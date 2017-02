Dzejnieks jūt atbalstu

Vecpiebalgas vidusskolā. Skolas absolvents Jānis Tomašs savas dzejas grāmatas "Melnie darba cimdi" atvēršanas sarīkojumā sarunā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ilonu Strelkovu. Foto: no albuma Skolas absolvents Jānis Tomašs savas dzejas grāmatas "Melnie darba cimdi" atvēršanas sarīkojumā sarunā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ilonu Strelkovu.

Balvu literatūrā “Kilograms kultūras 2016” pasniegšanā, tās tiešraidē televīzijā un radio izskanēja arī Vecpiebalgas vārds. Dzejnieks Jānis Tomašs, kura debijas grāmata “Melnie darba cimdi” saņēma visvairāk balsu literatūras jomā, pieņēmis balvu, par aktīvu atbalstu fināla balsošanā pateicās daudziem, arī vecpiebaldzēniem.

Vecpiebalgas vidusskola šoziem rīkoja skolas absolventa Jāņa Tomaša pirmās klajā nākušās dzejas grāmatas atvēršanas svētkus. “Jāņa dzejas valoda uzrunā ar savdabīgo stilu un mākslinieciskās izteiksmes spilgtumu, tajā netrūkst neparastu un krāšņu metaforu,” vērtēja latviešu valodas skolotāja Ilona Strelkova. Viņa piebilda, ka Vecpiebalgā lepojās ar absolventu jau tajā brīdī, kad Jāņa Tomaša dzejas grāmata “Melnie darba cimdi” līdzās Gundegas Repšes romānam “Bogene”, Ingas Gailes romānam “Stikli” un Toma Kreicberga romānam “Lopu ekspresis” tika izvirzīta Gada balvai literatūrā.

“Dzejas mīļotājiem Jāņa vārds nav gluži svešs – viņš piedalījies dzejas lasījumos “Baltajā naktī” un Jāņa Akuratera muzejā, viņa dzejas ciklus “Zaudētāju dziesma” un “Zemestrīce uz ādas” savulaik publicējis portāls “Satori” un laikraksts “KDiena”. Jānim paveicās – viņu atbalstīja tādi atzīti dzejnieki kā Amanda Aizpuriete, Jānis Rokpelnis un Aivars Eipurs. Un beidzot 2016. gada nogalē izdevniecība “Pētergailis” laida klajā arī grāmatu.”

Grāmatas atvēršanas svētkiem gatavojoties, vecāko klašu skolēni Vecpiebalgā lasīja un izvēlējās dzejoļus, kurus runās plašākai auditorijai. Klausītāju vidū vidusskolas lielajā zālē bija arī apkārtējo novadu skolu latviešu valodas skolotāji. “Grāmata “Melnie darba cimdi” atsedz mūsu laikmeta negatīvās iezīmes, piemēram, cilvēku atkarību no tehnoloģijām, materiālo vērtību kultu, netikumus, dzīves mērķu trūkumu, un tās galvenais tēls ir melnstrādnieks, kas dzīvo nevis ārzemēs, bet mums līdzās,” raksturoja Ilona Strelkova. “Lai arī dzejoļos dominē tumšie toņi, tie nav tik drūmi un bezcerīgi, kā sākumā varētu šķist. Jānis it kā visu vēro no malas, bet nenosoda un nekritizē, vien mudina cilvēkus aizdomāties par dzīves jēgu un vērtībām. Kā svarīgākās viņš min izglītību, valodas, veselīgo dzīves veidu un veiksmīgu profesijas izvēli.”

Jāņa Tomaša ikdiena saistīta ar darbu policijā Rīgā, bet dzejošana ir domu izteikšanas veids, iekšēja nepieciešamība. To policists un dzejnieks balvas par debijas grāmatu saņemšanas brīdī netieši apliecināja, sakot paldies kolēģiem policijā, kuri todien palaiduši no darba ātrāk, lai varētu paspēt uz kultūras balvas “Kilograms kultūras 2016” apbalvošanas ceremoniju televīzijā.