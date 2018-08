Deg purvs un mežs; apmaldās mežā; iršu pūznis apdraud cilvēkus

Aizvadītajā diennaktī, no 1.augusta plkst. 6.30 līdz 2.augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma astoņus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku, piecus uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 11.43 Valsts meža dienests (VMD) piesaistīja VUGD palīdzību ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā dega purvs un mežs. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka uguns strauji izplatās un degšana notiek ar atklātu liesmu. Šobrīd no VUGD notikuma vietā iesaistīti vairāk nekā 80 ugunsdzēsēji glābēji ar specialajām ugunsdzēsības automašīnām. Kā arī ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti brīvprātīgie ugunsdzēsēji no apkārtējiem novadiem un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku helikopters dzēšanai no augšas.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā dega sausā zāle un atkritumi 45m² platībā, vēl vienā izsaukumā Salavgrīvas novadā dega sausā zāle 300m2 platībā, bet Madonas novada Ošupes pagastā dega traktora piekabe un siena ruļļi 45m² platībā.

Ap plkst. 15.00 saņemts izsaukums uz Gulbenes novada Stradu pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Izmantojot skaņas signālus, ugunsdzēsēji glābēji cilvēkam norādīja pareizo virzienu izejai no meža.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Bērzu ielā Gulbenē, kur sabiedriskas ēkas logā atrodas iršu pūznis un tas apdraud cilvēkus. Ugunsdzēsēji glābēji iršu pūzni likvidēja.

Šonakt ap plkst. 2.00 saņemts izsaukums uz Limbažu novada Viļķenes pagastu, kur pēc ceļu satiksmes negadījuma ugundzēšeji glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu.