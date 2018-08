Deg dzīvojamā ēka – cieš zēns; vada auto bez tiesībām 2,36 promiļu reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 24.augusta līdz 27.augustam, saņemta informācija par 255 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 39 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 64 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 44 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 43 ceļu satiksmes negadījumi. Septiņos no negadījumiem saņemta informācija par septiņiem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 11 vadītāji. Noformēti 211 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 114 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

24.augustā, pulksten 6:45, Smiltenes novadā, dega dzīvojamā māja pilnā platībā. Negadījumā cieta 2007.gadā dzimis zēns, kas nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

24.augustā, pulksten 8:15, Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā pagastā, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 64.kilometrā, 1962.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “VW GOLF” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams 2,36 promiļu reibumā. Tāpat, 25.augustā, pulksten 01:45, saņemts ziņojums, ka Lubānas novadā, Lubānā, 1990.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “AUDI” bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, esot alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā bija 2.07 promiles. Abiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

24.augustā, pulksten 20:20, Beverīnas novadā, Brenguļu pagastā, autoceļa Valmiera-Smiltene 15.kilometrā, 1944.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “BMW”, veica kreiso pagriezienu, nepārliecinoties par drošību, tā rezultātā notika sadursme ar 1974.gadā dzimuša vīrieša vadīto “Scania”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “BMW” vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē.

26.augustā, pulksten 08:16, Cēsu novadā, Cēsīs, 2004.gadā dzimis puisis, būdams 1,33 promiļu reibumā, no kādas mājas pagalma nozaga automašīnu “Seat”. Ap pulksten 08:53, autoceļa Cēsis- Vecpiebalga – Madona 12.kilometrā, nozagtās automašīnas vadītājs, nobraucot no ceļa braucamās daļas, apgāzās. Cietušais no notikuma vietas metās bēgt, taču tika aizturēts un nogādāts medicīnas iestādē. Uzsākts kriminālprocess.

26.augustā, pulksten 18:40, Smiltenes novadā, autoceļa Blome-Birzuļi-Palsmane 26.kilometrā, 1958.gadā dzimis vīrietis, vadot motociklu, uzbrauca uz ceļa braucamās daļas esošai govs ķēdei, kā rezultātā apgāzās. Negadījumā cieta motocikla vadītājs un 2006.gadā dzimusī transportlīdzekļa pasažiere, kuri nogādāti medicīnas iestādē. Ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja pie ķēdes esošā govs.

25.augustā, pulksten 14:34, Varakļānu novadā, Teiču purvā apmaldījās 1972.gadā dzimusi sieviete un 1964.gadā dzimis vīrietis. Personas sazinājās ar glābšanas dienestu, ar kuru palīdzību veiksmīgi iznāca no purva. Valsts policija atgādina būt uzmanīgiem un modriem, dodoties mežos un purvos, līdzi ņemot saziņai nepieciešamās ierīces.