Deputātu kandidātu saraksti saņem numurus

Pils parkā. Lai izlozētu saraksta numuru, pietiktu ar vienu vai pāris biedriem, daža partija bija sanākusi kuplā skaitā. Kāds izlozes dalībnieks “Druvai” paskaidroja, ka vienam jāfotografē, otram jāasistē, lai trešais izvēlas īsto lozi. Foto: Sarmīte Feldmane Lai izlozētu saraksta numuru, pietiktu ar vienu vai pāris biedriem, daža partija bija sanākusi kuplā skaitā. Kāds izlozes dalībnieks “Druvai” paskaidroja, ka vienam jāfotografē, otram jāasistē, lai trešais izvēlas īsto lozi.

Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu kandidātu sarakstu numuru izlozi rīkoja Cēsīs, Pils parkā. Bija ieradušies visu desmit partiju un toapvienību sarakstu iesniedzēji un arī vairāki deputātu kandidāti.

Vēlēšanu komisija partijām piedāvāja desmit īpašus cepumus, zem kuriem slēpās saraksta numurs vēlēšanām.

Kārtas numurus, ar kādiem vēlēšanu listes saņems vēlētāji, partiju pārstāvji izlozēja sarakstu iesniegšanas kārtībā. Katrs gan atzina, ka nav neviena tāda skaitļa, no kura noteikti gribētu izvairīties. Nacionālajai apvienībai “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” bija iespēja lozēt pirmajiem, un viņi no desmit iespējām izvilka pirmo numuru. Saraksta līderis Guntis Grosbergs “Druvai” pastāstīja, ka iepriekšējās vēlēšanās partijai bijis otrais numurs. Un puķu podiņš, zem kura toreiz bija paslēpts izlozes numurs, aizvien glabājas garāžā uz palodzes. Cepumu, zem kura bija numurs, šoreiz biedri sadalīšot un apēdīšot. Artis Rasmanis no Zaļās partijas savējiem ierosināja, ka pēc vēlēšanām cepumu sadalīs 22 daļās.

Partijai “Latvijas attīstībai” laimīgo cepumu ar 6.numuru izvēlējās septiņgadnieks Rūdolfs Miezis. “Jaunā paaudze nosaka kuģa virzienu,” atgādināja saraksta līdere Elīna Stapulone un piebilda, ka partijas sarakstā ir arī jaunākais no visiem Cēsu novada deputātu kandidātiem. Viņš cepumu saņēma dāvanā, vēlāk atklāja, ka to neēdīs, bet glabās. “Jaunās Vienotības” līderis Jānis Rozen­bergs atzina: “Ko Dievs deva, tas labs cipars,” un, izvilcis otro numuru, ar smaidu piebilda: “Kād­reiz skolā teica: “Paldies, sēdies divi!””

Gandarīts par trešo numuru bija Vidzemes partijas saraksta līderis Andris Mihaļovs: “Esam god­algotajā trijniekā, un tur arī būsim.” Ļoti priecīga par Zaļās partijas listes numuru bija deputātu kandidāte Guna Kalniņa – Priede. “Basketbolu spēlējot, man bija 9.numurs, ļoti laimīgs,” viņa priecājās. Tūlīt ziņa tika sūtīta biedriem un saņemts apstiprinājums, ka numeroloģijā devītais esot ideālais kareivis.

Pirms izlozes Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido apsveica partijas, kuras veiksmīgi, nesaskaroties ar neatrisināmām problēmām, reģistrējušās vēlēšanām. Viņa atzina, ka izskanējusī informācija, ko pau­dusi partija “Jaunā Saskaņa” par saraksta iesniegšanas kavējumu, nav patiesa. Partija pati sev radīja problēmas reģistrēšanās laikā, nevis vainīga sistēma vai tas, ka vēlēšanu komisija nesniedz drukāšanas pakalpojumus. “Ie­rasties piecas minūtes, pirms beidzam darbu, ar iesniegšanai nesagatavotiem dokumentiem, sistēmā neaizpildītu informāciju, kā arī nesamaksātu drošības naudu un tāpēc vainot sistēmu vai komisiju nedrīkst. Komisija darīja to, kas tai jādara likuma noteiktajā kārtībā. Mēs nedrīkstam sakārtot to, ko sarakstu iesniedzēji nav izdarījuši. Rezultātā pašu neizdarības dēļ partija četrus deputātu kandidātus nepaguva iekļaut sarakstā. Ja iesniedzēji būtu ieradušies kaut no rīta, vēl pagūtu daudz ko izdarīt. Nav korekti vainot vēlēšanu komisiju vai sistēmu,” sacīja L.Dzemido. “Jaunās Sa­skaņas” pārstāvis vien noteica, ka viņam ir savs viedoklis.