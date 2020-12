Drošības padomi, lai sveces liesmiņa un svētku rotājumi neizraisītu postošu nelaimi

Pēdējo trīs gadu laikā ugunsdzēsēji glābēji katru gadu saņem vidēji 20 izsaukumus uz notikumiem, kur ugunsgrēku, visticamāk, ir izraisījusi bez uzraudzības atstāta svecītes liesmiņa. Šogad ugunsdzēsēji glābēji jau ir dzēsuši vismaz 21 ugunsgrēku, kura iemesls ir bijusi bez uzraudzības atstāta degoša svece un drošības noteikumu neievērošana. Gada sākumā saņemti arī divi izsaukumi, kur mājokļos aizdegušās svētku eglītes. Kopumā šajos ugunsgrēkos cieta četri cilvēki, viens tika izglābts, bet viens cilvēks gāja bojā.

„Šajā grūtajā ierobežojumu un neskaidrības laikā daļa cilvēku vairāk nekā iepriekšējos gados vismaz savā mājoklī vēlas ienest gaišumu un siltumu, tāpēc aizdedzina svecītes, rotā māju ar virtenēm un daudz agrāk mājoklī ienes un dekorē svētku eglīti. Diemžēl neuzmanīga apiešanās ar uguns liesmu un drošības noteikumu neievērošana izraisa ugunsgrēku, kura sekas var būt gan apdedzis galds, gan cietuši un bojā gājuši cilvēki. Lai gan svecītes liesmiņa ir maza, jāatceras, ka tā ir uguns, kas īsā mirklī var kļūt liela un postoša,” atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš.

VUGD apkopotā statistika rāda, ka visbiežāk šādi ugunsgrēki izceļas dzīvojamā sektorā – privātmājās un dzīvokļos un tieši tajās telpās, kur cilvēki uzturas visbiežāk – dzīvojamā istabā, virtuvē. Tā piemēram Talsu novadā, šā gada 1.janvārī iespējams, ka uz ledusskapja bez uzraudzības atstāta iedegta svece dzīvojamā mājā izraisīja ugunsgrēku, kurā izdega griesti 10m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies 16 cilvēki un ar ugunsdzēsības aparātu bija uzsākti dzēšanas darbi, apturot liesmu izplatīšanos. Bet novembra beigās Limbažos daudzdzīvokļu mājas vienā no dzīvokļiem uz galda no sveces bija aizdegušies papīri 0,5m2 platībā. Tējas svece bija novietota uz galda virsmas bez jebkādas drošas pamatnes.

Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, VUGD aicina ievērot drošības padomus:

sveces stabili novieto uz nedegošas virsmas, piemēram, svečturos;

vienmēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, mēbelēm, aizkariem;

nenovieto sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;

uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;

neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas;

atceries, sveces, kurās ir daudz dekorāciju, nav paredzētas dedzināšanai, jo šie dekoratīvie elementi aizdegot rada indīgus dūmus.

Parūpējies, lai svētku rotājumi mājoklī būtu droši:

atceries, ka eglītes zaros iestiprinātas sveces dedzināt ir ļoti bīstami, jo no tām viegli var uzliesmot pati egle vai tās dekorācijas;

visbiežāk adventes vainagi sastāv no degtspējīgiem materiāliem un tie, līdzīgi kā telpās novietotas Ziemassvētku eglītes, viegli aizdegas. Tādēļ ir rūpīgi jāpārdomā, kur un kā droši novietot adventes vainagu, eglīti un citus Ziemassvētku rotājumus;

krāsainas spuldzītes daiļi izrotā jebkuru eglīti vai svētku telpu, tomēr jāatceras, ka arī to nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku. Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektrisko spuldzīšu virtenes, aicinām pirms to lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju un lietot tikai tām paredzētos apstākļos – ar virtenēm, kas paredzētas lietošanai telpās, nerotājiet pagalmu vai mājas fasādi. Izmantojot jau lietotas virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas!

VUGD atgādina, ka, lai no svecītes neizceltos liela nelaime, tā ir rūpīgi jāpieskata un jāievēro tās lietošanas drošības noteikumi.

Ja tomēr izcelsies ugunsnelaime, tad no plašām un traģiskām sekām glābs dūmu detektors, kas savlaicīgi brīdinās par mājoklī izveidojušos sadūmojumu, ļaujot mājokļa iemītniekiem savlaicīgi evakuēties un piezvanīt uz 112 vai arī pašiem nodzēst liesmas. Neliela apmēra ugunsgrēku mājokļa iemītnieki var nodzēst ar ugunsdzēsības aparātu vai ugunsdzēsības pārklāju, bet pirms uzsākt dzēšanas darbus, jāizvērtē, vai nepastāv apdraudējums pašam dzēsējam.

Ugunsdzēsēji glābēji novēl drošu svētku laiku!

Lai svecītes liesma nes pozitīvas emocijas nevis nelaimi!