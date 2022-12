Dienesti strādā, pakalpojumi tiek sniegti

Ziema liek saprast, cik daudz nozīmē savlaicīga ielu, ceļu iztīrīšana, jo šo infra­struktūru izmanto ļoti daudzi dienesti, lai nokļūtu pie klientiem un sniegtu pakalpojumus.

“Druva” apzināja dažu dienestu pārstāvjus, lai noskaidrotu, kā šajās dienās veicas ar darbiem. Visi atzina, ka ir paveicies, jo nepiedzīvojām tādu snigšanu kā Kurzemē, kur dzīve uz laiku tiešām apstājusies. Neiztīrīti, neizbraucami ceļi kavē sabiedriskā transporta kustību, traucē operatīvajiem dienestiem, aizkavē pasta piegādi, rada problēmas citiem dienestiem, uzņēmumiem.

“Latvijas Pasts” Vidzemes reģiona vadītāja Gunita Tomsone saka paldies ceļu uzturētājiem, kuri šajos apstākļos dara, cik var, bet arī ceļinieki nespēj visu iztīrīt tik ātri, kā vēlētos iedzīvotāji: “Mēs saprotam, ka ir ziema ar visām no tā izrietošajām sekām, tāpēc vislielākais paldies visiem mūsu pastniekiem, kuri cīnās ar sniegu, dara visu, lai darbu paveiktu. Šobrīd nav tā, ka kāda pagasta klientu nespējam apkalpot, bet ir pāris adrešu, kur pastkastēm tiešām nevarēja piekļūt. Ar šiem cilvēkiem pastnieks komunicē, klienti ir saprotoši, apzinās, ka pie viņiem tiešām nevar nokļūt.”

Šādos laikapstākļos piegādes process rit lēnāk nekā vasarā, iespējama kavēšanās. Saprotama arī pastnieku nevēlēšanos dažviet riskēt un iebraukt kādā piesnigušā, vientuļā ceļā. Ja mašīna iestigs, citi klienti paliks neapkalpoti. Pastniekam ne tikai jāiebrauc pa maziem un piemājas ceļiem, bet arī jānokļūst līdz past­kastītei. G. Tomsone stāsta, ka ir situācijas, ka, tīrot lielos ceļus, mazajiem tiek aizdzīts priekšā sniega valnis, un iebraukt nav iespējams. Dažkārt pastnieki ņemot palīgā lāpstu, lai izraktu ceļu.

“Apgrūtina arī nokļūšana līdz pastkastītei, jo klienti bieži vien iztīra ceļu no mājas līdz pastkastītei, bet no pastkastītes līdz iebraucamajam ceļam – nē, un tad pastniekam nākas brist pa sniegu, lai nokļūtu pie pastkastītes. Bet ir arī atsaucīgi iedzīvotāji, kuri palīdz pastniekam, ja mašīna iestigusi, vai pabrauc pretī, ja ceļš īpaši slikts,” saka G. Tomsone.

Uzņēmuma CATA Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs Lotārs Dravants stāsta, ka ik pa laikam kāds satiksmes autobusa reiss aizkavējas, bet šonedēļ atcelt nevienu nav nācies: “Principā visus ceļus izbraucam, esam nemitīgi saziņā ar ceļu uzturētājiem. Jāteic, šoreiz tiešām tikām pasargāti no lielās snigšanas, ja ierasti Piebalgas pusē ziemā ir problēmas, šobrīd viss ir izbraucams. Ja notiek kāda reisa atcelšana vai liela kavēšanās, informācija rodama mūsu mājaslapā.”

Dažkārt gan aizkavēšanās saistīta ar neplānotiem blakus apstākļiem. Tā vakar uz minūtēm 40 apstājās transporta kustība Cēsīs, Gaujas ielā, jo uz Gaujas tilta sadūrās divas vieglās automašīnas. Informācija vēsta, ka izdevies izvairīties no smagām sekām, taču kustība kavējās, arī pēc tam problēmas uzbraukt kalnā slidenās brauktuves dēļ bija kravas mašīnām. Kustība normalizējās pēc ielas nokaisīšanas, taču sabiedriskais transports, iespējams, arī citi dienesti kavējās, jo apkārtceļa nav, īpaši ņemot vērā, ka Rām­nieku tiltu remontē.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kovala – Sēne informēja, ka pirmdien nav iztukšoti konteineri 50 privātmāju klientiem, par situāciju otrdien informācija vēl tiek precizēta: “Braukšanas apstākļi dažviet pārāk apgrūtināti, bet ar klientiem sazināmies, lai vienotos par nākamo tukšošanas reizi. Gribam vien lūgt klientiem notīrīt sniegu ap vietu, kur stāv konteineri, lai to aizvilkšana līdz mašīnai veicas raitāk. Arī sniegu notīrīt no konteineru vākiem būtu labi, lai darbi rit operatīvāk. Paldies visiem, kas to izdara.”

Ņemot vērā, ka konteineru iztukšošana pie privātmājām notiek pēc konkrēta grafika, uzņēmumam nav īsti iespējas to pārcelt uz nākamo dienu, ja kādā vietā objektam grūti piekļūt. Pilsētā to vēl kaut kā iespējams sakārtot, bet uz attālākām vietām braukt atkārtoti ir sarežģīti.