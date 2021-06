Dzērājšoferis pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu un policistam piedāvā kukuli

Šonakt kāds autovadītājs Varakļānu novadā policistiem piedāvāja 400 eiro, lai izvairītos no administratīvā pārkāpuma procesa sākšanas par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un automašīnas vadīšanu alkohola reibumā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

28. jūnijā īsi pēc pusnakts Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas policisti Varakļānu novadā pamanīja automašīnu, kas brauca ar ātrumu 67 km/h, lai gan konkrētajā vietā atļauts braukt ar ātrumu 50 km/h.

Apturot transportlīdzekļa vadītāju, policijas darbiniekiem radās aizdomas, ka vīrietis ir alkohola reibuma stāvoklī. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, aizdomas par alkohola lietošanu apstiprinājās un vīrieša izelpā konstatētas 1,59 promiles. Lai nerastos nepatikšanas, vīrietis mēģināja policistiem piedāvāt 400 eiro lielu kukuli. Policisti autovadītāju aizturēja un pret viņu uzsāka kriminālprocesu.

Atbilstoši Krimināllikuma 323. panta pirmajai daļai, par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat Valsts policija atgādina, ka alkohols un jebkāda transportlīdzekļa vadīšana ir pilnīgi nesavienojamas lietas. Nesēdies pie stūres, ja esi lietojis alkoholu! Aicinām ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj citiem braukt reibumā!