spēj saražot enerģiju pat pelēcīgajos apstākļos. Viņš stāsta, ka vēl pirms gadiem desmit saules paneļi bijuši ļoti dārgi un diezgan neefektīvi, bet patlaban izmaksas vairs nav tik augstas un arī efektivitātes līmenis ir krietni palielinājies. “Vislabāk, ja ir lauku māja vai dārza māja, tur var atrast vislabāko novietojumu, lai maksimāli varētu izmantot šos paneļus, bet, ko cilvēki varbūt bieži nezina, saules paneļus var ļoti labi lietot arī dzīvokļu logos. Kāpēc logā labāk? Jo uz jumta paneļi nosnieg, noledo, bet logā pat stipri pelēcīgā dienā kaut kādu enerģiju tas spēs saražot,” saka Agnis.

Viņa pašreizējie aprēķini rāda, ka ar vienu tādu komplektu gada laikā ieguldītos trīs simtus eiro jau var saņemt atpakaļ. Ieguvums, viņaprāt, ir arī tas, ka palēnām var no viena paneļa “izaudzēt” pietiekami lielu saules paneļu staciju, jo tos iespējams modulēt. “Mazai mājsaimniecībai pilnībā pietiktu ar trīs līdz pieciem šādiem paneļiem, lai nodrošinātu sevi ar vajadzīgo enerģiju.”

Jāpatur prātā, ka minētā summa paneļa izveidei attiecas tikai uz paša kopā saliktu, samontētu ierīci, bet, ja būtu vēlme doties uz veikalu un nopirkt jau gatavu līdzīgu saules paneli, nāktos šķirties no vairākkārt lielākas naudas summas. Agnis aktīvi dalās ar savu eksperimentu gaitu un panākumiem sociālajos tīklos, kur ikviens interesents ir aicināts sekot tiem līdzi. Agnis ar jaunām ziņām savā projektā solās atkal dalīties jau pavisam drīz.