Eksporta balva saņemta pelnīti

Pieprasītas. Uzņēmuma "Nordplay" valdes loceklis Ģirts Jurševskis stāsta, ka pēc rotaļu mājiņām arvien lielāks pieprasījums ir ārvalstu tirgos. Foto: Māris Buholcs Uzņēmuma "Nordplay" valdes loceklis Ģirts Jurševskis stāsta, ka pēc rotaļu mājiņām arvien lielāks pieprasījums ir ārvalstu tirgos.

Gada nogalē balvu pasniegšanas ceremonijā “Cēsu uzņēmējs 2016” nominācijā “Eksportētājs” balva tika pasniegta uzņēmumam “Nordplay”, kas eksportē saliekamos rotaļu laukumus bērniem, rotaļu mājas. Uzņēmumā pēdējos pāris gados notikušas lielas pārmaiņas. Kad “Druva” pirms pāris gadiem apmeklēja “Nordplay”, ražotne darbojās tikai vienā no kādreizējās Cēsu tipogrāfijas celtnēm, tagad apgūts viss bijušās tipogrāfijas komplekss. Ja tolaik firmā strādāja 16 darbinieki, tagad vairāk nekā 40. Pasūtījumu apjoms no gada uz gadu pieaug, un neskaitāmas kravas automašīnas ar sakomplektētajiem rotaļlaukumiem, rotaļu mājām dodas prom no uzņēmuma.

Uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Jurševskis stāsta, ka apmēram 70 procenti saražotās produkcijas nonāk Lielbritānijā. 25 procenti produkcijas ceļo uz Nīderlandi un no šī klienta tiek tirgota arī citās Beniluksa valstīs, kā arī Vācijā. Vietējā tirgū tiek realizēti tikai kādi pieci procenti saražotā.

“Paiet laiks, kamēr ārzemju partneriem pierādi, ka esam ražotājs, kam var uzticēties. Pirmie gadi bija smagi, taču tagad esam panākuši, ka partneri uz mums paļaujas,” norāda Ģ. Jurševskis.

Palielinājies arī ražotās produkcijas klāsts, jo, uzsver uzņēmējs, uz vietas stāvēt nedrīkst, vienmēr vajadzīgi jauni izaicinājumi. Taču ražošanas apjoma pieaugums nes sev līdzi dažādas problēmas, kas jārisina.

“Lai nepieviltu pasūtītāju, vienmēr jābūt gataviem nodrošināt vajadzīgo apjomu,” stāsta uzņēmējs. “Tas dažkārt sagādā galvas sāpes. Ar to saskārāmies jaunajā šūpoļu projektā, kur vajag noteikta izmēra apaļkoku. Latvijā ir tikai daži piegādātāji, viņi nespēj nodrošināt to apjomu, kāds mums nepieciešams. Jāsecina, ka Latvijā šāda veida kokmateriāliem limits ir izsmelts un nākas tos meklēt ārpus Latvijas.”

Darbību “Nordplay” sāka ar saliekamo bērnu rotaļlaukumu ražošanu, kas vēl joprojām veido lielāko produkcijas apjomu, taču arvien pieaug arī pieprasījums pēc dažādu veidu rotaļu mājām. To izstrāde notiek sadarbībā ar ārzemju partneriem. Dažkārt ārzemnieki paši izstrādā modeļus, ko Cēsīs atliek saražot, citreiz nāk ar idejām, un tad “Nordplay” speciālisti ieliek savu darbu, lai ieceri novestu līdz galam. Taču arī uzņēmums piedāvā savus risinājumus, ko sadarbības partneri akceptē, jo zina, ka viss būs, kā nākas, pirmām kārtām jau kvalitāte.

Ģ.Jurševskis stāsta, ka rotaļu māju ražošana izrādījies sekmīgs projekts un ir pamatotas cerības, ka tām būs pastāvīgs noieta tirgus. Jaunākais piedāvājums ir šūpoles, kas, kā norāda uzņēmējs, palīdz līdzsvarot naudas plūsmu, ražošanas jaudas: “Tagad vairāk koncentrējamies uz to, lai ražošana būtu stabila visa gada garumā. Ir grūti, ja pieprasījums ir sezonāls, jo rudens posms, kad pasūtījumu maz, jāiznes uz saviem pleciem, ražojot un uzkrājot produkciju pavasara mēnešiem. Būt stabiliem ilgtermiņā – tas ir galvenais mērķis.”

Lai arī eksporta apjoms gadu no gada palielinās, zināmas bažas esot saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Tirgus patlaban esot ļoti piesardzīgs, to atzinis gan galvenais klients Lielbritānijā, gan viņa klienti.

“Ceram, ka pārāk lielas izmaiņas nebūs, jo bērni dzims un viņiem rotaļu mājas un laukumi būs nepieciešami. Iedrošina, ka britu sadarbības partneris ir atspēries, vēlas iegūt vēl lielāku tirgus daļu, tas viņam arī izdodas. Cerams, ka tas turpināsies. Šī vasara parādīs, kā tirgus attīstīsies. Līdz šim katrs gads bijis ar izaugsmi, nule aizvadītais ar nedaudz mazāku, iespējams, angļu piesardzības dēļ. Tomēr plānojam, ka arī šajā gadā būs izaugsme.”

Uzņēmuma “Nordplay” stāsts uzskatāmi parāda, ka, rūpīgi strādājot, garantējot kvalitāti, iegūstot uzticību, ir iespējams iekarot eksporta tirgu. Tikai jābūt gataviem nopietnam darbam, uz vietas stāvēt nedrīkst, nemitīgi jādomā par jauniem produktiem, jauniem tirgiem. “Nordplay” produkciju realizē arī caur uzņēmumu “Wendi Toys”, uzsākta tirdzniecība ebay portālā, tā izrādījusies ļoti veiksmīga, un šo pārdošanu turpinās attīstīt.

Stāstot par uzņēmuma darbības filosofiju, Ģ. Jurševskis saka, ka galvenais ir ilgtermiņa domāšana, tai jābūt ne tikai uzņēmējam, bet arī darbiniekiem: “Maksājot nodokļus, mēs domājam ilgtermiņā, nedzīvojam tikai šodienai. Esmu gandarīts, ka izveidojies šis kodols, ka izdevies atrast cilvēkus, kuriem varam uzticēties par simts procentiem. Ir tie, kuri strādā kopš pirmajām dienām, taču ir arī mainīgā daļa.

Uzskatām, ka jāatrod balanss visās jomās, arī finanšu. Grūtākais nodrošināt, lai būtu naudas plūsma, lai būtu nauda algām, nodokļiem, piegādātājiem, tās ir tās vērtības, kas mums svarīgākās. Ir svarīgi norēķināties ar jebkuru iesaistīto. Ja būsim godīgi pret citiem, viņi uzticēsies mums.”