“Drive-in” brīvdabas kino, atrodoties automašīnā

Valmierieši novērtē brīvdabas kino. Skatītāju netrūkst. Foto: publicitātes Skatītāju netrūkst.

Valmiera ir viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kur notika kino seanss brīvdabā. Sestdien, 16.maija vakarā, stāvlaukumā pie Vidzemes Olimpiskā centra skatītāji ārtelpas kinoteātrī iebrauca ar savām automašīnām.

Vidzemes Olimpiskā centra projektu vadītāja Jolanta Dukure “Druvai” par šādu iniciatīvu atklāj: “Apvienojoties “Kino Gais­ma/3D Cinema Valmiera”, Vidzemes Olimpiskajam centram un Valmieras pilsētas pašvaldībai, nodrošinājām cilvēkiem iespēju noskatīties kino par demokrātisku un draudzīgu biļetes cenu. Bijām patīkami pārsteigti, ka 130 pieejamās autostāvvietas, ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus atbilstoši izsludinātajiem Ministru kabineta noteikumiem, tika izpirktas divu dienu laikā.”

Jolanta Dukure pastāstīja, ka šāda veida aktivitātes jau vairākus gadus notiek citviet Eiropā un arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Valmiera ir viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kur notiek filmas demonstrēšana brīvdabā un skatītāji sēž automašīnās.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja noskatīties filmu par sapņošanu un mīlestību – kinokritiķu atzītu mūziklu “La La Land: Kalifornijas sapņi”. Amerikāņu 2016. gada filma stāsta par džeza mūziķi un topošo aktrisi, kas piestrādā kafejnīcā, pasniedzot latte kafijas filmu zvaigznēm. Abi satiekas un iemīlas viens otrā. Filmai ir rekordliels Amerikas Kinoakadēmijas balvas nomināciju skaits, “Oskaru” saņemot vairākās kategorijās. Filma bija skatāma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Skaņas signāls tika nodrošināts ar radiofrekvences palīdzību, kurai pieeju bija iespējams saņemt, iebraucot brīvdabas kinoteātra teritorijā.

“Rūpējoties par veselību un ievērojot distancēšanās noteikumus, filmas skatīšanās bija iespējama tikai no automašīnas. Brīvdabas kino apmeklētāji bija saprotoši un disciplinēti, ievēroja drošības pasākumus. Netika novērots, ka kāds patvaļīgi kāptu ārā no automašīnas. Vidzemes Olimpiskais centrs nodrošināja pasākumā arī organizatorisku atbalstu, palīdzot apmeklētājiem novietot automašīnas norises vietā. Ja seansa laikā kādam bija nepieciešamība pēc palīdzības vai radies kāds jautājums, bija iespēja signalizēt ar avārijas gaismām un mūsu tehniskais darbinieks steidzās palīdzēt. Protams, pasākumā drošību uzraudzīja arī paš­valdības policijas darbinieki,” stāsta Vidzemes Olimpiskā centra projektu vadītāja.

Biļetes uz seansu bija iespēja iegādāties iepriekšpārdošanā vietnē bezrindas.lv. “Plānojām, ka biļetes iegādāties varēs arī pasākuma norises vietā pirms seansa, izmantojot bezkontakta norēķinus, bet visas biļetes ļoti ātri tika izpirktas tiešsaistē. Maksa par autostāvvietu vienai automašīnai bija 10 eiro neatkarīgi no cilvēku skaita tajā. Mūsu drošības noteikumi paredzēja, ka vienā automašīnā vienlaikus var atrasties viena persona vai personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā. Pēc novērojumiem pasākumā secinām, ka automašīnās atradās cilvēki pāros vai ģimenes ar bērniem. Mums, protams, nav tiesību pārbaudīt radniecību, bet cilvēkiem pašiem svarīgi ievērot noteikumus,” atklāj Jolanta Dukure. Papildinot sacīto, viņa bilst: “Filmas skatītāji nedrīkstēja izkāpt no automašīnas, bet, ja kādam no apmeklētājiem bija nepieciešamība apmeklēt labierīcības, par to bija jāsignalizē ar avārijas gaismām, mūsu tehniskais darbinieks nodrošināja iespēju izmantot tās Vidzemes Olimpiskā centra ēkā. Pasākuma laikā šādu vajadzību izmantoja ļoti maz cilvēku.”

Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare atklāj: “Pēc pasākuma apmeklētāju ieinteresētības redzam, ka atsaucība ir liela. Plānojam, ka turpmāk šādi brīvdabas kino seansi varētu notikt ne tikai sestdienu vakaros, bet arī piektdienās.”

“Šoreiz paļāvāmies uz pasaules filmu pieredzi, bet turpmāk ikvienam būs iespēja balsot par sev tīkamāko filmu dažādās kategorijās. Visas vasaras garumā būs iespēja skatīties ģimenes, jauniešu, un citu žanru kino filmas, gan latviešu, gan ārzemju darbus,” stāsta Jolanta Dukure.