Drabešu pagastā automašīnu sadursmē cietuši trīs cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, no 3.janvāra plkst. 6.30 līdz 4.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma trīs izsaukumus – visus uz glābšanas darbiem. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka vakar plkst. 16.52 tika saņemts izsaukums uz Amatas novada Drabešu pagastu, kur uz autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža bija notikusi smagās un vieglās automašīnas sadursme, kurā cietuši trīs cilvēki. Pirms VUGD ierašanās viens cietušais no automašīnas bija izkļuvis saviem spēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas atbrīvoja divus cilvēkus. Plkst. 18.17 ugunsdzēsēji glābēji darbus notikuma vietā bija pabeiguši.

Kopumā Latvijā aizvadītajā diennaktī tika saņemti 46 izsaukumi – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 11 bija maldinājumi.