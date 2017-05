Dežūrrežīmā darbu sāk pašvaldību vēlēšanu iecirkņi

Šodien dežūrrežīmā darbu sāks pašvaldību vēlēšanu iecirkņi, aģentūru LETA informēja centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). No šodienas katru dienu dažas stundas dienā vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu dzīvesvietā vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šodien iecirkņi pieteikumus pieņems no plkst.16 līdz 20, bet otrdien, 30.maijā, no plkst.9 līdz 13.

Tāpat vēlēšanu nedēļā iecirkņos varēs iepazīties ar vēlēšanām pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un balsošanas kārtību.

Iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās sāksies trešdien, 31.maijā, kad vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no plkst.17 līdz 20. Ceturtdien, 1.jūnijā, nobalsot varēs no plkst.9 līdz 12, bet piektdien, 2.jūnijā, no plkst.10 līdz 16.

Vēlēšanu dienā, 3.jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Pašvaldību vēlēšanās jābalso vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā vēlētājs iekļauts.

Balsošanas dokuments ir pilsoņa pase vai personas apliecība. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja tas nav zināms, var internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa noskaidrošanas e-pakalpojumā vai pa tālruni 67049999 darba dienās no plkst.8 līdz 20.