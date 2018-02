“Druvas” dāvanas lasītājiem

Laimīgā loze. Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītāja Natālija Krama tikko izlozējusi, kas saņems vienu no “Druvas” abonementu loterijas laimestiem – elektrisko tējkannu. Tūlīt laimētājus noteiks Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Jēgers (no kreisās) un Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots. Foto: Marta Martinsone-Kaša Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītāja Natālija Krama tikko izlozējusi, kas saņems vienu no “Druvas” abonementu loterijas laimestiem – elektrisko tējkannu. Tūlīt laimētājus noteiks Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Jēgers (no kreisās) un Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots.

Laikraksta “Druva” ikgadējā abonementu loterijas izloze aizvadīta. Loterijā, kurā laimestu var iegūt lasītāji, kuri avīzi abonējuši pusgadam vai ilgākam laikam, šoreiz tika izlozētas septiņas sadzīvē noderīgas lietas.

Jau ierasti uz laimīgo balvu ieguvēju noteikšanu palīgā tika aicināti pārstāvji no “Latvijas Pasta”, Cēsu Centrālās bibliotēkas, Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada pašvaldības policijas.

Pirms izlozes SIA “Cēsu Druva” valdes priekšsēdētāja un laikraksta redaktore Andra Gaņģe pastāstīja, ka šogad uz septiņām balvām pretendē 1575 lasītāji. Viņa arī atgādināja, ka “Druva” pēc Latvijas Preses izdevēju asociācijas apkopotās informācijas joprojām ir otrs abonētākais reģionālais laikraksts valstī, kas redakcijas kolektīvam uzliek lielu atbildību, lai lasītājiem piedāvātu iespējami plašāku ziņu un informācijas klāstu par notiekošo ne tikai visos astoņos novados, bet arī Vidzemē un valstī.

Kā pirmais tika noteikts, kurš šogad savu maltīti varēs papildināt ar gardām, paša ceptām vafelēm. “Druvas” žurnāliste Mairita Kaņepe izvilka pilno lozi, un vafeļu pannu saņems Dzintra Strauta, kura dzīvo Cēsīs.

Ar Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītājas Natālijas Kramas veiksmīgo roku tika noskaidrots, kuram tiks “Philips” elektriskā tējkanna. Tā ceļos uz Priekuļu novada Liepas pagastu pie Edgara Ivanova.

Izloze nav iedomājama bez “Latvijas Pasta” pārstāvju klātbūtnes, jo tieši šī uzņēmuma pastnieki mūsu laikrakstu nogādā abonentiem. “Latvijas Pasta” Vidzemes reģiona vadītājas Gu­nitas Tomsones rokās bija noteikt, kurš saņems “Bosch” rokas blenderi. Šoreiz laimīgā ir Malda Guoģe no Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta.

To, kurš savas veselības vajadzībām varēs lietot asinsspiediena mērītāju, noteica šī raksta autors, un laimīgā loze rādīja, ka to saņems Edmunds Krakops no Cēsu novada Vaives pagasta.

Portatīvais radio šogad ceļo uz Jaunpiebalgas novadu pie Vairas Kažociņas, un šo balvas ieguvēju noteica Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Jēgers. Uzzinot, ka balvas saņēmējs dzīvo Jaunpiebalgā, M. Jēgers bija ļoti priecīgs, paskaidrojot, ka tā ir arī viņa dzimtā puse.

Putekļusūcēja “Samsung” īpašnieku noteica Cēsu novada paš­valdības Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots. Viņa roka šoreiz bija veiksmīga Raisai Bremzei, kura dzīvo Priekuļu novada Liepā.

Jau ierasts, ka galvenā laimesta – televizora – īpašnieku nosaka laikraksta redaktore. A. Gaņģes izvilktā lapiņa atklāja, ka televizors ceļos pie cēsnieka Riharda Rudzīša.

Laimestus jau var saņemt redakcijā Gaujas ielā 8, Cēsīs.

“Druvas” abonementu loterija, kurā izlozē mājsaimniecības preces, šogad notika jau 20. reizi. Tas nozīmē, ka šajos gados esam iepriecinājuši apmēram pusotru simtu laikraksta uzticīgo lasītāju, dāvājot viņiem dažādas sadzīvē noderīgas lietas. Laikraksts bija sagādājis dāvanu arī ikvienam abonentam, kurš pastkastītē saņēma šī gada pirmo avīzes numuru, kopā ar to tika piegādāts arī “Druvas” izdotais kalendārs.