Dzērbenes pagastā dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks

Aizvadītajā diennaktī, no 8.augusta plkst. 6.30 līdz 9.augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma septiņus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu un četrus uz glābšanas darbiem, bet divi no izsaukumiem bija maldinājumi.

Vakar plkst. 14.56 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg viesntāvu dzīvojamās mājas jumtas ar izbūvētu mansardstāvu 100m² platībā. Plkst. 18.27 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī divas reizes VUGD palīdzība bija nepieciešama autoavāriju seku likvidēšanai. Pils ielā Alūksnē, pēc divu vieglo automašīnu sadursmes, viena no automašīnām bija iebraukusi dīķī. VUGD ar laivas palīdzību nokļuva līdz nogrimušajai automašīnai, lai pārliecinātos, vai tajā neatrodas cilvēki un ar vinčas palīdzību izvilka automašīnu no ūdenstilpnes. Spēkratam tika atvienotas akumulatora klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa. Bet Alūksnes novada Liepnas pagastā, avarējot vieglai automašīnai, no bākas bija izlijusi degviela. Ugunsdzēsēji glābēji novērsa degvielas noplūdi, atvienoja akumulatoru un sakārtoja brauktuvi.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 69 izsaukumus – 33 uz ugunsgrēku dzēšanu un 22 uz glābšanas darbiem, bet 14 no izsaukumiem bija maldinājumi.