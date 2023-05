Domāt par Rotari nākotni

Paldies. Konferences atklāšanas sesijā Cēsu Rotari klubs un novada pašvaldība teica paldies Henningam Krāmeram (otrais no kreisās) no Hamburgas Rotari kluba par viņa paveikto, lai Latviju sasniegtu humānās palīdzības kravas Ukrainas bēgļiem. Pateicību pasniedza novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no labās), pasākuma moderatore, Cēsu Rotari kluba pārstāve Inese Suija – Markova un Rotari apgabala gubernators Guntars Kniksts. Foto: no albuma Konferences atklāšanas sesijā Cēsu Rotari klubs un novada pašvaldība teica paldies Henningam Krāmeram (otrais no kreisās) no Hamburgas Rotari kluba par viņa paveikto, lai Latviju sasniegtu humānās palīdzības kravas Ukrainas bēgļiem. Pateicību pasniedza novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no labās), pasākuma moderatore, Cēsu Rotari kluba pārstāve Inese Suija – Markova un Rotari apgabala gubernators Guntars Kniksts.

Cēsīs aizvadīta Rotari (Rotary) apgabala 2410, kas ietver visu Latviju un Zviedrijas dienvidaustrumu apgabalus, konference.

Mūsu valstī kopš neatkarības atgūšanas tāda rīkota trešo reizi, Cēsīs – pirmo. Šādu izvēli izdarījis tagadējais Rotari apgabala gubernators Guntars Kniksts, kurš savulaik bija Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētājs.

Apgabala konferencē Vidzemes koncertzālē “Cēsis” piedalījās pusotrs simts rotariešu no Latvijas un Zviedrijas, kā arī viesi no Vācijas, ASV, Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas.

Atklājot konferenci, Guntars Kniksts atgādināja tās tēmu “Iedomājies Rotary nākotni”, kas šajā izaicinājumu pilnajā laikā īpaši svarīgi: “Mainās pasaule, un arī Rotari kustībai ir jāmainās. Varbūt reizēm to negribam pieņemt, saprast, bet ir jāapzinās svarīga lieta. Ja gribam, lai Rotari būtu spēcīga organizācija, kas turpina īstenot savus mērķus, ir jāmainās un jāpielāgojas.”

Cēsu Rotari klubs kopā ar Cēsu novada pašvaldību publiski teica paldies kādam īpašam rotarietim – Henningam Krāmeram no Hamburgas Rotari kluba. Viņš vairākas reizes no Vācijas pilsētas Ķīles piegādājis humāno palīdzību Ukrainas bēgļiem, kuri raduši mājvietu Cēsu novadā, pats to ar kravas auto atvedis.

Kā vēlāk “Druvai” atzina Cēsu Rotari kluba šī gada prezidente Māra Majore – Linē, bijis ļoti būtiski pateikt šo paldies publiski, tik plašas auditorijas priekšā, jo H. Krāmera un Vācijas klubu devums ir patiešām nozīmīgs.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda, norādot, ka Rotari dzīve viņai nav sveša, viņas tēvs joprojām piedaloties iknedēļas sanāksmēs. Runājot par Zviedrijas – Latvijas attiecībām, viņa uzsvēra, ka aptuveni 26 000 latviešu strādā Zvied­rijas vai daļēji zviedriem piederošos uzņēmumos, kas uzskatāmi parādot, ka abas valstis ir svarīgas viena otrai, lai garantētu drošību un labklājību.

Klāt bija arī “Rotary Interna­tional” šī gada prezidentes Dže­niferas Džounsas pārstāvji Brūss un Sjūzena Goldseni. Savā runā viņi uzsvēra, ka prezidente vienmēr bijusi sapņotāja un arī pārējiem likusi iztēloties, ko katrs grib sasniegt. S. Goldsena atgādināja vārdus no Džona Lenona zināmās dziesmas “Imagine” – tu vari teikt, ka es esmu sapņotājs, bet es tāds neesmu vienīgais: “Dženifera šos vārdus uztvēra kā saucienu pēc rīcības. Mums visiem ir sapņi, bet, vai piepildīt tos, tā ir katra izvēle. Kad “Rotary” sapņo lielus sapņus, par mūsu atbildību kļūst, lai sapņi īstenotos.”

Konferences dalībniekus uz­runāja arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, pastāstot par novadu, tā šodienu, izaicinājumiem un nākotni.

Apgabala gubernators G. Kniksts sarunā ar “Druvu” neslēpa, ka atmiņas par Cēsīm joprojām spilgtas, tāpēc, kad bijis jāizlemj, kurā Latvijas pilsētā rīkot šo konferenci, pirmā izvēle bijusi – Cēsis: “Apgabala konference ir gubernatora lielākais notikums, īpaši tagad, kad divus gadus pandēmijas ietekmē klātienē tāda nav notikusi. Var jau runāt tiešsaistē, bet uzskatu, ka viena no svarīgākajām konferences sadaļām ir komunikācija aci pret aci, īpaši, tiekoties Latvijas un Zviedrijas rotariešiem.”

Jautāts, kādu apgabala gubernators pats radis atbildi uz jautājumu, kādam būt Rotari pēc 50 gadiem, G. Kniksts teica: “Vis­pirms esmu pārliecināts, ka Rotari kā organizācija joprojām būs! Domāju, iesim līdzi laikam, kāda būs pasaule, tāds arī būs Rotari, un organizācija arī turp­māk darīs labus darbus.”

Lūgts salīdzināt abu valstu rotariešus, viņu aktivitāti, G. Kniksts norāda, ka latvieši ir tikpat aktīvi kā zviedri, iespējams, dažās jomās pat aktīvāki: “Varbūt nedaudz dzīvojam katrs savā pasaulē, zviedri kā vecā pasaule, mēs – kā jaunā, jo arī gados esam nedaudz jaunāki un tāpēc arī, iespējams, aktīvāki!”

Lielu organizatorisko smagumu iznesa mājnieki, Cēsu Rotari klubs. Un tagad, kad pirmās emocijas rimušas, Māra Majore – Linē neslēpj, ka pasākuma rīkošana bijusi milzīga pieredze, kas neapšaubāmi noderēs: “Tas bija smags darbs, bet rezultāts ir ļoti labs! Saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes gan par piesātināto konferences programmu, gan par pilsētu, par visu.

Mēs bijām tikai vieni no rīkotājiem, iesaistījās cilvēki no daudziem Latvijas klubiem. Domāju, pasākums deva labu pienesumu Cēsu uzņēmējiem, kuri uzņēma, ēdināja viesus. Daudzi no Zvied­rijas Cēsīs un arī Latvijā bija pirmo reizi, un, tā kā redzētais, piedzīvotais viņus apmierināja, varbūt atgriezīsies vēl kādu reizi. Prieks, ka ieradās starptautiskās Rotari kustības prezidentes pārstāvji, kuri stāstu par redzēto Latvijā un Cēsīs varēs aiznest plašajā pasaulē.”