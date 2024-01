Dienas centrā iespēja tikties un aktīvi darboties

Dejas sēdus. “Dejas sēdus” raisa prieku, jo iespējams skaisti dejot, sēžot uz krēsliem. Foto: Iveta Rozentāle “Dejas sēdus” raisa prieku, jo iespējams skaisti dejot, sēžot uz krēsliem.

Cēsīs, dienas centrā “Gaujaslīči”, labprāt lietderīgi laiku aizvada arī seniori. Tagad te otrdienās ir īpaša nodarbību programma tieši vecākajai paaudzei. Tā kā uz Gaujaslīčiem nekursē sabiedriskais transports, interesentus atved un aizved darbinieki ar saviem auto. Tā notika arī aukstajā laikā, kad nodarbības arvien notika.

Dienas centra vadītāja Vineta Fišere uzsver, ka pēc telpu remonta vasarā ir vēl lielāka vēlēšanās, lai tās ir apdzīvotas: “Nodarbības ir apmeklētas, bet, ja būs pieprasījums, tad atbilstoši dalībnieku interesēm plānosim nodarbības vēl vienu dienu, tās varētu notikt ceturtdienās.” Dienas centrs darba dienās strādā no pulksten deviņiem līdz pieciem pēcpusdienā, nodarbības senioriem notiek no vienpadsmitiem līdz četriem.

Pirmajā tikšanās reizē bija atbraukuši vairāk nekā desmit seniori no Cēsīm un Raiskuma – cilvēki informāciju bija izlasījuši “Druvā”, dzirdējuši draudzē, bija apmeklētāji, kas bija personīgi uzrunāti. Šobrīd nodarbības regulāri apmeklē pieci līdz septiņi seniori.

Nodarbību vadītāja Māra Daldere pastāsta, ka diena sadalīta četrās daļās: rīta pusē ir aktīvākā daļa – ar vingrošanu un muskuļu treniņu; tad notiek “Dejas sēdus”, kas ir vingrošana mūzikas pavadībā, laiku pa laikam izmantojot arī mūzikas instrumentus. Tā tieši piemērota senioriem un trenē atmiņu, koordināciju, lokanumu un ritma izjūtu. Viņa atklāja, ka pēc nodarbībām vienmēr saņem dalībnieku atziņu, ka viņi jūtas labāk. Otrā daļa ir radoša, ir arī uzdevumi, kas palīdz uzlabot īstermiņa un ilgtermiņa atmiņu, jo smadzenēm tāpat kā muskuļiem ir vajadzīgs treniņš. Tāpat seniori labprāt dalās ar dzīves gaitā uzkrātām atziņām un gūto pieredzi. Trešā daļa ir pusdienas. Bet ceturtā – informatīvi izglītojošā daļa “Izcilu personību dzīvesstāsti”, kurā ir stāstījums un video par kādu slavenu cilvēku. Tā kā janvāris ir maestro Raimonda Paula jubilejas mēnesis, visi stāsti būs par viņu.

“Gaujaslīčos” seniori arī iepazīstas cits ar citu, pastāsta par sevi. Satiekoties pirmo reizi, dalībnieki rosināja, ka labprāt uzdziedātu, minētu krustvārdu mīklas, tikai tās nepieciešams sagatavot lielākā izmērā, lai ir ērti izlasāmas un aizpildāmas. Viena no dalībniecēm rosināja katrā tikšanās reizē norunāt arī lūgšanu. Laima Tērauda vērtēja: “Šādas satikšanās ir kā dvēseles zāles, jo senioriem pats galvenais ir sabiedrība.”

Dzidru Razgačevu un Ilzi Rudzīti uz nodarbībām ved no Raiskuma. Viņas ir gandarītas, ka gan vietējā bibliotēkā ir aktīva darbiniece, kas rīko dažādus pasākumus, gan tagad ir iespēja atbraukt arī uz Cēsīm. Dzidra Razgačeva “Druvai” teic: “Nodarbības ir ļoti interesantas un reizē vērtīgas, jo senioriem ir jārūpējas par veselību, jādomā arī par to, kā ekonomiskāk dzīvot. Kad biju jauna, nevarēju iedomāties, kādas pārmaiņas cilvēku skar vecumā, kā mainās viņa uzvedība. Ir svarīgi to izprast un sev palīdzēt.” Arī Ilze Rudzīte piekrīt: “Man, lai justos labāk, ir jāievēro stingras diētas, par kurām agrāk pat iedomāties nevarēju. Ļoti būtiska ir arī vingrošana, tāpēc prieks, ka tā arī šeit tiek piedāvāta.”

Vadītāja Vineta Fišere secina: “Man tiešām liels prieks, ka viss notiek. Telpas ir skaistas, te ir vieta, kur izpausties, kur senioriem būt, satikties, rūpēties par sevi.”