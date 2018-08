Divas uzvaras divās dienās

Labākie. Latvijas čempionātā kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskā krosa (XCO) disciplīnā čempiona titulu izcīnīja Arnis Pētersons, otrais - Mārtiņš Blūms, bet trešais - Oskars Muižnieks. Foto: no albuma Latvijas čempionātā kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskā krosa (XCO) disciplīnā čempiona titulu izcīnīja Arnis Pētersons, otrais - Mārtiņš Blūms, bet trešais - Oskars Muižnieks.

Dabas parkā “Ogres zilie kalni” aizvadīts Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskā krosa (XCO) disciplīnā.

Elites grupā vīriešiem līderu duets pēdējos četrus gadus nemainīgs – Arnis Pētersons un Mārtiņš Blūms. No tiem trīs reizes pārāks bijis A. Pētersons, arī šajā gadā viņš triumfēja elites grupā, nosargājot čempiona titulu. Sudraba godalga šoreiz M. Blūmam.

Elites vīri veica septiņus 4,6 kilometru garos apļus, kur netrūka stāvu kāpumu, nobraucienu, tramplīnu un citu pārbaudījumu, kas bija jāveic pamatīgā svelmē. Jau no pirmā apļa vadībā izvirzījās abi favorīti: M. Blūms, kurš šogad pārstāv Nīderlandes komandu “CST Sandd Americian Eagle” un “ZZK” komandas braucējs Arnis Pētersons, kurš šogad vienā no Pasaules kausa posmiem elites grupā XCO distancē izcīnīja augsto astoto vietu. Vairāk nekā pusi distances abi turējās kopā, taču tad A. Pētersons spēja aizmukt no M. Blūma, arvien palielinot pārsvaru un svinot pārliecinošu uzvaru. Pēc nedaudz vairāk kā minūtes finišēja M. Blūms, bet trešās vietas ieguvējs Oskars Muižnieks finišēja gandrīz sešas minūtes aiz uzvarētāja.

Uz Cēsīm atceļoja arī zelta medaļas junioru grupā un jauniešu grupā. Junioriem par čempionu kļuva trenera Vilmāra Tomsona audzēknis Rodžers Petaks no “ZZK”, tuvāko sekotāju apsteidzot par 48 sekundēm. Jauniešu konkurencē triumfēja Arvo Godiņš (“ZZK”). Jauniešiem cīņa par pirmo trijnieku bija sīva, otrās vietas ieguvējs finišēja pēc sešām sekundēm, bet trešās – vēl pēc četrām. Vīriešiem atvērtajā grupā sestajā vietā finišēja Reinis Juršēvics no “SK Priekuļi”.

Jau nākamajā dienā A. Pētersons un vēl vairāki XCO krosa dalībnieki devās uz Smilteni, kur startēja VIVUS MTB maratonā. 52 km distancē uz goda pjedestāla -divi no iepriekšējās dienas medaļniekiem. Uz augstākā pakāpiena atkal A. Pētersons, bet otrais – O. Muižnieks. Trešajā vietā cēsnieks Ivars Prokofjevs (ZZK). A. Pētersonam arī CAT aktīvākā braucēja tituls. Pusmaratonā, 27 km distancē, sudraba medaļu izcīnīja A. Godiņš, finišā uzrādot vienādu laiku ar uzvarētāju. Komandu vērtējumā uzvarēja “ZZK”, kas kopvērtējumā pēc pieciem posmiem ir otrajā vietā, par pieciem punktiem atpaliekot no līderiem “Pulsaar”.

VIVUS MTB maratona sestais, priekšpēdējais posms, notiks Cēsīs 5.augustā.