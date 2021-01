Dzērumā izraisa avāriju. Četri cietušie

Priekuļu novada Veselavas pagastā, Rīgas – Veclaicenes šosejas 96.kilometrā netālu no Bērzkroga, pirmdien, 25.janvārī, iereibis šoferis izraisījis sadursmi ar pretim braucošu transportlīdzekli. Negadījumā cietušas četras personas, visas nogādātas medicīnas iestādē.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Zane Vaskāne ziņo, ka automašīnas “Ford” vadītājs braucot novirzījies pretējā braukšanas joslā, šī manevra rezultātā notikusi sadursme ar transportlīdzekli “Man”, kam bijusi vēl piekabe.

“Ford” vadītājs bijis stipri iereibis, Z.Vaskāne atzīmē, ka viņam konstatēts 2,26 promiļu reibums. Turklāt vīrietis pie stūres bija sēdies bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Policija otrdien vēl turpināja skaidrot precīzus šī negadījuma apstākļus.

Mūspusē otrs satiksmes negadījums, kurā bija cietušais, notika pirms nedēļas, otrdien, 19.janvārī. Brīdi pirms pulksten 11 Cēsīs, Valmieras ielā, kāds vīrietis, vadot automašīnu “Renault” atpakaļgaitā, uzbraucis gājējai, cietusī nogādāta medicīnas iestādē.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes sagatavotie satiksmes notikumu pārskati liecina, ka pagājušajā nedēļā, no 18. līdz 24.janvārim, vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā reģistrētas 15 avārijas. Atšķirībā no iepriekšējās nedēļas, kad visā reģionā un arī Cēsu pusē tika pieķerts liels skaits autovadītāju, kas izklaidējās, apzināti izraisot transporta līdzekļa sānslīdi (Vidzemē 33, Cēsu iecirkņa teritorijā – 13 šādi gadījumi), pagājušajā nedēļā šo pārkāpēju tikpat kā nav bijis. Visā reģionā šoreiz konstatētas vien trīs agresīvās braukšanas situācijas, no kurām tikai viena bijusi Cēsu pusē.

Iereibuši autovadītāji pagājušajā nedēļā Vidzemē konstatēti 11, no tiem Cēsu apkaimē trīs, no kuriem viens bijis arī bez tiesībām un pieķerts mājsēdes laikā, naktī no sestdienas uz svētdienu, “Druvai” pastāstīja VP VRP Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Māris Reķis.