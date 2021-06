Degošie sodrēji apdraud pārējos

Situācija tiek kontrolēta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri darbībā, kamēr vieni likvidē degšanu dūmenī, citi palīdz izvēdināt dzīvokli un pārliecinās, vai sodrēju degšana dūmenī neatstāj kādas sekas dzīvoklī. Foto: Sarmīte Feldmane Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri darbībā, kamēr vieni likvidē degšanu dūmenī, citi palīdz izvēdināt dzīvokli un pārliecinās, vai sodrēju degšana dūmenī neatstāj kādas sekas dzīvoklī.

Rīdzenē, Vaives pagastā, kādā daudzdzīvokļu mājā vakardienas pusdienlaikā bija nemierīgi, pagalmā ieradās divas ugunsdzēsēju automašīnas, klāt bija arī Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes.

Izsaukuma iemesls – dūmvadā degošie sodrēji. Lai arī maija beigas, dzīvokļos vēss, cilvēki turpina vai atkal atsāk apkures sezonu, un šogad izsaukumu par degošiem dūmeņiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) saņemts daudz. Šis bija kārtējais.

Kā stāsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa, plkst. 11.22 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Vaives pagastu, kur daudzdzīvokļu mājas vienā no dzīvokļiem izveidojies piedūmojums: “Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka trīs stāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5 m2 platībā. Lai novērstu sodrēju degšanu, ugunsdzēsēji glābēji izmantoja 10 kilogramus tehniskā sāls. Ar mājas iemītniekiem tika pārrunāti pareizas apkures iekārtu ekspluatācijas noteikumi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji brīdinošo dūmu detektora skaņu nesadzirdēja. Plkst. 13.12 darbi notikuma vietā tika pabeigti.” Viņa arī norāda, ka katru gadu ugunsdzēsēji glābēji vidēji 500 reizes mājokļu dūmvados dzēš degošus sodrējus, tiem degot, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju. Nereti karstums un dzirksteles no dūmvada iekļūst jumta konstrukcijās, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku. VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu.