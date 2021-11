Daži paliks bez darba

Pēc ministra teiktā, tie pašvaldību deputāti, kuri pēc 15. novembra nespēs uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, domes darbā nedrīkstēs piedalīties arī attālināti. Foto: www.mk.gov.lv tie pašvaldību deputāti, kuri pēc 15. novembra nespēs uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, domes darbā nedrīkstēs piedalīties arī attālināti.

Dažas dienas atlikušas līdz 15.novembrim, kas ir zināma robežšķirtne mūsu ikdienā. Pirmkārt, visticamāk, beigsies mājsēde un dzīve atsāksies zaļajā režīmā, otrkārt, tā ir diena, kad daudzviet uz darbu varēs iet tikai tie, kuriem ir “Covid-19” vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Atgādināsim, ka 8. oktobra Ministru kabineta sēdē tika pieņemts drošības pasākumu kopums “Covid-19” vīrusa izplatības ierobežošanai, kas tostarp nosaka, ka valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra darba pienākumus drīkstēs veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Šī prasība attiecas arī uz pašvaldību deputātiem.

Aizvadītajā nedēļā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs preses konferencē uzsvēra, ka pēc paš­valdību sniegtās informācijas secināms – visu domju priekšsēdētājiem būs sadarbspējīgs sertifikāts un 92% no pašvaldību deputātiem būs vakcinējušies, uzsākuši vakcinācijas kursu vai ir pārslimojuši “Covid-19” vīrusu.

Pēc ministra teiktā, tie paš­valdību deputāti, kuri pēc 15. novembra nespēs uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, domes darbā nedrīkstēs piedalīties arī attālināti.

Ministrijas publicētajā kartē bija redzams, ka ar sarkanu iekrāsots arī Cēsu novads, kas liecina, ka visi deputāti nav vakcinējušies. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs “Druvai” pastāstīja, ka šajā pirmdienā no 19 deputātiem 17 deputātiem bija vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, viens deputāts uzsācis vakcinācijas kursu pagājušajā piektdienā, vēl viens pirmo vakcīnas devu saņēma otrdien: “Esam konsultējušies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā būt ar šiem diviem deputātiem, kuri vakcināciju sākuši, bet sertifikāta vēl nav. Pagaidām gan nekā vairāk par politiskiem paziņojumiem nav un šis regulējums nav nekur atrunāts. Ja parlaments ceturtdien pieņems lēmumu par Saeimas deputātiem, iespējams, tur būs arī atruna par paš­valdību deputātiem.

Uzskatu, ka šiem deputātiem būtu jāļauj strādāt attālinātā režīmā, bet redzēsim, kādi būs norādījumi, tad domāsim, kā rīkoties,” teica J. Rozenbergs.

Runājot par pašvaldībā strādājošajiem, “Druva” centās noskaidrot, kāda ir situācija centrālajā administrācijā un apvienību pārvaldēs, vai no nākamās nedēļas neradīsies problēmas ar darbiniekiem? Šoreiz nejautāju par izglītības jomā strādājošajiem, citām pašvaldību iestādēm un aģentūrām.

Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots norādīja, ka centrālajā administrācijā Cēsīs nevakcinēts ir viens darbinieks, pašvaldība rīkošoties atbilstoši likumdošanas prasībām, vispirms atstādinot darbinieku.

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Anete Dzērve norādīja, ka situācija ir ļoti laba, gandrīz visi darbinieki vakcinējušies vai uzsākuši vakcināciju. Jautājums esot par vienu darbinieci, bet, ļoti iespējams, arī viņa jau uzsākusi vakcinācijas procesu.

“Šī brīža situācija rāda, ka nevienu darbinieku nenāksies atbrīvot. Svarīgs bija brīdis, kad tika paziņots valdības lēmums par obligāto vakcināciju, tas vairākus darbiniekus pamudināja uzsākt šo procesu,” norāda A. Dzērve.

Arī Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Bišere – Valdemiere stāsta, ka situācija ir ļoti laba, arī viņiem pēc valdības lēmuma liela daļa no svārstīgajiem nolēmuši vakcinēties: “Taču divi darbinieki tomēr nav pieņēmuši šādu lēmumu, tāpēc viens, visticamāk, tiks atstādināts uz noteikto laiku, cerot, ka domas mainīsies, bet viens nolēmis atstāt darbu pašvaldībā pats. Taču nekādu asu vārdu pārmaiņu ar šiem cilvēkiem nebija, tā ir viņu pārliecība, un mēs to respektējam.”

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Lelde Burdaja norāda, ka būs trīs darbinieki, kurus nāksies atstādināt no darba pienākumu veikšanas uz noteiktu laiku, jo viņi pat nedomājot vakcinēties un nekādi argumenti nepalīdzot: “Pārvaldes darbību tas nekādā ziņā neietekmēs.”

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Elita Eglīte stāsta, ka divi trīs cilvēki vēl esot pārdomās, pastāvot cerība, ka līdz noteiktajam datumam tomēr izdomās uzsākt vakcinācijas procesu: “Šobrīd vēl zināmas neskaidrības no valdības puses, kā organizēt darbu vienā vai otrā situācijā, teiksim, ja cilvēks uzsācis vakcinācijas procesu. Jādomā, ka šajā nedēļā būs skaidrība gan par to, gan arī, kādu lēmumu pieņems šie daži darbinieki. Ja viņi paliks nelokāmi attieksmē pret vakcināciju, rīkosimies atbilstoši normatīvajiem aktiem. Protams, katra cilvēka atstādināšana, aiziešana no darba liks pār­organizēt darbu, jo viņi taču nav bijuši lieki, katram bija savs uzdevums, tomēr pārvaldes darbs netiks traucēts.”

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Maruta Drubiņa norāda, ka visi darbinieki ir bijuši apzinīgi un ir jau ieguvuši sertifikātus vai tūlīt tie arī tiks iegūti: “Bija viens svārstīgais, bet arī viņš, cik zinu, pieņēmis pozitīvu lēmumu. Jā, uz 15.novembri pilnīgi visiem sertifikātu nebūs, bet, ja cilvēks nav izmantojis atvaļinājumu, ļausim to darīt līdz brīdim, kamēr vakcinācijas process būs noslēdzies.”

Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speci­āliste Sabīne Mieze informē, ka no pārvaldē strādājošajiem 206 darbiniekiem četri šobrīd esot pret vakcināciju, tikšot atstādināti uz noteikto laiku, viens pats izlēmis pārtraukt darba attiecības ar paš­valdību. Vēl desmit ir uzsākuši vakcinācijas procesu, bet līdz 15.novembrim sertifikātus vēl nebūšot ieguvuši.

Atgādināsim, ka Saeima pagājušajā nedēļā galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem darba devējam dotas tiesības pēc noteikta laika atlaist pret “Covid-19” nevakcinētos darbiniekus, uz kuriem attiecas prasība par vakcinēšanos.

Darba devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks iegūst vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, darbinieku atstādināt no darba vai noteikt dīkstāvi darbinieka vainas dēļ, par atstādināšanas vai dīkstāves laiku viņam neizmaksājot darba samaksu. Darbinieku varēs atlaist, ja vakcinācija netiks veikta vismaz trīs mēnešu laikā pēc darbinieka atstādināšanas.