Durvis atvērtas radošumam

Sākums. Jauno mācību gadu svinīgā notikumā Cēsu Mākslas skolas kolektīvs sāka, satiekoties pagalmā. Foto: Sarmīte Feldmane Jauno mācību gadu svinīgā notikumā Cēsu Mākslas skolas kolektīvs sāka, satiekoties pagalmā.

Nākammēnes Cēsu Mākslas skolai 35 gadu jubileja, un šis ir pirmais mācību gads, ko tā uzsāk kā Pētera Rozenberga Cēsu Mākslas skola.

“Šajā mācību gadā skolā ir 278 audzēkņi. Mācības keramikas, stikla apstrādes ,koktēlniecības, dizaina nodaļās uzsāk 32 pirmklasnieki,” stāsta direktora pienākumu izpildītāja Em­ma Rass un piebilst, ka diemžēl vairāk audzēkņu uzņemt nevar un nākas atteikt. Skolas filiālē Priekuļos var apgūt keramiku un dizainu, ir bāze arī koktēlniecībai, bet par to intereses nav.

E.Rasa atgādina, ka Cēsu mākslinieks P.Rozenbergs savulaik bija mākslas skolas idejas autors, kurš to īstenoja. Viņš pieaicināja profesionālus māksliniekus būt pedagogiem un uzrunāja koktēlnieku Vilni Kļa­viņu būt par direktoru. P.Rozen­bergs uzsvēris, ka nedrīkst gaidīt, kamēr Cēsīs radīsies iespēja, jo izaugs vēl viena paaudze, kurai būs liegta iespēja mācīties mākslas skolā. Un skola tika atvērta Priekuļos. “Cieņa māksliniekam Pēterim Ro­zenbergam, kurš nodibināja mūsu skolu. Esam pagodināti, ka tā nesīs viņa vārdu. Sagaidot skolas 35.jubileju, arī tas liek strādāt ar vēl lielāku pašatdevi, plānot skolas attīstību un būt lepniem, cienot vēsturi un novada kultūrtelpu,” saka E.Rass un piebilst, ka P.Rozenbergs bija savai pilsētai visu dzīvi uzticīgs mākslinieks, kurš kopā ar domubiedriem, cik spēja, centās Cēsis pacelt ne par vārdos izlielītu, bet par patiesu latviskās kultūras pilsētu.

Liliāna Koroļova, Marta Mežaka, Sindija Salome Rutka un Izabella Aurora Brokāne mākslas skolā mācās ne pirmo gadu. Meitenes vērtē, ka ir prieks pēcpusdienā nākt uz nodarbībām, jo te vienmēr gaida kas interesants. “Esmu stikla nodaļā, man patīk. Tas nekas, ka vairākkārt esmu sagriezusies,” bilst L.Koroļova, bet M.Mežaka atzīst, ka šajā mācību gadā uz mākslas skolu nebūs jāskrien, jo stundas sākas nedaudz vēlāk un varēs pagūt nesteidzoties.

Ikviens pirmklasnieks saņēma skolas vēlējumu: “Lai jaunais mācību gads sākas ar prieku un apņemšanos, piepildīts ar radošumu un jauniem atklājumiem.” Pirmklasnieku vidū arī Alvīne Eliasa. Meitene priecīga un apmulsusi, ka varēs iet mākslas skolā, jo sagatavošanas grupas nodarbības ļoti patikušas. “Man patīk veidot no māla,” pastāsta keramikas nodaļas audzēkne, bet tētis Gints atklāj, ka meitai no bērnības patīk veidot. Viņa mājas apkārtnē meklē mālu un darina traukus. “Lai mācās, dara to, kas patīk,” uzsver tētis.

Pirmajā skolas dienā audzēkņi satika un iepazinās ar pedagogiem. E.Rass uzsver, ka kolektīvam pievienojušies jauni kolēģi, ka skolā strādā bijušie audzēkņi un ne viens vien absolvents kļuvis Latvijā pazīstams mākslinieks, par to ir prieks.

“Dodam audzēkņiem ne tikai akadēmiskās zināšanas, rosinām mūsdienu domāšanas, radošuma prasmes, spēju domāt atšķirīgi, kas ir būtiski personības veidošanā un izglītībā. Skolotāji ir tie, kuri palīdz augt un izglītoties,” saka E.Rass un uzsver, ka ir būtiski, ka skolas kolektīvs 35 gados nav pazaudējis entuziasmu un mērķi.

Audzēkņiem un vecākiem bija iespēja vairāk uzzināt par skolas idejas autoru, Cēsu mākslinieku Pēteri Rozenbergu. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot jaunos māksliniekus, vecākus un pedagogus, atgādināja, ka gan bieži dzirdams, ka daudz izdarīs roboti, bet tie nespēs aizstāt radošumu, kam nākotnē būs liela loma. Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante pauda lepnumu, ka Priekuļos ir skolas filiāle, kuru ērti apmeklēt ne tikai pagasta bērniem, bet arī tuvējiem kaimiņiem.

Par Cēsu Mākslas skolai iespējamām jaunām telpām radošajā kvartālā “Rainis” domes priekšsēdētājs “Druvai” pastāstīja, ka iecere pamazām virzās uz priekšu. “Rudenī kopā ar pedagogiem vēl izrunāsim, kas skolai vajadzīgs. Jāsāk projektēšana. Skola jaunās telpās – tas nav tālas nākotnes, bet divu trīs gadu jautājums,” teica J.Ro­zenbergs.