Debija izdevās veiksmīgi, turpinājums sekos

Atklāšanas parādē. Mājniecēm, Cēsu maxi basketbola komandas spēlētājām, nācās gan rūpēties par turnīra sekmīgu norisi, gan vilkt mugurā formas un doties laukumā. Foto: Māris Buholcs

Cēsīs aizvadīts starptautisks turnīrs maxi basketbolā, kas pulcēja 29 komandas no septiņām valstīm, kopumā vairāk nekā 250 spēlētājus. Tik liels nedēļas nogales turnīrs Latvijā vēl nav bijis, tāpēc rīkotājai – Cēsu sieviešu basketbola komandai – šis bija nopietns izaicinājums. Komandas pārstāve Ineta Krūmiņa stāsta, ka ideja par šāda turnīra rīkošanu bijusi jau sen, tagad beidzot to izdevies realizēt: “Pašas regulāri braucam uz maxi basketbola turnīriem, redzam atmosfēru, kas tajos valda, un gribējām to atvest arī uz Cēsīm. Domājot par turnīru, Sanitai Krieviņai radās ideja to rīkot par godu mūsu trenerītei Dzidrai Minčenokai, kurai janvārī apritētu 90 gadi. Pēc tam nolēmām, ka tas būs turnīrs, kas veltīts katra spēlētāja pirmajam trenerim vai trenerei, jo tie paliek atmiņā uz mūžu.”

Turnīrs, ko komanda rīkoja sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu Sporta skolu, pulcēja komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Krievijas, Lielbritānijas un Īrijas. Spēles notika dāmām un kungiem divās vecuma grupās: 35+ un 45+. No piektdienas līdz svētdienas pusdienlaikam visās trijās Cēsu sporta kompleksa zālēs valdīja basketbols, un dažbrīd cīņas spars un vēlme uzvarēt nebūt neatpalika no tā, ko redzam Eiropas spēcīgākajās līgās.

I. Krūmiņa atzīst, ka nav cerējušas uz tik lielu atsaucību, tas ir ļoti patīkams pārsteigums: “Jauki redzēt, ka atbrauca komandas no Īrijas, Lielbritānijas, kas grib izmantot iespēju kopā uzspēlēt, ar ko turnīros neesam tikušās. Šajās dienās nodrošinājām ne tikai spēles, bet iespēju iepazīt Cēsis, daudzi izmantoja Cēsu apskati, daudzi brauca, lai brīvajā laikā pēc spēlēm paslēpotu kādā no kalnu slēpošanas bāzēm. Uznākušais sniegs bija kā lieliska dāvana Lielbritānijas un Īrijas pārstāvjiem, kam tas ir liels retums. Viņi atzina, ka te var apvienot basketbolu ar kalnu slēpošanu.”

Organizatori atzīst, ka grūtākais bijis salikt spēļu grafiku tik lielam komandu skaitam, un te daudz palīdzējis Cēsu Sporta skolas treneris Viktors Brizgalovs, kurš visu laiku sekojis līdzi spēļu grafikiem. Dalībnieki bijuši pārsteigti, ka šis ir pirmais turnīrs Cēsīs, jo viss ritējis gludi, bez aizķeršanās.

. Krūmiņa ar gandarījumu atzīst, ka viss izdevies godam: “Saņēmām brīnišķīgas atsauksmes par visu – teicamo tiesāšanu, pārdomāto spēļu grafiku, atklāšanas ceremoniju, visu. Arī pašas esam sajūsmā par izdevušos turnīru. Prieks, ka cilvēki aizbrauc ar pozitīvām emocijām un patīkamām atmiņām. Par to paldies visiem, kuri palīdzēja, atbalstīja, jo esam iedevuši pozitīvu vēsti par mūsu pilsētu.”

Dāmu turnīrā 35 + grupā uzvarēja Ukrainas basketbolistes, bet 45+ grupā – Lietuvas basketbolistes. Kungiem 35 + grupā zelta medaļas izcīnīja Lietuvas basketbolisti, bet 45+ Igaunijas vīri.

Dāmām 45+ grupā spēlēja arī Cēsu komanda. Viņas ar 26:20 pieveica Īrijas komandu “Glasnevind Ladies”, piedzīvoja divus zaudējumus – ar 15:44 zaudēja Lietuvas komandai “RLK” un ar 14:26 zaudēja Igaunijas komandai “Sungate”, kopvērtējumā ierindojoties 5. – 8.vietā.

Ceturtajā vietā savā grupā palika Lielbritānijas komanda “Pick & mix”, kurā jau ilgus gadus spēlē latviete Anta Riekstiņa. Tieši viņa bija iniciatore, lai britu basketbolistes piedalītos šajā turnīrā. Paziņas no Latvijas atsūtījušas informāciju par šo iespēju, un viņas nolēmušas braukt.

“Vienkārši lieliski, ka esam atbraukušas,” teica A. Riekstiņa. “Esam bijušas turnīros citās valstīs, bet Latvijā spēlējam pirmo reizi. Mums likās, ka neesam pārāk stipras, bet izrādījās, ka varam cīnīties godam. Mūsu komandā ir spēlētājas no vairākām pilsētām – Mančestras, Braitonas, Birmingemas un citām -, tāpēc sabraukt uz treniņiem nav vienkārši, taču sanākam, uzspēlējam un braucam uz turnīriem. Tieši tas ir lieliskākais piedzīvojums, kas dod stimulu turpināt. Paldies Cēsu basketbolistēm par lielisko turnīru, un brauksim šurp atkal, ja vien būs iespēja!”

I. Krūmiņa pirmdienas rītā atzina, ka veiksmīgi aizvadītais turnīrs licis saprast, ka turpinājums sekos: “Tagad vēl dzīvojam ar lieliskajām emocijām. Kad tās nedaudz norims, sanāksim, visu pārrunāsim, ko vēl uzlabot, bet esam gatavas tradīciju turpināt!”