“Draugi” labiekārto skvēru

Vizualizācija. Šādi uzņēmuma “Labie koki” redzējumā jāizskatās skvēram “Cēsis pievelk”, kura rekonstrukciju pilsētai dāvina “Draugiem Group”. Foto: Jānis Gabrāns Šādi uzņēmuma “Labie koki” redzējumā jāizskatās skvēram “Cēsis pievelk”, kura rekonstrukciju pilsētai dāvina “Draugiem Group”.

Daļa cēsnieku, iespējams, pamanījuši, ka Uzvaras bulvāra un Dzintara ielas stūra skvērā notiek darbi. Svērs, kam dots nosaukums “Cēsis pievelk!” tiek rekonstruēts. Tas ir vēl viens uzņēmuma “Draugiem Group” dāvinājums pilsētai.

Kā stāsta “Draugiem Group” runasvīrs Jānis Palkav­nieks, ideja par šādu dāvinājumu radusies pērn kopā ar ieceri pilsētā uzstādīt vairākus ūdens brīvkrānus: “Kopā ar pašvaldību pārlūkojām vairākus skvērus pilsētā, līdz izvēlējāmies šo. Bija vēlme to atklāt jau pavasarī, bet visas saskaņošanas ļoti ieilga, tāpēc darbi notiek tikai tagad. Pašvaldība ir ļoti pretimnākoša, tomēr kā uzņēmēji esam pieraduši, ka lietas virzās krietni ātrāk.”

Skvēra projektu izstrādāja un rekonstrukciju veic uzņēmums “Labie koki”, ar kuru “Draugiem Group” sadarbojas jau ilgus gadus. Abas puses vieno atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi, rūpes par tās saglabāšanu. J. Palkavnieks uzsver sadarbības partneru profesionalitāti un paveikto darbu augsto kvalitāti, tāpēc visi apzaļumošanas darbi tiek uzticēti tikai viņiem.

Uzņēmuma “Labie koki” īpašnieks Edgars Neilands piebilst, ka reti kuram klientam esot tik liela cieņa pret kokiem, krūmiem, stādījumiem kā “Draugiem Group”, tāpēc liels prieks, ka savulaik satikušies.

E. Neilands stāsta, ka pagaidām laika apstākļi ļauj darbus skvērā veikt, kā plānots: “Nākamās nedēļas sākumā koki, ko paredzēts iestādīt skvērā, ieradīsies Cēsīs. Pilnīgi droši var teikt, ka lielākos kokus – sešas liepas un sarkano ozolu – šoruden iestādīsim. Tad varēs sākties bruģēšanas darbi, iecerēto mēbeļu un vides objektu uzstādīšana. Iespējams, kaut kas paliks uz pavasari, bet gribas cerēt, ka laika apstākļi ļaus paveikt visu plānoto.”

No esošajiem apstādījumiem paliks koki, mūžzaļie augi, arī puķes izraktas, saliktas kastēs, lai izvērtētu, kuras paliks. E. Neilands uzsver, ka liela daļa atgriezīsies dobē, lai augtu blakus no jauna stādītajām: “Nekas netiks mests ārā vai ļaunprātīgi iznīcināts. Iespēju robežās cenšamies visu saglabāt un izmantot. Tas ir viens no mūsu uzņēmuma darbības principiem.”

Atjaunotajā skvērā būs arī velonovietne, soliņi, ūdensbrīvkrāns, arī vides objekts burts C, par kuru, pēc E. Neilanda teiktā, ir īpašs stāsts: “Mums kā cilvēkiem no dažādām pilsētām ir sajūta, ka Cēsīs ir kaut kas neredzams, kas pievelk cilvēkus, un kādā “prāta vētrā”, domājot par šī skvēra konceptu, radās doma par magnētu, kas visus pievelk Cēsīm. Šis burts C būs magnēta formā, simbolizējot vietu, kas visus pievelk. Arī kokus, kas augs skvērā, un tie neaugs taisni, bet slīpi. Gribu informēt, lai cilvēki nepārprot, redzot slīpi augošus kokus, tā nav kļūme darbā, tie apzināti tiks iestādīti slīpi, virzienā uz magnētu, un būs kā apliecinājums, ka Cēsis pievelk ne tikai cilvēkus, labas idejas, bet pat kokus, dabu.”

Šis būs sava veida eksperiments publiskajā telpā, jo līdz šim “Labie koki” šādi stādījuši kokus privātīpašumos, bet publiskā telpā tas būs pirmais mēģinājums. Kā saka E. Neilands, skvērs būs kā sava veida dabas tēlniecības darbs ar kokiem un vides objektiem.

Pilnā krāšņumā skvēru “Cēsis pievelk” varēsim redzēt nākamajā vasarā, īsts pilnbrieds varētu būt augusta beigās, kad skvērs būs saaudzis, sazaļojis, saziedējis, bet jau kopš pavasara tā būs krāšņa, ziedoša vieta.

Uzņēmums “Draugiem Group” arvien vairāk un aktīvāk piedalās pilsētas attīstīšanā. Jau rakstīts par viņu iecerēm Rožu laukuma apkārtnes apbūvē, kur iecerēta Konrāda nama un vēl divu ēku atjaunošana, notika diskusija, kādam būt Rožu laukumam, arī tur “Draugiem Group” gatavi līdzdarboties. Gatavošanas stadijā arī īres māju ciemats “Mājas Cēsīs Cīrulīšos”, kur turpinās detalizēta projekta izstrāde.

Var vēl minēt, ka viens no “Draugiem Group” līdzdibinātājiem cēsnieks Agris Tamanis par nopelniem Latvijas labā 18.novembrī tiks apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnie­ku.