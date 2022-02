Depozīta jostas trūkstošais posms

Aiziet! Jau kopš vakardienas taromātos visā Latvijā, arī Cēsīs, iespējams nodot iepakojumu, kas marķēts ar īpašo depozīta marķējumu. Foto: Jānis Gabrāns Jau kopš vakardienas taromātos visā Latvijā, arī Cēsīs, iespējams nodot iepakojumu, kas marķēts ar īpašo depozīta marķējumu.

Jau vakar veikalu plauktos bija rodamas pirmās pudeles ar īpašo marķējumu un taromātos tika nodotas pirmās iepakojuma vienības.

Arī “Druva” pārliecinājās, ka veikalos ir atrodami daži dzērieni, kuru etiķetes rotā depozīta marķējums. Pie dzērienu plauktiem bija īpaša norāde, ka par depozīta iepakojumu jāpiemaksā 10 centi, tiesa, uz cenu zīmes gan šī maksa nebija atsevišķi norādīta. Taču, veicot maksājumu, pie summas, kas norādīta cenu zīmē, tika pierēķināti desmit centi un čekā atspoguļota kā papildu depozīta maksa. Pēc dzeramā ūdens pudeles iztukšošanas devos pie tuvākā taromāta, kur pudeli veiksmīgi nodevu, saņēmu čeku ar svītru kodu, ko iespējams atprečot tajā pašā veikalā vai, ja tirgotājs vēlas, visā veikalu ķēdē.

Informācija vēsta, ka Cēsu novadā kopā pieejami 63 taras nodošanas punkti. Plānots, ka to skaits pakāpeniski palielināsies.

Depozīta sistēmas ieviešana svinīgi tika atklāta ar pasākumiem Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Rūjienā. Pasākuma dalībnieki uzsvēra, ka jaunā sistēma ir būtisks pagrieziens cilvēku domāšanas un paradumu maiņai, solis uz jaunu rīcību un tradīcijām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs uzsvēra, ka tas ir viens no līdz šim vērienīgākajiem notikumiem vides aizsardzības jomā un vienlaikus ir milzu lēciens virzībā uz ilgtspējīgāku, zaļāku un atbildīgāku patēriņu: “Līdz šim plastmasas pudeles, skārda un stikla taru nereti uzskatījām par atkritumiem, taču tagad tam pieliekam treknu punktu. Lielu daļu dzērienu iepakojuma turpmāk atgriezīsim ražošanas un patēriņa ķēdē, lai to atkārtoti izmantotu un novērstu turpmāku apkārtējās vides piesārņošanu.”

Ministrs norādīja, ka jau izaugusi vesela paaudze kopš brīža, kad Latvijā sākās diskusijas par depozīta sistēmas ieviešanu, bet tikai tagad beidzot var nospiest starta pogu, lai sistēma sāktu darbību.

“Mēs zinām, ka aptuveni 400 miljonu pudeļu katru gadu tiek iepakoti depozīta iepakojumā. Ja šīs pudeles sarindotu rindā citu aiz citas, tās divreiz apvītos apkārt Zemeslodei. Tas liek domāt, cik lielu apjomu ikdienā patērējam, un dod cerību, ka turpmāk tas nenonāks mežmalās, ezeru krastos vai upēs, bet atgriezīsies apritē, lai dzīvotu jaunu dzīvi. Tagad nomesta pudele būs ne tikai noziegums pret dabu, bet burtiski zemē nomesta nauda,” teica ministrs.

Atkritumu šķirošana Latvijā tiek veicināta jau sen, bet depozīta sistēma tam iedos jaunu dzīvību. Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga norādīja, ka šis ir būtisks pagrieziena punkts lielas mūsu sabiedrības daļas domāšanas veida maiņai: “Iedzīvotāji, kuri nebija sākuši šķirot atkritumus, tagad būs motivēti to darīt. Šī sistēma atkritumu šķirošanā iesaistīs katru ģimeni, katru mājsaimniecību, katru iedzīvotāju. Nav jāsatraucas tiem, kuri, iespējams, tikai šodien uzzina par depozīta sistēmu, jo šis vilciens kustību sāks lēnām, lai katrs var saprast, kā viņam rīkoties.”

Jau rakstīts, ka Valsts vides dienesta izsludinātajā konkursā par depozīta sistēmas ieviešanu pieteicās divi pretendenti, bet par uzvarētāju tika atzīts SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis uzsvēra, ka ar sistēmas ieviešanu Latvija noslēdz trūkstošo posmu Baltijas depozīta joslā un Baltijas jūra varētu būt viena no pirmajām, kuras krastos esošajās valstīs ir ieviesta depozīta sistēma: “Esmu gandarīts, ka, neskatoties uz pandēmijas radītajiem apstākļiem, sistēmas ieviešana netika atlikta un gada laikā paveicām lielu darbu, lai sabiedrībai no šodienas būtu pieejama ilgi gaidītā depozīta sistēma. Mūsu depozīta sistēma vienīgā Baltijā sniegs iespēju iedzīvotājiem nodot tukšo taru arī lielākajās degvielas uzpildes stacijās, turklāt būsim viena no retajām depozīta sistēmām pasaulē, kas nodrošinās universālo stikla pudeļu centralizētu savākšanu un nodošanu plašam ražotāju lokam atkārtotai uzpildei.”

Jau rakstīts, ka par katru iegādāto dzērienu iepakojumā, ko rotā depozīta marķējums, iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīta maksa 10 centu apmērā, kuru pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ. Uzņēmumā “Depozīta Iepakojuma Operators” skaidro, ka šo depozīta kuponu, ko izsniegs taromāts, varēs izmantot kā maksāšanas līdzekli jebkādu preču iegādei tajā pašā veikalā. Vienlaikus tirgotājiem ir iespēja paplašināt kupona izmantošanas iespējas savu klientu ērtībai, piemēram, nodrošinot iespēju kuponu izmantot visā veikalu tīklā vai piedāvāt iespēju saņemt skaidru naudu.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure informē, ka līdz 1.februārim depozīta sistēmas reģistrā piereģistrēti 1450 dažādu dzērienu, kas marķēti ar depozīta uzlīmi un kurus varēs nodot taromātos. Līgumi par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū parakstīti ar vairāk nekā 150 depozīta iepakotājiem, kopā nosedzot 97 procentus no depozīta sistēmā nododamo iepakojumu tirgus. Viņa arī norāda, ka februāra laikā apmēram 30 procenti dzērienu iepakojumu, kas tiks piegādāti veikaliem, būs marķēti ar depozīta zīmi.