Emocijas par 22 tirgotāju vietām

Kādreiz teica, ka papīrs pacieš visu, bet patiesībā jau internets pacieš vēl vairāk! Katram skaidrs, ka ne visam var ticēt, lai arī kā kādreiz to gribētos. Tā zināmu ažiotāžu izsauca ieraksts feisbukā, kurā kāda rakstītāja dalījās pārdomās par Rudens tirdziņu, kas Cēsīs notiks šīs nedēļas nogalē.

Proti, cilvēki vēlējušies uz tirdziņu braukt ar savu piedāvājumu, bet rīkotāji, Cēsu kultūras centrs, pateicis, ka “paredzētās 22 vietas esot sadalītas, jābrauc ar savu vietu”. Labi, brauksim… Bet – nedrīkst ņemt savu nojumi vai saulessargu, jo Cēsis gribot, lai visi vienādi, un tie 22 esot vienādi. Labi. Ko darīsim, ja lietus? Neesot atbildes. “Atteicāmies. Jo tas tirdziņš vairāk kā socializēšanās un novada vienojošs pasākums. Ir jau citi tirdziņi, kur savus ražojumus pārdot…Tomēr rūgtums palika.” Ieraksts izraisījis plašu komentāru klāstu un, atzīšos, pirmajā mirklī tiešām uzsita asinis, liekot domāt – vai tiešām?! Tikko rakstījām par to, kā atdzīvināt Rīgas ielu, Rožu laukumu, kas īsti nevedas, bet te tirdziņš ar tikai 22 vietām! “Druva” lūdza komentāru Cēsu novada pašvaldības iestādei “Kultūras pārvalde”. Komuni­kāciju speciāliste Madara Ozoliņa skaidro, ka Kultūras centrs ir Rudens ražas svētku rīkotājs un šo svētku laikā norisināsies arī rudens ražas tirgus: “Novērtējam tirgotāju atsaucību un vēlmi piedalīties šajā pasākumā un gribam paskaidrot, ka ražas tirgū nav paredzētas tikai 22 tirgotāju vietas, tomēr ir noteiktas tirgotāju telšu vietu vizuālā noformējuma prasības. Brīdī, kad tiek piepildītas 22 Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošās teltis, tirgotājiem tiek piedāvāti citi risinājumi, piemēram, piedalīties tirdziņā bez telts vai ar savu gaišas krāsas noformējumu. Šobrīd pieteikušies vairāki desmiti tirgotāju no daudziem novada pagastiem. Tirgus ir tikai viena no Rudens ražas svētku sadaļām, svētku gaitā būs dažādi muzikāli priekšnesumi, pašu audzētu dārzeņu, augļu izstāde – konkurss “Redz, kāds izaudzis!”, daudz kas cits, bet noslēgumā balle ar pūtēju orķestri “Cēsis”.”